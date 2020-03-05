 Свежеуложенный асфальт провалился под землю в центре Киева. ФОТО

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.
"Самый высокий уровень профессионализма - положить асфальт так, чтобы потом снова и снова его перекладывать", - говорится в комментарии к снимку.
Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.
"Самый высокий уровень профессионализма - положить асфальт так, чтобы потом снова и снова его перекладывать", - говорится в комментарии к снимку.
оказывается с весной не тока зеленые угрожалова-посадки, а **** еще и ямы?
шо та мне подсказывает - и порох не сядет и ямы до до следующей весны живы и здоровы будут.....
Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина отойдет от ямочного ремонта дорог и будет проводить только капитальные ремонты с гарантией.
Источник: заявление Зеленского на стратегической встрече, посвященной дорогам, "Сшить Украину: финансирование, строительство, безопасность" 11 февраля
Зеленский добавил, что строительство и капитальный ремонт дорог в общем объеме работ должны составлять не менее 80%. И строиться пути должны "один раз на долгие годы".
По его словам, в этом году планируют обновить 4000 километров дорог государственного значения, на что предусмотрели более 85 миллиардов гривен.
Пусть едут. Опозорится прежде всего тот, кто это предлагает)