 Песня о подаче воды в оккупированный Крым, бег на месте, платформа примирения по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Песня о подаче воды в оккупированный Крым
Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам"
Хуже не будет...
Читайте на "Цензор.НЕТ": 5-6 вакансий в новом Кабмине пока не закрыты, продолжаются консультации, - Зеленский. ВИДЕО
Вообще ничего не было
Читайте на "Цензор.НЕТ": В нашем правительстве не было коррупции, - Гончарук
Поиск министров
- Ну, граждане алкоголики, тунеядцы, хулиганы. Кто хочет поработать в Кабмине?
Бег на месте
В смысле отставка?
"Эх, опять в массовку"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада отправила в отставку Кабмин во главе с Гончаруком. ВИДЕО
Новые лица
Платформа примирения
Все дело в голове...
Верной дорогой идет "товарищ"...
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что то давно ныныны не было и балалайки.
ныныны наверное, после платежек за газ, очередной раз в больничку загремел с сердечным приступом, а балалайка, скорее всего, в палате мягкими стенами - это какой же нужно умственный перегрев вытерпеть!
😂
Шмыгаль доказал: паскуды есть везде!
Подача води означає легітимізацію Криму.