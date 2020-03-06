 СБУ ликвидировала 6 подпольных игорных залов в Запорожье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По версии следствия, организовали нелегальный бизнес четверо жителей областного центра. Все заведения были тщательно замаскированы: действовали без рекламы, или же имели вывески "Аренда" или "Ремонт". Кроме того улицы возле казино и сами залы были оснащены камерами видеонаблюдения. В подпольные заведения клиенты попадали исключительно по рекомендации и только после предварительной заявки на визит. "Входной билет" стоил 500 гривен.

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Во время санкционированных обысков в местах ведения нелегального бизнеса правоохранители изъяли почти 50 игровых автоматов, черную бухгалтерию и деньги, полученные незаконным путем. Общая стоимость изъятого оборудования составляет более 750 тыс. гривен.





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В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении о подозрениях организаторам подпольных заведений.