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 Политика Украины, Общество
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 Убийство Шеремета: активисты в преддверии возможной отставки Рябошапки просили его о смене меры пресечения для Кузьменко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня под Офисом генпрокурора прошла акция, целью которой было донести до Руслана Рябошапки просьбу об освобождении из-под стражи на время досудебного следствия подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета доктора Юлию Кузьменко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Активисты общественной правозащитной инициативы Free Dr Kuzmenko принесли обращение на имя Рябошакпи, в котором они высказывают недовольство "некомпетентностью и враньем" прокурора в данном деле Сергея Зузака.

"Руслан Георгиевич, вы имеете шанс сделать все правильно и отпустить женщину к своей семье и сыну, врача - к своим пациентам. Для этого достаточно будет воспользоваться статьей 36 УПК Украины", - говорится в обращении активистов.

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Убийство Шеремета: активисты в преддверии возможной отставки Рябошапки просили его о смене меры пресечения для Кузьменко 01
Убийство Шеремета: активисты в преддверии возможной отставки Рябошапки просили его о смене меры пресечения для Кузьменко 02
Убийство Шеремета: активисты в преддверии возможной отставки Рябошапки просили его о смене меры пресечения для Кузьменко 03

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Убийство Шеремета: активисты в преддверии возможной отставки Рябошапки просили его о смене меры пресечения для Кузьменко 04
Убийство Шеремета: активисты в преддверии возможной отставки Рябошапки просили его о смене меры пресечения для Кузьменко 05
Убийство Шеремета: активисты в преддверии возможной отставки Рябошапки просили его о смене меры пресечения для Кузьменко 06
Убийство Шеремета: активисты в преддверии возможной отставки Рябошапки просили его о смене меры пресечения для Кузьменко 07

Фото/видео - Олег Богачук

Как сообщалось, проект постановления о выражении недоверия Рябошапке был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта. Инициаторами соответствующего законопроекта №3154 выступили 158 народных депутатов, среди них члены фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция единогласно поддерживает кандидатуру нардепа от "Слуги народа" Ионушаса на должность генпрокурора.

Сам Ионушас сообщил, что представления о его назначении на пост генпрокурора пока нет, но этот вопрос обсуждался на заседании фракции "Слуга народа".

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/p3179656
 
 
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Так він же заявив ...Що впливу не має .
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Сегодня под Офисом генпрокурора прошла акция, целью которой было донести до Руслана Рябошапки просьбу об освобождении из-под стражи на время досудебного следствия подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета доктора Юлию Кузьменко. Источник: https://censor.net.ua/p3179656
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Рябошапка чудово знає, що Кузьменко невинувата, але була команда зверху. Тому ця потворна історія із брехливим звинувачуванням буде йти до логічного кінця.
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А підісрати слугам зебла наостанок? чи у рябокепки пряма кишка тонка?)
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Тонка кишка у этого рябопанамочного. Он уже заявил, что никто его не заставлял и не давал приказы кого-нибудь сажать. Я не я, и рябошапка не моя. Ссыкливый урод, "мой человек прокурор"- как сказал на него осел оманский, что является его полной характеристикой. Но лизание зада кловану все равно не помогло)))))) Пусть у кого есть мозги из новых вазелиновых назначенцев ,это усвоят, если есть чем.
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Українці ще не зрозуміли, що Зєля їм все бреше? Коли почнуться вимоги відставки?
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А ти розумієш, що тепер це майже неможливо?
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На це є анекдот. Абрам молиться Богу і просить, щоб той дав йому виграти в лоторею автівку. День молиться, два, місяць, рік... І тут під час чергової, хвилюючої молитви він чує голос з Неба:
- Та Я ж не проти, Абрам! Але ти хочаб лоторею піди купи!!!
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Хто хоч раз закликав до відставки Зеленського?(окрім мене?)
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