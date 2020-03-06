EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, Фоторепортаж
  6403  47
Все про:приватизация (946) протест (4663) Артемсоль (12)

 Сотни людей вышли на акцию против приватизации госпредприятия "Артемсоль". ФОТОрепортаж

6 марта несколько сот человек вышли на акцию против продажи государственного предприятия "Артемсоль". Местные жители боятся, что в частных руках соляные шахты будут работать по-другому и людей будут сокращать. А это один из немногих вариантов работы в Соледаре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Вільне радіо".

Так, люди собрались на протест под зданием администрации предприятия.

"Есть примеры того, что приватизация проходит не так, как хотелось бы. У нас есть пример "Доломитника" в Северске и многих предприятий, где было много людей из нашего города. В Северске разобрали полностью. Выжженная земля. Поэтому пугает просто перспектива", - рассказывает один из митингующих Роман.

Сотни людей вышли на акцию против приватизации госпредприятия Артемсоль 01

"Если бы это был Краматорск или Харьков, или большой город, где можно устроиться на работу. Вот не понравилось - развернулся и ушел. А здесь - мы работаем по большей части здесь", - добавляет другой участник акции протеста Артем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин направил на приватизацию более 430 гособъектов, в том числе завод "Большевик", "Артемсоль", ГПЗК и "Хлеб Украины"

К митингующим присоединился председатель Соледарской ОТГ Александр Степаненко.

Сотни людей вышли на акцию против приватизации госпредприятия Артемсоль 02

"Наше уникальное месторождение разрабатывается с 1881 года по настоящее время и отработано всего лишь 3%. Трёхтысячній коллектив - уникален. Он может работать даже без руководства, которое присылают нам сюда дважды в год. Об этом только не знают те, кто принимал это решение в Киеве. И у меня три недели назад был разговор с главой области, мы говорили именно о государственном предприятии", - обратился к людям Степаненко.

Во время акции начали сбор подписей местных под обращением в Кабмин и к Президенту об отмене решения о приватизации. Поддержать это письмо можно будет в течение нескольких дней. Обращение оставят на проходной главном здании, чтобы поставить подписи смогли все желающие.

Сотни людей вышли на акцию против приватизации госпредприятия Артемсоль 03

На следующей неделе в Соледаре соберут внеочередную сессию городского совета, чтобы от депутатского корпуса поддержать коллектив государственного предприятия и выступить против приватизации.

Отметим, накануне митинга коллектив предприятия записал видеообращение к президенту Украины с просьбой отменить приватизацию.

Сотни людей вышли на акцию против приватизации госпредприятия Артемсоль 04
Фото: сайт Вільне Радіо

"Артемовское месторождение каменной соли - это национальное богатство всего народа Украины. Мы верим, что государственное управление может быть эффективным, а все обвинения Гончарука в коррупции и манипуляциях цен на рынке - заслуги менеджмента, периодически засылает профильное министерство. За 5 лет у нас 8 раз изменелись руководители, задачей которых было обанкротить и вывести предприятие из государственной собственности", - отмечают в обращении.

ГП "Артемсоль" действительно один из крупнейших работодателей Соледарской ОТГ. 

Напомним, 3 марта Кабинет министров Украины принял решение передать несколько сотен государственных предприятий на приватизацию. Среди них и ГП "Артемсоль". Тогдашний глава правительства Алексей Гончарук объяснил, что это необходимостью устранения коррупции на предприятии.

Чиновник назвал ГП "Артемсоль" и еще несколько предприятий в стране "коррупционными кормушками". Предыдущее правительство запланировало продать крупнейшего поставщика соли в стране уже в этом году через прозрачный аукцион.

Добавим, в ноябре 2019 "Артемсоль" оштрафовали более чем 13 млн гривен за манипуляцию с ценами в договорах. Кроме того, чиновники госпредприятия фигурируют в деле о вымогательстве денег с победителей тендеров.

Источник: https://censor.net.ua/p3179902
 
   
 Топ комментарии
 
Гнать банду клоунов сраной метлой в Ростов!
 показать весь комментарий
 
Всё нужно возвращать обратно народу Украины в том счисле и кондитерскую фабрику "Карла Маркса" которую потрох украл у народа Украины вместе с "Ленинской кузницей" которую он украл и разорил!
 показать весь комментарий
 
Чмо зеленое решил всю страну окончательно распродать....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Всё нужно возвращать обратно народу Украины в том счисле и кондитерскую фабрику "Карла Маркса" которую потрох украл у народа Украины вместе с "Ленинской кузницей" которую он украл и разорил!
 показать весь комментарий
 
 
Причем,фабрику довел до зубожіння,а про кузню я вообще молчу
 показать весь комментарий
 
 
Так "Кузня" вже продана Чігіпкє, що за претензіїСотни людей вышли на акцию против приватизации госредприятия "Артемсоль" - Цензор.НЕТ 865
 показать весь комментарий
 
 
А налоги хто платить будет с продажи, чы *********** за усё заплатют за карышневага боха. Сотні людей вийшли на акцію проти приватизації держпідприємства "Артемсіль" - Цензор.НЕТ 6493 Сотні людей вийшли на акцію проти приватизації держпідприємства "Артемсіль" - Цензор.НЕТ 1336 Сотні людей вийшли на акцію проти приватизації держпідприємства "Артемсіль" - Цензор.НЕТ 1336
 показать весь комментарий
 
Я могу тебе сбросить список из 50 фабрик, которые порох "не украл" и никто "не украл" и они благополучно сконали, люди потеряли работу, а бюджет доходы...
 показать весь комментарий
 
Так там такие же клепторасты типа ПЕСюнов посуетились, шоп сканали.
 показать весь комментарий
 
Ниче се???!!!! Че холопы удумали???!!! Бене это нужно. Зеленые мрази Бене сдадут все!
 показать весь комментарий
 
 
Вчора нардеп Шахов на "Політклубі" у Портнікова рвав душу за продаж землі та приватизацію промпідприємств. Сам десь звідти, з Донбасу, чи з Луганщини. При цьому голосує разом з Зє!пліснявою та ОПЗЖ. Ну, нехай покаже свій "регіональний" патріотизмСотни людей вышли на акцию против приватизации госредприятия "Артемсоль" - Цензор.НЕТ 647
 показать весь комментарий
 
 
Блин, создают какому-то буратине монополию на блюдечке с голубой каемочкой! Конкретно дебилы, которые поиздержались - все на продажу.
 показать весь комментарий
 
 
Приватизируют кацапы и без соли украинцев оставят?
 показать весь комментарий
 
 
73% работников "артемсоли голосовали за Блазня, остальные 27% - за ОПЖЗ Сотни людей вышли на акцию против приватизации госредприятия "Артемсоль" - Цензор.НЕТ 8794 Хавай.Те
 показать весь комментарий
 
 
та не, наоборот...
73% - януковощи-опзжисты, 27% - любители циркового искусства и эстрадного жанра Сотні людей вийшли на акцію проти приватизації держпідприємства "Артемсіль" - Цензор.НЕТ 3754
 показать весь комментарий
 
 
Артёмсоль стратегическое предприятие.Это монополист на рынке Украины. Ему закрытие не грозит.Инвесторы,особенно иностранные, расширят рынки сбыта и масштабы добычи и переработки соли.
 показать весь комментарий
 
 
Как в Дрогобыче -- привезут вьетнамцев , а местных под ......
Хозяин за бугром, а налоги ......
 показать весь комментарий
 
 
россияне, - это иностранные инвесторы?..
есть примеры их инвестиций - лаз и верфь океан... тот же инвестор и тот же результат
 показать весь комментарий
 
 
Иностранные инвесторы могут закрыть предприятие и начать завозить импортную соль. Бывали преценденты. Поинтересуйтесь, откуда у Тигипко орден Почетного Легиона за выдающийся взнос в экономику Франции?
 показать весь комментарий
 
 
Чмо зеленое решил всю страну окончательно распродать....
 показать весь комментарий
 
 
Мне все равно, меня это не касается, это не моя проблема, ну какая разница, в конце концов.
 показать весь комментарий
 
 
абориген, завтра кука станешь уплетать без соли и без лука...
 показать весь комментарий
 
 
не, не живьём:
кому-то под руку попался каменюка
метнул гадюка и нету кука...
 показать весь комментарий
 
Чиновник назвал ГП "Артемсоль" и еще несколько предприятий в стране "коррупционными кормушками". - так может тех кто причастен к коррупции посадить а не продавать с молотка.

Логика у них дебильная. Это все равно что продать курицу которая несет золотые яйца. Там Рева наверняка имеет интерес все никак не нажрется.
 показать весь комментарий
 
 
Па нему кича со шконкой плачет, а не Артемсоль. Сотні людей вийшли на акцію проти приватизації держпідприємства "Артемсіль" - Цензор.НЕТ 6566 Сотні людей вийшли на акцію проти приватизації держпідприємства "Артемсіль" - Цензор.НЕТ 6566
 показать весь комментарий
 
Стратегический объект в частные руки? А шо, так можно было?
 показать весь комментарий
 
 
Предприятие ПРИБІЛЬНОЕ и наполняет БЮДЖЕТ.
Скажите, ЗеДятлы и прочие пернатые сидящие на насестах, - зачем продавать курицу несущюю ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА?
 показать весь комментарий
 
 
Ежели бы она несла бриллиантовые, то затёк кучмы уже был бы там собственником.
 показать весь комментарий
 
без денег им хана уже скоро, а после них хоть потоп, они хорошо прибарахлятся и свалят
 показать весь комментарий
 
 
А чего ваша курица несет яйца в какой-то бюджет, а не в карманы нужных людей?
 показать весь комментарий
 
 
Треба готуватись знову захищати незалежність і державу як таку.
 показать весь комментарий
 
Поки Україні будуть давати кредити у нас не буде ніколи виробництва, тому що любому серйозному бізнесу вигідніше у нас вкластися в свого чиновника або депутата, тобто купити тепле місце а потім жити за рахунок тенедерів або за рахунок обмежень на таможні преференцій.
А працювати як закордоном за 20 вісотків прибутку з 5 річним поверненням інвестицій нікому не потрібно...
Купив місце 2-3 роки доїшь його влада помінялась купив знову або в біга і звідти рішаєшь нове місце от і весь бізнес..
 показать весь комментарий
 
ой пля, а за кого же голосовали эти работники во втором туре?! неужели за прикольного чувака из юмористической программы! ну так страдайте! поржали - теперь страдать! по-другому не бывает.
 показать весь комментарий
 
пока зеленая мразь не будет висеть на фонарных столбах вместо светильников, так и будет бардак в стране. грабь не дограбленное, да зебики? соросню вроде как от кормушки отогнали, а эфекта нет. дурной пример заразителен)))
 показать весь комментарий
 
Вот так выглядит протест нормальных людей, а не протест курильщика.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх