 Фонд госимущества эвакуировали из-за сообщения о минировании. ФОТО

Об написал в Фейсбуке глава ФГИ Дмитрий Сенниченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, впервые в истории Фонда государственного имущества Украины, поступил анонимный звонок о заминировании здания. Люди эвакуированы", — написал он.
Сенниченко считает, что звонок о минировании может свидетельствовать о попытке запугать руководство Фонда.
"Мы продолжаем борьбу с коррупционными схемами. Прозрачной приватизации и аренде быть", – добавил он.
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Во времена Бондаря (он потом в замы слинял, а его шефа грохнули) работали таким образом.
На счёт фонда перечислялись деньги типо за приватизацию.
Фонд в авральном режиме оформлял все нужные бумажки для передачи новому собственнику
Через пару дней приходило письмо, что деньги зачислены ошибочно, не с того счета и т п., короче, бабло возвращали, остальное забывали.