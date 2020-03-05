 "Резидент", "Голобородько", "слугакремля": критиковавший Зеленского министр Немчинов поблагодарил президента за "приоритеты во власти". СКРИНШОТЫ

Об этом свидетельствуют публикации на странице чиновника в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, Немчинов называл Зеленского "Голобородько" и "резидентом", постил материалы, в которых президента окрестили "кумиром быдла" и высказывал сомнения касательно его преданности стране.
Также Олег Немчинов в июне 2019 принимал участие в "праймериз" Европейской солидарности.
В день выборов президента, 21 апреля 2019 года, он выложил фото с избирательного участка, и плашкой "Проголосував" - сторонников Петра Порошенко.
Немчинов, который стал министром по протекции своего друга-премьера Дениса Шмыгаля, "отмечал" дружбу с Шмыгалем в Facebook и благодарил последнего за это.
Сам Немчинов уже прокомментировал обвинения в свой адрес по отношению к команде Зеленского.
"Не успел приступить к исполнению обязанностей, а уже со скриншотов репостов о ходе избирательной кампании 2019 недоброжелатели перекручивают и комментируют! "Я благодарю премьер-министра за предложением стать частью правительственной команды, а президенту за то, что для него профессионализм, проукраинская позиция и искоренения коррупции во власти является приоритетом над тем, как ты голосовал в 2019 году!" – добавил Немчинов.
Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и одобрила состав нового правительства. В частности, депутаты назначили Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.
Переобуваться некрасиво.
Получай гранату.
Думаю, приберуть з кабміну цього новопризначеного.
ХЗ кто, ХЗ зачем, ХЗ что умеют, но поменяли - хуже уже не будет.
Что интересно, послужной список и биографии уже не такие далекие от прежней власти.
То есть, принцип - "берем тамаду, он еще точно не воровал" отложили в сторону»
со вкусом.
смачно.
Уровень троллинга - "Один" и даже не один, а джва.
Но отсюда надо валить.
б*же, он же православный, зачем так унижаться то?
а, ок, "этопроверкаверы"
Значить Зеленський демонструє, що він программіст, а не программа.
сегодня купил Зе - завтра перекупит путин...
с таким идти в разведку ну его нах....
Да кому он нахрен нужен за деньги!
Просто этот дуболом один из немногих согласившихся!
Шмигатель его привел, с ним вместе его и "закопают".
крест животворящийдолжность министерская делает!
А, вот, обратно затесаться вряд ли помогут...
Питання в тому, як довго зможе витримувати цей фестиваль дилетантизму українська економіка і з яким зі своїх урядів піде у відставку сам президент.
Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=x5SynCAkKq8&app=desktop