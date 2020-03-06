 Зеленский посидел за рулем "КрАЗа". ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Главе государства продемонстрировали испытания техники на специальном полигоне и образцы продукции предприятия. Техника передвигалась с препятствиями на суше и в воде, двигалась с большим наклоном и показала качество деталей, в частности двигателя", — сказано в сообщении.

Президент положительно оценил презентацию и возможности техники.

"Эти испытания действительно впечатляют", — сказал Зеленский.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Зеленский через директора "АвтоКрАЗа" попросил объявленного ГБР в розыск Жеваго "выйти на связь". "Мы все сделаем, но когда собственник компании, которой государство дает деньги, в розыске, могут быть проблемы", — сказал он.