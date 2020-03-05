 Память Шухевича почтили в Ивано-Франковске. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковского горсовета.

"В Ивано-Франковске состоялось вече в честь 70-й годовщины со дня гибели Романа Шухевича — выдающегося украинского политического и общественного деятеля, главнокомандующего УПА и легендарной фигуры национально-освободительной борьбы ХХ в.", — сказано в сообщении.

Отмечается, что организаторы вече призвали всегда помнить о национальной освободительной борьбе и о "людях несгибаемой воли".

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Роман Шухевич (псевдонимы: "Белый", "Колокол", "Роман Лозовский", "Степан", "Монах", "Чух", "Тур", "Тарас Чупрынка") — украинский политический и государственный деятель, военный. Член галицкого краевого провода Организации украинских националистов, главнокомандующий Украинской повстанческой армии. Погиб 5 марта 1950 года на Львовщине во время операции спецслужб Советского Союза.













