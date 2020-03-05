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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВР (24519) увольнение (1844) Рябошапка Руслан (342)

 Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку. ФОТОрепортаж

5 марта 2020 года на внеочередном заседании ВР была проголосовано постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.

Процесс увольнения в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 01

Предложение выразить недоверие Рябошапке высказал "слуга народа" Бужанский

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 02

Фракция "Батькивщины"

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 03

Власенко и Бондарев 

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 04

Тимошенко и Власенко

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 05

"Слуги народа" смотрят в ВР трансляцию из ВР

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 06
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 07

"Слуги народа" 

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 08

Стефанчук, Арахамия и Разумков

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 09
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 10

Рябошапка перед отставкой 

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Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 12

Фракция "Слуги народа" - некоторые до последнего думали не голосовать за отставку Рябошапки


Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 13

Экс-замгенпрокурора Кузьмин 

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 14
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 15

Новинский с коллегами

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 16

Депутаты слушают Рябошапку

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 17

Фракция "Голоса" 

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Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 19
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 20
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 21
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 22

После короткого выступления Рябошапка ушел из ВР, не став отвечать на вопросы депутатов

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 23

"Слуга народа" Красов пожал руку уволенному Генпрокурору

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 24
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 25

"Слуги народа" расмтривают карты и планеты

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 26

Совещание "слуг народа"

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 27
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 28
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 29
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 30

Фракция "слуг народа"

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 31

Парубий и Порошенко 

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 32
Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 33

Торжествующие Дубинский и Бужанский после отставки Рябошапки

Как депутаты увольняли генпрокурора Рябошапку 34

Пустое кресло, в которм сидел Рябошапка. Сейчас место генпрокурора вакантно

Фото - Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3179793
 
 
 Топ комментарии
 
зеленое стадо дегенератов или стадо зеленых дегенератов в смычке с опозажопистами
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Виталий П ортников У Зеленского простой выбор. Либо он удовлетворяет пожелания олигархов, либо сотрудничает с международными финансовыми институциями. И тот, и другой выбор не обещает социальной стабильности в ближайшие годы. В первом случае крах будет быстрым и болезненным - и никакой олигархический телевизор не заменит украинцу холодильник. Во втором социальные проблемы будут накапливаться медленнее, зато против Зеленского начнет работать вся телевизионная пропагандистская машина олигархата. Да, и силовые структуры тоже.
Зеленский обречен на крах, какой бы выбор он не сделал. На его сторонников внимания можно не обращать. Эти люди еще вчера рассказывали о успехах молодого "правительства технократов", а теперь возмущаются его некомпетентностью и бездарностью. Это такие же сторонники, какие были у КПСС - "полезные идиоты" и лживые приспособленцы.
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зеленое стадо дегенератов или стадо зеленых дегенератов в смычке с опозажопистами
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Здоровья тебе, больше не болей.
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Петра хотят опорочить, Гетьмана сывачолого!!!
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Ну вас, свиноферму, не поймёшь. Назначили Рябошапку, плохо. Сняли Рябошапку, опять плохо. Песики, вы уж определитесь чего хотите.
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Пенделя они хотят и притом хорошего!
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Твої гомо фантазії тут нікого не хвилюють.
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а пояснити мені можете, навіщо Зеленскьий біг по ВР до Гончарука в оточенні охорони ? Бо там Федина сиділа?
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Виталий П ортников У Зеленского простой выбор. Либо он удовлетворяет пожелания олигархов, либо сотрудничает с международными финансовыми институциями. И тот, и другой выбор не обещает социальной стабильности в ближайшие годы. В первом случае крах будет быстрым и болезненным - и никакой олигархический телевизор не заменит украинцу холодильник. Во втором социальные проблемы будут накапливаться медленнее, зато против Зеленского начнет работать вся телевизионная пропагандистская машина олигархата. Да, и силовые структуры тоже.
Зеленский обречен на крах, какой бы выбор он не сделал. На его сторонников внимания можно не обращать. Эти люди еще вчера рассказывали о успехах молодого "правительства технократов", а теперь возмущаются его некомпетентностью и бездарностью. Это такие же сторонники, какие были у КПСС - "полезные идиоты" и лживые приспособленцы.
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............ При этом вчера мы видели измученного, уставшего, взвинченного человека, который с трудом воспринимает реальность, которому в буквальном смысле трудно физически. Физически, психологически, морально - как хотите. Да, он еще играет роль Василия Голобородько во время поездок по стране, но роль самого Владимира Зеленского удается ему все хуже. И его не хватит на весь президентский срок. Хорошо, если хватит еще на год.

Виталий Портников
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Kрах будет быстрым и болезненным. Если, конечно, Москва не даст денег.
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Плохо. Гигантский дефицит; задержки зарплат; в пирамиду ОГВЗ никто не вкладывается кроме российского олигархата.
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Вы знаете есть в Украине очень ценный в некотором смысле негодяй но однако очень ценный "фрукт" а точнее "прибор" для правильной ориентации адекватного населения и это тот самый рабинович В.З. то есть если делать, считать, думать и т .д. и т. п., ровно противоположно рабиновичу, будет всё только на благо нашей стране и обществу, так что у Зеленского есть пока шансы хотябы частично исправиться .Ну а Виталий Портников это журналист, историк , политолог и т. д . номер 1 и тут трудно не согласиться
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Вот тебе и умение фотографа - и теперь это фото мем на шмарклю
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Зеля размышляет, сколько лет впаяют Петру - 10 лет или пожизненное... Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку - Цензор.НЕТ 6975
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А еще как трах..ть Анджелину Джоли, если она его даже не знает.
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хтось щось бачить по обличчю Пороха а ОЦЕ... АКТЬОР... ИГРА... ЛИЦОМ... ДЕРЖІТ ЛІЦО...
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ага прокси ляптеногий покажи вопли легитимного сцыкуна вити отца 2х ой 1го один утоп как собака детей Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку - Цензор.НЕТ 9336
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жах! шимус выжрал 3 литра с горя! даже лерка делает меньше ошибок и пишет внятней (не намного).
Не переживай, не посодють пэпу - 100%. Просто пожахают, чтоб не спонсировал сми. итд.
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А Власенко так переживал,что аж ЮВ его успокаивать пришла
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Ядро относительно адекватных вокруг ЗЕ тает. Прогнали Данылюка, Кривоноса, Пристайка, Маркарову, Рябошапку.

Дебилы и предатели заняли центр. Дубинский, Бужанский, Ермак.
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адекватные не значит нормальные, остались адекватные зеле
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а йуля ещё активна в сексуальном плане
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Спочатку радісно назначали,а потім радісно звільняли.Цирк на дроті.
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Бужанский - это то тело которое не могло дупу от стула оторвать во время минуты молчания по Небесной Сотне. Как бы вся эта грызня не вышла на руку Мертвечуку...
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Все в заботах и делах, один Порошенко в печали.
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Чи ви там щось інше маєте окрім старого совдепівського лайна?!
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Во всех парламентах мира много умудренных седовласых людей.
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моно большинство мне напоминают своих братьев из зимбабви
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Обратите внимание на фото шедевр где Юля, Власенко и Цимбалюк и на её палец ,типа понимаешь у него........,а дальше сами фантазируйте Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку - Цензор.НЕТ 5873
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буженина был под наркотой или явно психически болен. Почему об этом молчат зЕблювантины? Или вы выродки ZEбаные в таком же состоянии?
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- Петро, очнись, Рябошапку уже час как уволили!
Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку - Цензор.НЕТ 2730
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Расколбасило не по-детски!
Неспроста это, ой неспроста. Як депутати звільняли генпрокурора Рябошапку - Цензор.НЕТ 8714
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Это не конец света, это Власенко узнал, что сняли Рябошапку!

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