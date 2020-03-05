 Свежеуложенный асфальт провалился под землю в центре Киева. ФОТО

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

"Самый высокий уровень профессионализма - положить асфальт так, чтобы потом снова и снова его перекладывать", - говорится в комментарии к снимку.

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