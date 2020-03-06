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Все про:Запорожье (1592) игорный бизнес (336) правоохранительные органы (1070) СБУ (14423)

 СБУ ликвидировала 6 подпольных игорных залов в Запорожье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность шести подпольных игорных заведений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ ликвидировала 6 подпольных игорных залов в Запорожье 01

По версии следствия, организовали нелегальный бизнес четверо жителей областного центра. Все заведения были тщательно замаскированы: действовали без рекламы, или же имели вывески "Аренда" или "Ремонт". Кроме того улицы возле казино и сами залы были оснащены камерами видеонаблюдения. В подпольные заведения клиенты попадали исключительно по рекомендации и только после предварительной заявки на визит. "Входной билет" стоил 500 гривен.

СБУ ликвидировала 6 подпольных игорных залов в Запорожье 02

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СБУ ликвидировала 6 подпольных игорных залов в Запорожье 03

Во время санкционированных обысков в местах ведения нелегального бизнеса правоохранители изъяли почти 50 игровых автоматов, черную бухгалтерию и деньги, полученные незаконным путем. Общая стоимость изъятого оборудования составляет более 750 тыс. гривен.

СБУ ликвидировала 6 подпольных игорных залов в Запорожье 04
СБУ ликвидировала 6 подпольных игорных залов в Запорожье 05

Также смотрите: Полиция разоблачила игорный зал в Белой Церкви, который возобновил работу и принимал клиентов "по записи". ФОТОрепортаж

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении о подозрениях организаторам подпольных заведений.

Источник: https://censor.net.ua/p3179961
 
   
 Топ комментарии
 
А почему не арестовали смотрящих - полицаев лучшего министра Авакова?
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Дайте людям нормально работать! Пусть платят не Авакову а в бюджет!
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Вы хоть поняли, что написали? Менты... ликвидируют...игорные залы СБУ ліквідувала 6 підпільних гральних залів у Запоріжжі - Цензор.НЕТ 5285
Они скорее себе яйца отстрелят
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А почему не арестовали смотрящих - полицаев лучшего министра Авакова?
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Дайте людям нормально работать! Пусть платят не Авакову а в бюджет!
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Авакян себе на карманные оставил..... А вы сс-ки последнее забираете!!!
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Так вроде Аваков докладывал о 100% ликвидации . СБУ ликвидировала 6 подпольных игорных залов в Запорожье - Цензор.НЕТ 343
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СБУ ликвидировала 6 подпольных игорных залов в Запорожье.....

лучше бы они ликвидировали 6 террористов - кацапов......а игорные залы пусть менты ликвидируют....один хер толку с них мало.
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Вы хоть поняли, что написали? Менты... ликвидируют...игорные залы СБУ ліквідувала 6 підпільних гральних залів у Запоріжжі - Цензор.НЕТ 5285
Они скорее себе яйца отстрелят
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наши занюханцы и по играм и по тырке всем 100 очков вперед дадут!
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Передел собственности. Ставлю на МВД - Баканов лох
СБУ ликвидировала 6 подпольных игорных залов в Запорожье - Цензор.НЕТ 3095
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ах-ха это сильно! их закрыли даже кульки на витрину наклеили, но для особо требовательных игроков (виплохов) поворачивался рубильник и представление начиналось......
к слову - у моего товарищя жена ещё в середине нулевых (на первых рейдах закрытия) купила игровой автомат однорукий бандит на дачу, для сохранения семейного бюджета......
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пипец.
А какая зарплата у всей той шоблы обоссанных "СБУ", которые штурмовали подвал с компьютерами?
И, интересно, эти херои всех бабок, что сигаретами торгуют, разогнали?
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идёт умышленная дискредитация Украины как государства...
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В Днепре дворник с гранатой сидел на детской площадке и пил алкоголь в компании товарищей. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции области в пятницу, 6 марта.
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6 подпольных игорных залов, которые ранее "ликвидировали" полицаи...
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