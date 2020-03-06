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Все про:Зеленский (4813) КрАЗ (1)

 Зеленский посидел за рулем "КрАЗа". ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на испытаниях техники "АвтоКрАЗ" в Кременчуге Полтавской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Главе государства продемонстрировали испытания техники на специальном полигоне и образцы продукции предприятия. Техника передвигалась с препятствиями на суше и в воде, двигалась с большим наклоном и показала качество деталей, в частности двигателя", — сказано в сообщении.

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Президент положительно оценил презентацию и возможности техники.

"Эти испытания действительно впечатляют", — сказал Зеленский.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Зеленский через директора "АвтоКрАЗа" попросил объявленного ГБР в розыск Жеваго "выйти на связь". "Мы все сделаем, но когда собственник компании, которой государство дает деньги, в розыске, могут быть проблемы", — сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/p3179999
 
 
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Машины хорошие,но деньги уже в Омане,опоздали робята.
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єто копирование вовьі Хубла или детство в одном месте все еще играет?
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хто за рулем краза не сидел - тот 4 раза не уклонялся!
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20 травня 2019-го, Зеленський, виголошуючи в Раді інавгураційну промову, заявив: «Моє обрання доводить: громадяни втомилися від досвідчених, системних, надутих політиків, які за 28 років створили країну можливостей. Можливостей відкатів, потоків, дерибану». І пообіцяв привести на Банкову і Грушевського саме «нові обличчя».

4 березня 2020 року, виступаючи у Верховній Раді з нагоди відставки Кабміну Олексія Гончарука, Зеленський сказав: «Це уряд нових облич. Але одних облич замало - потрібні нові мізки і серця». Після чого ВР більшістю голосів відправила команду Гончарука на відпочинок.

Тепер ті, які у травні 2019 за словами Зеленськього «за 28 років створили країну можливостей відкатів, потоків, дерибану» у березні 2020 стали «нові мізки і серця»:


Новопризначений міністр спорту Вадим Гутцайт фігурує у справі про розкрадання державних коштів на закупівлях човнів для київських спортсменів.
Марина Лазебна, 44 роки, міністр соціальної політики на держслужбі з початку 2000 року. У 2013 році очолила Державну службу зайнятості та працювала там до ліквідації відомства у березні 2014 року.
Сергій Бессараб, 64 роки, міністр у справах ветеранів обіймав різні керівні посади, в тому числі у 2000-х очолював територіальне управління "Північ", за часів Януковича був першим заступником командувача сухопутних військ.
Ілля Ємець, 64 роки, міністр охорони здоров'я очолював МОЗ України за часів прем'єрства Миколи Азарова.
Ігор Уманський, 45 років міністр фінансів За більше ніж 20 років державної служби працював у багатьох фінансових відомствах країни. З 2000 по 2003 рік обіймав різні посади у міністерстві економіки в урядах Віктора Ющенка, Анатолія Кінаха та першого уряду Віктора Януковича.
Андрій Таран, 65 років, міністр оборони. У різні роки служив в центральному апараті Міноборони України, у головному управлінні розвідки Міноборони, де дослужився до заступника начальника ГУР.
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/03/4/7242421/
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И на КРАЗе ездец и на пианине игрец. Ну прямо мастер на все руки...
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Думаю это лупоглазое Нелох Оманский лучше бы выглядело не за рулем КрАЗа, а под его колесами.
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способный "ученик" пУтлера - плагиат...- когда со "стерхами"... улетит Зеленский посидел за рулем "КрАЗа" - Цензор.НЕТ 8760
Зеленский посидел за рулем "КрАЗа" - Цензор.НЕТ 3031
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Только вяликий Пу показали стерхам, где их гнездовья и как ти размножаться
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он там здорово облажался )))- альфасамец гребаный ...
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Капец КРАЗу. Землетрясение, вулкан, метеорит, стадо бешеных зелебобиков.. Это просто так не пройдёт.
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Дослідних зразків АвтоКРАЗ має багато. А в серійне вирбництво коли вони будуть запущені ? Чому білоруські МАЗи домінують у нас і як пожежні машини, і як машини комунальних служб ?
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скоро полетит ( как кремляляляпутик ) вожаком в стаи страусов, а потом нырнёт на подводной лодке в степях под херсоном. ну клоунада, других слов не нахожу.
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всё тот же старый популизм и пиар ... задержался бы на недельку , собрал КрАЗ , тогда да , а так - туфта
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