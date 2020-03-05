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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4771) Кабмин (11760) Порошенко (18015) Немчинов Олег (1)

 "Резидент", "Голобородько", "слугакремля": критиковавший Зеленского министр Немчинов поблагодарил президента за "приоритеты во власти". СКРИНШОТЫ

Новоназначенный министр Кабинета министров Олег Немчинов, который занял эту должность вместо Дмитрия Дубилета, во время президентской кампании 2019 года был ярым сторонником пятого президента Украины Петра Порошенко и весьма нелестно отзывался о Владимире Зеленском, когда тот еще был кандидатом в президенты.

Об этом свидетельствуют публикации на странице чиновника в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, Немчинов называл Зеленского "Голобородько" и "резидентом", постил материалы, в которых президента окрестили "кумиром быдла" и высказывал сомнения касательно его преданности стране.

Резидент, Голобородько, слугакремля: критиковавший Зеленского министр Немчинов поблагодарил президента за приоритеты во власти 01
Резидент, Голобородько, слугакремля: критиковавший Зеленского министр Немчинов поблагодарил президента за приоритеты во власти 02

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Резидент, Голобородько, слугакремля: критиковавший Зеленского министр Немчинов поблагодарил президента за приоритеты во власти 03
Резидент, Голобородько, слугакремля: критиковавший Зеленского министр Немчинов поблагодарил президента за приоритеты во власти 04

Резидент, Голобородько, слугакремля: критиковавший Зеленского министр Немчинов поблагодарил президента за приоритеты во власти 05

Резидент, Голобородько, слугакремля: критиковавший Зеленского министр Немчинов поблагодарил президента за приоритеты во власти 06

Резидент, Голобородько, слугакремля: критиковавший Зеленского министр Немчинов поблагодарил президента за приоритеты во власти 07

Также Олег Немчинов в июне 2019 принимал участие в "праймериз" Европейской солидарности.

Резидент, Голобородько, слугакремля: критиковавший Зеленского министр Немчинов поблагодарил президента за приоритеты во власти 08

В день выборов президента, 21 апреля 2019 года, он выложил фото с избирательного участка, и плашкой "Проголосував" - сторонников Петра Порошенко.

Резидент, Голобородько, слугакремля: критиковавший Зеленского министр Немчинов поблагодарил президента за приоритеты во власти 09

Немчинов, который стал министром по протекции своего друга-премьера Дениса Шмыгаля, "отмечал" дружбу с Шмыгалем в Facebook и благодарил последнего за это.

Резидент, Голобородько, слугакремля: критиковавший Зеленского министр Немчинов поблагодарил президента за приоритеты во власти 10

Сам Немчинов уже прокомментировал обвинения в свой адрес по отношению к команде Зеленского.

"Не успел приступить к исполнению обязанностей, а уже со скриншотов репостов о ходе избирательной кампании 2019 недоброжелатели перекручивают и комментируют! "Я благодарю премьер-министра за предложением стать частью правительственной команды, а президенту за то, что для него профессионализм, проукраинская позиция и искоренения коррупции во власти является приоритетом над тем, как ты голосовал в 2019 году!" – добавил Немчинов.

Резидент, Голобородько, слугакремля: критиковавший Зеленского министр Немчинов поблагодарил президента за приоритеты во власти 11

Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и одобрила состав нового правительства. В частности, депутаты назначили Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3179660
 
 
 Топ комментарии
 
При смене уже этого правительства, зебилы будут мычать, что это было правительство порохоботов и они снова насрали бобучке в штаны. "Резидент", "Голобородько", "слугакремля": критиковавший Зеленского министр Немчинов поблагодарил президента за "приоритеты во власти" - Цензор.НЕТ 902
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Хоть одного нормального назначили.
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Хоть одного нормального назначили.
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про "нормальность" рано судить, но уровень уже явно повыше 95квартала
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ну не зебила же ставить на ответственную должность, где нужно реально работать.
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При смене уже этого правительства, зебилы будут мычать, что это было правительство порохоботов и они снова насрали бобучке в штаны.
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Ну а ты будешь радостно хрюкать и от восторга визжать.
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Еще бы. Я всегда визжу от тупости зебиляток.
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Перш за все це свідчить що СН це недієздатна структура, вони шарпають людей повсюди, незважаючи на їх погляди.
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При зе-демократии может пересесть с министерского кресла на нарьі.)

Переобуваться некрасиво.
Получай гранату.
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Его должность техническая. Секретарь-референт. Его цель координировать кабмин, чтобы он работал и всё.
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Думаете его оставят на должности после этой информации?
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Типу ті, хто його брав на роботу, не бачили інформацію, яка у відкритих джерелах?))
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А чого ні, в них дефіцит людей во всім ланкам .
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Буба такий вразливий...
Думаю, приберуть з кабміну цього новопризначеного.
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Может его назначили по этой причине. Он не будет работать на кого-то из олигархов и сливать инфу ему. Нейтральный человек.
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та там есть кому сливать и без этого.
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Цікаво, що ж скажуть про це зеботи, які другий день в коментах хвалять новий уряд? Вам 100-процентного порохобота підсунули!
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Не смішно, чим більше "порохоботів", тим більше шансів що кабмін запрацює.
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щаз бубуочка образиться, він же ж такий тонкий та ніжний))
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Чого б це, можливо він і не поміняв поглядів, у нас коли від Богдана передзвонили одному з націоналістів з пропозицією зайняти посаду голови РДА, на його зауваження, що він націоналіст і не розподіляє їх погляди, відповіли " нічого страшного, зато в тебе є гроші заплатити за посаду".
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Очередной лакей "чевоизволите".Единственное умение-переобувается в прыжке. "Резидент", "Голобородько", "слугакремля": міністр Немчінов, який критикував Зеленського, подякував президенту за "пріоритети у владі" - Цензор.НЕТ 6968
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Скажіть цьому новопреставленому міністру, що підлизать найвеличнішому не вийде - там рука Бєні "Резидент", "Голобородько", "слугакремля": критиковавший Зеленского министр Немчинов поблагодарил президента за "приоритеты во власти" - Цензор.НЕТ 1610
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Висновок один - у зебілів закінчились зебіли!)
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Зеленский, ты наш Сокол, кроши всех и подряд, ЗАСЛУЖИЛИ.
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Сам принцип смены правительства напоминает работу генератора случайных чисел
ХЗ кто, ХЗ зачем, ХЗ что умеют, но поменяли - хуже уже не будет.
Что интересно, послужной список и биографии уже не такие далекие от прежней власти.
То есть, принцип - "берем тамаду, он еще точно не воровал" отложили в сторону»
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мммм, крепко.
со вкусом.
смачно.
Уровень троллинга - "Один" и даже не один, а джва.

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да, Героям Слава.
Но отсюда надо валить.
б*же, он же православный, зачем так унижаться то?
а, ок, "этопроверкаверы"
"Резидент", "Голобородько", "слугакремля": критиковавший Зеленского министр Немчинов поблагодарил президента за "приоритеты во власти" - Цензор.НЕТ 2257
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Ну шо.
Значить Зеленський демонструє, що він программіст, а не программа.
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Мы должны признать предательскую сущность нашей нации!!! Тогда у нас будет шанс исправить это! И не ностся с МАНТРОЙ как у нас вумный нарид! Какие украинцы афигенные! Просто правители плохие, а нация супер!
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купили должностью и деньгами...
сегодня купил Зе - завтра перекупит путин...
с таким идти в разведку ну его нах....
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Ви якось однобоко дивитесь, можна уявити що він агент під прикриттям.
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серьезно?!
Да кому он нахрен нужен за деньги!
Просто этот дуболом один из немногих согласившихся!
Шмигатель его привел, с ним вместе его и "закопают".
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Як можна було голосувати за те жалюгідне опудало в картузику репера?.. (питання риторичне).
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Що пан Нємчінов скаже на призначення Тарана в міноборони?
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Вот же ж подлец! Так нагадить порохосісям в штаны..
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баканов повинен розібратися з цим чортом який обвів навколо пальця бубочку і прошмигнув в кабмін
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Они бы еще Абу и OksanaТП дали бы должности..
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Вот что крест животворящий должность министерская делает!
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Это доказывает, что служение народу, основная цель украинского чиновника.
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когда мордатого двурушника будут гнать из министерства сраной метлой, эти скриншоты зебилам очень даже пригодятся.
А, вот, обратно затесаться вряд ли помогут...
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Другий уряд Зеленського чекає така ж доля, як і на перший - його незабаром відправлять у відставку. І призначать третій. Який теж виженуть. Тому що справа не в уряді. Питання не в ньому.
Питання в тому, як довго зможе витримувати цей фестиваль дилетантизму українська економіка і з яким зі своїх урядів піде у відставку сам президент.
Віталій Портников
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а портников это нострадамус или баба ванга?
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Віталій Портников - це відомий, авторитетний журналіст. До того ж єврей, розумний єврей. Однозначно не бубочка з роялем.
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Myko Таких розумних,в нас дуже багато.Маю на увазі політологи.юристи і всі інші говорящі голови.
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Подивіться вчорашній виступ Зеленського у Верховній Раді. Повністю відповідає вашій характеристиці про "говорящі голови"

https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=x5SynCAkKq8&app=desktop
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Myko Більшість з тих, хто ходять на шоу,то також говорящі голови.В нас найбільше усіляких політологів,юристів,філософів,військових експертів і тд. Все це говорящі голови,які чиїсь гроші відпрацьовують,бо ж не просто так вони це роблять.
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Мені здається, що ви змішуєте поняття "говоряща голова", - яка бездумно транслює потрібні фрази з поняттям "розумна людина", - яка розуміє й аналізує події і знає що говорить.
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Ну теперь по закону жанра, ждем на страничке в фейсбуке похабных картинок и комментариев на Порошенко.
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Еврей це не зажди означає розумний - але хитрий, меркантильний, жадібний - завжди. Тому у історії ми багато прикладів бачимо...................
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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