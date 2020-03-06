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Все про:Москва (2697) смерть (6487) шахматы (119) Богданович (1)

 Тела выступавшего за РФ одесского гроссмейстера Богдановича и его подруги нашли с пакетами на головах в квартире в Москве. ФОТО

В Москве нашли в квартире на Кастанаевской улице нашли мертвыми известного 27-летнего шахматиста Станислава Богдановича и его 18-летнюю подругу Александру Вернигору.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 6 марта сообщает Telegram-канал Mash.

Рядом с девушкой и Богдановием лежали шарики с закисью азота: предварительно, ребята отравились веселящим газом.

"Шахматиста и его подругу, погибших в Москве, нашли с пакетами на головах. Скорую вызывали дважды, но когда карета приехала, было уже поздно: оба погибли, вероятнее всего, от отравления", - говорится в посте.

Тела выступавшего за РФ одесского гроссмейстера Богдановича и его подруги нашли с пакетами на головах в квартире в Москве 01

Александра училась в МГУ, состояла в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и выступала за Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Присылайте "обнимашки" в знак нашей вечной дружбы и братства": одесский гроссмейстер Богданович за деньги сыграл за Россию против Украины

Тела выступавшего за РФ одесского гроссмейстера Богдановича и его подруги нашли с пакетами на головах в квартире в Москве 02
Фото: Mash

Станислав был гроссмейстером и чемпионом Украины по быстрым шахматам - несколько дней назад он выступил за Россию в интернет-матче против Украины. После этого 27-летний гроссмейстер из Одессы подвергся резкой критике и даже оказался в базе "Миротворца".

Тела выступавшего за РФ одесского гроссмейстера Богдановича и его подруги нашли с пакетами на головах в квартире в Москве 03

Источник: https://censor.net.ua/p3179828
 
 
 Топ комментарии
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Совет форумчанПравила форума
 
За то, чтобы все,
кто играет за Рашку,
в итоге скорее
сыграли бы в ящик!
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Туди й дорога, звеселяйтеся тепер у двох метрах під Москвою.
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Зачем вы оскорбляете собак? Это были гниды а не собаки
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паРаша - проклятье. стоит с ней связаться и все, хана.
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Бугага, только наркоманы и могут выступать за россию
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Да нікто їн не убівал. Оні клєй нюхалі, отсюда і пакєти на галавє
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какой клей, ты не различаешь оксид азота и клей?
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За все в этой жизни надо платить....и эта гнида заплатила....радует что заплатила очень быстро...
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зараз ******-ТБ почте верещати про хвашистів-укронацистів, які вбили руццкагаварящєга мальчіка та його дівчінку
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Да, после того как он стал известен своим предательством, паРаше могла сделать очередную сракальную жертву, подмешав что-то в баллон...
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предателей не любят ими только временно пользуются и выбрасывают.
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та вже і Яроша не найдеш, звідки тій візитці взятись
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А как дысал, как дысал (из старого анекдота). Отак аднака.
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Як виявилося з пакетом на голові в москві, краще грається, ніж без пакета в Одесі? Отака сєляві. Тела выступавшего за РФ одесского гроссмейстера Богдановича и его подруги нашли с пакетами на головах в квартире в Москве - Цензор.НЕТ 7058
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предатель Богданович проиграл этот блиц, а маэстро Воланд, был несокрушим..
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Моя фраза "і не повертайся" була сприйнята ним буквально)))
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"Бойтесь своих желаний - они имеют одно такое дурацкое свойство сбываться!" Тіла одеського гросмейстера Богдановича, який виступав за РФ, і його подруги знайшли з пакетами на головах у квартирі в Москві - Цензор.НЕТ 656
Я вот думаю: Может нанять вас на работу? Тіла одеського гросмейстера Богдановича, який виступав за РФ, і його подруги знайшли з пакетами на головах у квартирі в Москві - Цензор.НЕТ 1935
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"Братушки" веселятся. Нужно понять, простить и стать на колени.
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а могли бы и хлороформом оттопыриться )
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эфир, хлороформ и закись азота изначальные классические средства анастезии. фрунзе уграли комбинацией эфира и хлороформа.
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ни фига себе как быстро пришла кара небесная Тела выступавшего за РФ одесского гроссмейстера Богдановича и его подруги нашли с пакетами на головах в квартире в Москве - Цензор.НЕТ 3315
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Визиток Яроша не было, были только пакеты Яроша.
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Газ оказался гостепреимным и оказал радушный прием Тіла одеського гросмейстера Богдановича, який виступав за РФ, і його подруги знайшли з пакетами на головах у квартирі в Москві - Цензор.НЕТ 8888
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Пипец...Оправдание - "мне задонатили"... Типа, я не шлюха, мне просто задонатили, чтобы я в рот взяла и в попу дала...
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Слово матеріальне! Памяьтайте і ні коли не зловживайте словом!
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Только пару дней назад была о нем новость на Цензоре.

А теперь вот и развязка.

Доигрался, дебил
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Говорили же - не смотрите рашке в глаза, - там смерть.
ВоваЗе, теперь ты понял ?!
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поделом..... надышался "дружбы братской" дурачек......
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Веселящий газ это все таки слегка гуманнее чем "Новичком'
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От карающего бандеровского меча не спрятаться
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Сыграть за Позорный ********* это синоним "Сыграть в ящик"!
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Этим двум дебилам даже шахматы мозг не развили. Кайфанули и сдохли. Туда им и дорога.
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Ты разве веришь, что пакеты им на морды не чечены надели для удушения?
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Не удивлюсь , что скоро ФСБ унюхает "украинский след" и инсценировку несчастного случая. Чекистьі любят подобньіе постановки с трупами ( см. дело "Сети").
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Сразу ********** чечены пытали парочку пакетами на мордах, потом удушили их этими пакетами и положили баллончик с газом типа это, мол, школьники тупые клеем момент сами отравились )))))))))) А проверять же никто не будет - что ************* опричники провозгласили - то и жрите, сумлеванию не подлежит под страхом последовать следом за главными героями шхматной партии )))))))))
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може и так...но причина не в этом...откликнулись на зов руцкава мира
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Казали ж не їдьте заробляти у росію.
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Прекрасный ход конем,гроссмейстер!!!на пару ватников меньше в этом мире
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Вы зря злорадствуйте, это был один из самых талантливых современных украинских шахматистов. И не смотря на некрасивые поступки последних времен, он явно не заслуживал смерти.
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ну,как видишь,он сам решал,чего заслуживает,а чего нет
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ждемс,когда нелох42-й обнюхается кокса до смертельных конвульсий
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Нефиг играть за паРашу!

Хотя... кому я это говорю? 73% зе-билов, для которых агрессии Рашки нет!
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То Миротворець винуватий !
1 Хлопака занесли в базу
2 Йому стало сумно
3 Він вирішив розвеселитись
4 Стало весело,але ненадовго...
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вставайте в чергу за руSSкімі паспортами...паРаша набирає нових батраків....
даунбас і лугандон з кримом не хочуть на раSSію працювати...а тільки вимагають через сивох українських пенсій....ще раз:
руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
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Присытились обычной мирской жизнью, шампанское, водка и т.п. включая боярышник уже не вставляли, захотели новых ощущений.
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