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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:дороги (1911) Киев (18650)

 Свежеуложенный асфальт провалился под землю в центре Киева. ФОТО

В самом центре столице на Владимирской провалился асфальт. По его цвету можно понять, что положили его не так давно.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

Свежеуложенный асфальт провалился под землю в центре Киева 01

"Самый высокий уровень профессионализма - положить асфальт так, чтобы потом снова и снова его перекладывать", - говорится в комментарии к снимку.

Читайте также: "Укравтодор" представил новую методику тендеров на ремонт дорог: требования повышаются, "картелизации" не будет, - СМИ

Источник: https://censor.net.ua/p3179708
 
 
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что-то Зеленскому сегодня не везет..
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может с коронавирусом в Санжарах повезет )))))
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может с коронавирусом в Санжарах повезет )))))
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закон земного притяжения (Ньютона по простому) даже Зе отменить не может!
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Перепады температур на пятнадцать градусов. Выдержать тяжело даже асфальту.
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Ничего подобного. Это - заделка комунальшиов траншеи на месте порыва. Такое происходит, если засыпано мокрым грунтом - он оседает месяцами.
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При чем здесь перепады если там судя по всему нехилая полость была под свежим асфальтом, гнать таких работников.
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КИСИ надо было заканчивать и вы бы знали, шо асфальт, по воможности, никогда и нигде ложить не нужно, а если уже таки ложить, то в самые морозы, шо бы весной не агукнулось...
оказывается с весной не тока зеленые угрожалова-посадки, а **** еще и ямы?
шо та мне подсказывает - и порох не сядет и ямы до до следующей весны живы и здоровы будут..... Свежеуложенный асфальт провалился под землю в центре Киева - Цензор.НЕТ 5853
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"Укравтодор" представил новую методику тендеров на ремонт дорог: требования повышаются, "картелизации" не будет, - СМИ
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Это какой-то позор. За столицу Украины отвечает Клычко. Да и рядом с этой латкой тоже позор, в центре столицы не могут быть такие дороги и тротуары.
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Коли вже той довгоносик вдавиться?

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина отойдет от ямочного ремонта дорог и будет проводить только капитальные ремонты с гарантией.
Источник: заявление Зеленского на стратегической встрече, посвященной дорогам, "Сшить Украину: финансирование, строительство, безопасность" 11 февраля

Зеленский добавил, что строительство и капитальный ремонт дорог в общем объеме работ должны составлять не менее 80%. И строиться пути должны "один раз на долгие годы".
По его словам, в этом году планируют обновить 4000 километров дорог государственного значения, на что предусмотрели более 85 миллиардов гривен.
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какое счастье шо я не строитель, хоть вроде и диплом тот, a не с подземного перехода! - не умею, не люблю и не буду - тупо не мое......
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Был ремонт канализации..Сделали плохо.Зарыли,закатали асфальтом,опять прорвало и унесло грунт канализацией.Образовалась снова пустота,снова будут раскапывать и латать Канализацию.Это текучка.У канализации срок годности кончился.Нужно менять коллектор полностью на всю длину,желательно на пластик.Коллекторы канализационные раньше делали из желебетонных колец или труб .Газовая коррозия съедает и бетон и железо( весь бетон над потоком)Потому и провалы.Это беда всех городов .
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Браво Виталя. У меня во дворе летом делали ремонт, 50% работы 50% халтуры. 1551 какие отмазки только не лепил, даже ИО Головы района на телефон к прямой линии подключили. Все, лишь бы не делать качественно.
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А Владимир еще хочет, чтобы иностранные гости посещали и другие города Украины! Вот они насмотрятся на наши дороги!)) Если в самом центре Киева такой ужас, то что говорить о трассе, например, Кропивницкий - Николаев и ей подобных! А в городах что творится! К мусорным бакам подойти невозможно! Особенно в грязюку.
Пусть едут. Опозорится прежде всего тот, кто это предлагает)
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