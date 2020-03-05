EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  503  7
Все про:минирование (908) ФГИ (562) эвакуация (593) Сенниченко Дмитрий (6)

 Фонд госимущества эвакуировали из-за сообщения о минировании. ФОТО

Впервые в истории Фонда госимущества Украины поступил анонимный звонок о минировании здания, в котором находится Фонд.

Об написал в Фейсбуке глава ФГИ Дмитрий Сенниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, впервые в истории Фонда государственного имущества Украины, поступил анонимный звонок о заминировании здания. Люди эвакуированы", — написал он.

Сенниченко считает, что звонок о минировании может свидетельствовать о попытке запугать руководство Фонда.

"Мы продолжаем борьбу с коррупционными схемами. Прозрачной приватизации и аренде быть", – добавил он.

Читайте также: За 2020 год было выявлено 212 псевдоминеров, - СБУ

Фонд госимущества эвакуировали из-за сообщения о минировании 01
Фонд госимущества эвакуировали из-за сообщения о минировании 02
Фонд госимущества эвакуировали из-за сообщения о минировании 03
Фонд госимущества эвакуировали из-за сообщения о минировании 04

Источник: https://censor.net.ua/p3179765
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Случайно вслед за новостью о Рябошапке дали? И как-то быстро он из ВР смылся. Там телефона-автомата за углом нет случайно?
 показать весь комментарий
 
Пока искали бомбу пропало все госимущество
 показать весь комментарий
 
ще одна конторка на підсосі..користі приблизно як від антимонопольного комітету..0..
 показать весь комментарий
 
От антимонопольного никакой пользы, а эти - прямые вредители.
Во времена Бондаря (он потом в замы слинял, а его шефа грохнули) работали таким образом.
На счёт фонда перечислялись деньги типо за приватизацию.
Фонд в авральном режиме оформлял все нужные бумажки для передачи новому собственнику
Через пару дней приходило письмо, что деньги зачислены ошибочно, не с того счета и т п., короче, бабло возвращали, остальное забывали.
 показать весь комментарий
 
Янукович со своей братвой в 2014 тоже весь фонд всего украинского бабла эвакуировал в Россию. К стати, почти в это-же время. Совпадение ?
 показать весь комментарий
 
надо было сбу сумки и портфели проверить у покидающих здание Фонд держмайна евакуювали через повідомлення про мінування - Цензор.НЕТ 7858
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх