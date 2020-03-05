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Все про:Борисполь (644) ДТП (6058) угон (249)

 Задержанный в Борисполе "гонщик" оказался разыскиваемым автовором, на счету у которого около 600 угнанных машин, - СМИ. ФОТОрепортаж

Водитель, которого сегодня задержали в Борисполе после погони, оказался серийным угонщиком автомобилей.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

"Из собственных источников нам удалось узнать кого именно задержали сегодня в Борисполе. Зовут Зураб Тавберидзе. Он уже давно в розыске. По полученной информации, на его счету около 600 угонов автомобилей. Кстати, его брат в РФ отбывает наказание за такое же преступление", - говорится в сообщении.

Задержанный в Борисполе гонщик оказался разыскиваемым автовором, на счету у которого около 600 угнанных машин, - СМИ 01
Задержанный в Борисполе гонщик оказался разыскиваемым автовором, на счету у которого около 600 угнанных машин, - СМИ 02

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О подробностях случившегося также рассказали в полиции.

Сегодня утром бориспольские патрульные получили ориентировку: из столицы в направлении города движется автомобиль Honda Accord черного цвета, водитель которого совершил наезд на полицейского.

Экипаж патрульных заметил автомобиль, который проходил по ориентировке и потребовал остановиться. Однако водитель лишь ускорил движение. На неоднократные требования остановиться водитель не реагировал и грубо нарушал правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации для других участников дорожного движения.

Путем блокирования улице Киевский Шлях автомобиль был остановлен.

Однако нарушитель никого не подпускал, угрожая застрелить себя из предмета, похожего на оружие. Впоследствии он был задержан бойцами КОРДа.

Во время преследования указанного водителя трое патрульных получили травмы и были госпитализированы в больницу. Два служебных автомобиля получили механические повреждения.

Задержанный в Борисполе гонщик оказался разыскиваемым автовором, на счету у которого около 600 угнанных машин, - СМИ 03
Задержанный в Борисполе гонщик оказался разыскиваемым автовором, на счету у которого около 600 угнанных машин, - СМИ 04
Задержанный в Борисполе гонщик оказался разыскиваемым автовором, на счету у которого около 600 угнанных машин, - СМИ 05

Источник: https://censor.net.ua/p3179696
 
 
 Топ комментарии
 
600 раз уже отпустили. А приусі жалко, опять за счет налогоплательщиков чинить Задержанный в Борисполе "гонщик" оказался разыскиваемым автовором, на счету у которого около 600 угнанных машин, - СМИ - Цензор.НЕТ 7427
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чурка никогда себя не застрелит))
сцикуны патологические
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Оо такого только под нож .
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600 раз уже отпустили. А приусі жалко, опять за счет налогоплательщиков чинить Задержанный в Борисполе "гонщик" оказался разыскиваемым автовором, на счету у которого около 600 угнанных машин, - СМИ - Цензор.НЕТ 7427
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Копы жалуются что за свой счёт заставляют чинить.
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дали корочку и пистолет...
а что сдесь еще и зарплату платят? (с)

Та ну, за свой)))
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За свой счет, если сам разбил. А здесь случай, когда с хонды возьмут.
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чурка никогда себя не застрелит))
сцикуны патологические
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если б не наехал на ногу менту... работал бы спокойно дальше))))
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Спасибо ноге полицейского, такого хрена заприметила.
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ашот люлякебабович хванчакаридзе привокзальный
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"из столицы в направлении города движется автомобиль" - это как?
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надо было изрикошетить..ой изрешетить как в омерике шо б сразу к аллаху полетел Задержанный в Борисполе "гонщик" оказался разыскиваемым автовором, на счету у которого около 600 угнанных машин, - СМИ - Цензор.НЕТ 8297 Задержанный в Борисполе "гонщик" оказался разыскиваемым автовором, на счету у которого около 600 угнанных машин, - СМИ - Цензор.НЕТ 273
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И под суд. Хватит. Лучше таким способом останавливать с такими законами.
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Лучше бы его обменяли на пленных в россии. Согласно нашему законодательству ему дадут срок как за одну машину! У нас большее преступление по сроку, гасит меньшее. Это сделано для защиты "Кормильцев", за их счёт все силовики и законники кормятся и доят их. А в россии он получит как минимум в два раза больше срок! В США ему бы лет 150 дали , по сумме преступлений! А у нас года через 3 выпустят, очищенным !
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Откуда такие познания?

ККУ

Стаття 289. Незаконне заволодіння транспортним засобом
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо вони завдали великої матеріальної шкоди, -

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.


Так что ему двенашка светит.
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У Авакова всё под контролем... 600 машин угнал и его никто не искал.
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Точно никто не искал? А че ж он был в розыске?
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"Кстати, его брат в РФ отбывает наказание за такое же преступление", - говорится в сообщении. В РФ сидит, зато у нас свободно гуляет и продолжает совершать преступления. Удивительная страна у нас, с какой стороны не посмотри - це жопа европа.
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Висяков сколько списали !!! Премии за раскрываемость влепят себе по-полной!
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