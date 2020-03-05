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 Чиновник ГСЧС подозревается в вымогательстве 15 тыс. грн у предпринимателя в Запорожской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила ведущего инспектора одного из отделов Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, который причастен к систематическому получению неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительной версии следствия, чиновник наладил механизм вымогательства денег у представителей коммерческих структур. За различные суммы взяток он обещал предпринимателям не принимать меры реагирования на обнаруженные недостатки при проверке объектов по вопросам пожарной безопасности.

Оперативники СБУ задокументировали факт вымогательства фигурантом у местного коммерсанта 15 тыс.. За эти деньги чиновник "гарантировал" не вносить в акт проведения плановой проверки на предприятии зафиксированные нарушения.

Фигурант был задержан на рабочем месте после перечисления всей суммы неправомерной выгоды на банковский счет.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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Чиновник ГСЧС подозревается в вымогательстве 15 тыс. грн у предпринимателя в Запорожской области, - СБУ 01
Чиновник ГСЧС подозревается в вымогательстве 15 тыс. грн у предпринимателя в Запорожской области, - СБУ 02
Чиновник ГСЧС подозревается в вымогательстве 15 тыс. грн у предпринимателя в Запорожской области, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3179693
 
 
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