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 Зеленскому показали вертолет для инфекционных больных: в роли пациента был замглавы ОП Тимошенко. ФОТОрепортаж

На Полтавщине Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел санитарный вертолет МИ-8МТВ-1, который с сегодняшнего дня вступает в дежурство на базе ГСЧС. Вертолет оборудован специально для транспортировки инфекционных больных. На нем работает группа медиков со специальной подготовкой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

Вертолет оснащен изоляционной капсулой, биозащитными комплектами (костюмы, медицинские перчатки, респираторы), дезинфекционным душем, специальным модулем, в котором фиксируется индивидуальная капсула с пациентом во время перелета, и всеми необходимыми реанимационными средствами и оборудованием.

Медики продемонстрировали Президенту порядок действий при эвакуации и перевозки пациентов. Роль пациента при этом сыграл заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Вертолет может преодолевать расстояние до 1200 км и транспортировать от двух до шести пациентов.

Владимир Зеленский осмотрел борт и пообщался с пилотами. "Этот вертолет - только для экстренных случаев, и я надеюсь, что таких случаев у нас не будет. Но если что-то случится - мы будем готовы ", - отметил Глава государства.

Зеленскому показали вертолет для инфекционных больных: в роли пациента был замглавы ОП Тимошенко 01
Зеленскому показали вертолет для инфекционных больных: в роли пациента был замглавы ОП Тимошенко 02
Зеленскому показали вертолет для инфекционных больных: в роли пациента был замглавы ОП Тимошенко 03
Зеленскому показали вертолет для инфекционных больных: в роли пациента был замглавы ОП Тимошенко 04
Зеленскому показали вертолет для инфекционных больных: в роли пациента был замглавы ОП Тимошенко 05
Зеленскому показали вертолет для инфекционных больных: в роли пациента был замглавы ОП Тимошенко 06

Источник: https://censor.net.ua/p3179697
 
 
 Топ комментарии
 
мне это глав цапа и их показуху напоминает - одни к одному - режисеры ведь те же - пипец
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а у пуйла была окурок погремуха. Так шо зебло и пуйло тески побратимы навеки
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Кадры словно из голливудского фильма про зомбиапокалипсис. Теперь для всех землян подобные люди в стерильных костюмах могут стать обыденностью.
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А пенсии думает индексировать? Или только ленточки перерезать стал!
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мне это глав цапа и их показуху напоминает - одни к одному - режисеры ведь те же - пипец
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Торжественно смотрел как перерезают ленточку. А то ещё порежется дитя...
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А чё этот дурак напялил всё чёрное? На похороны собрался что ли?)
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Бронежилет только под этот костюм подогнан. Зеленскому показали вертолет для инфекционных больных: в роли пациента был замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9030
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Ааа,точно. Там броник,да. Если присмотрется, то его видно.)
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Аваков чорт показуху для клоунов устроил. Смеётся, на телефон снимает.
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Что-то ********* не смеётся... За народ Украины наверное переживает.))
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или за себя после того как побывал в Санжарах
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Варианта два или серьёзного из себя корчит (у фуйла научился), или щёки жиром заплыли и теперь не раздвигаются.
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Я не понял Кириллу вылетели? Или ещё нет?
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