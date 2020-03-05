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Все про:Ивано-Франковск (584) история (1686) Шухевич (224)

 Память Шухевича почтили в Ивано-Франковске. ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковске состоялось вече в честь 70-й годовщины со дня гибели Романа Шухевича.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковского горсовета.

"В Ивано-Франковске состоялось вече в честь 70-й годовщины со дня гибели Романа Шухевича — выдающегося украинского политического и общественного деятеля, главнокомандующего УПА и легендарной фигуры национально-освободительной борьбы ХХ в.", — сказано в сообщении.

Отмечается, что организаторы вече призвали всегда помнить о национальной освободительной борьбе и о "людях несгибаемой воли".

Читайте на Цензор.НЕТ: Также на Цензор.НЕТ: Новый директор Института нацпамяти Дробович про Бандеру и Шухевича: Вопрос о таких героях должен решаться в общественном диалоге, без навязывания

Роман Шухевич (псевдонимы: "Белый", "Колокол", "Роман Лозовский", "Степан", "Монах", "Чух", "Тур", "Тарас Чупрынка") — украинский политический и государственный деятель, военный. Член галицкого краевого провода Организации украинских националистов, главнокомандующий Украинской повстанческой армии. Погиб 5 марта 1950 года на Львовщине во время операции спецслужб Советского Союза.

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Источник: https://censor.net.ua/p3179795
 
   
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#уки! Шухевич гауптман SS "ГАЛИЧИНА", руки по локти в крови украинцев и евреев. Только попробуйте заблокировать , начну с СБУ и до ЕСПЧ, тв@ри нацистские.
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лол лол когда это в сс были звания вермахта Память Шухевича почтили в Ивано-Франковске - Цензор.НЕТ 8237 свали какцап к максу бужанскому - большой берте Днепра только Берта была нацы а бужанский крснозадый но у них одно общее они геи Память Шухевича почтили в Ивано-Франковске - Цензор.НЕТ 8237
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Запроданець був України і українського народу, це скаже любий з Лівобережної України. З окупантами співпрацювати, які напали на Україну? Це дно!
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чекай а що у нас у 1941 м році була Незалежна Пам'ять Шухевича вшанували в Івано-Франківську - Цензор.НЕТ 2591 шуруй кацапе дго смереки та галіфе свого ділда залишь вони сині пасуватимууть тобі на смереці як йго френч комісар ГБ 3 рангу твій ділд йо чесно вкохав лижучи прутня сралінского Пам'ять Шухевича вшанували в Івано-Франківську - Цензор.НЕТ 7697
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любого говоришь ? Пам'ять Шухевича вшанували в Івано-Франківську - Цензор.НЕТ 5266 ну с Левобережной . если не вдаваться в подробности . Шухевич национальный герой а ты козлина малоросская
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Я с Левобережной Украины, Роман Шухевич и воины УПА для меня - герои.
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..пугать бабу свою будешь триппером недолеченным, *уйленок прикормленный..пшел нах отсюда! Пам'ять Шухевича вшанували в Івано-Франківську - Цензор.НЕТ 1416.. Пам'ять Шухевича вшанували в Івано-Франківську - Цензор.НЕТ 6303..
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ты **** красножопая хотя бы википедику почитал . Шухевич никогда не служил в 14-ой дивизии СС Пам'ять Шухевича вшанували в Івано-Франківську - Цензор.НЕТ 8004
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Давно доказано, что он там был под прикрытием, и пускал под откос нацистские эшелоны.
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...да ты не кипи так, а то лопнешь от злости...если ты в школу ходил, то должен знать , что твари нацистские это те, кто захватывает чужие территории и порабощает народ на них, а националисты, это те, кто освобождает от тварей нацистских свою территорию... гляди не перепутай ...выпей боярышника, болезный и узбагойся...
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Харків-столиця Радянської України, 15 років-КЛАСС! В якому році?
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с 19 декабря 1919 года по 24 июня 1934 года Харьков был столицей УССР . тупорый повторяю тебе еще раз прежде чем писать хрень всякую воспользуйся гуглом Пам'ять Шухевича вшанували в Івано-Франківську - Цензор.НЕТ 2846 если ума не хватает вот тебе ссылка

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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