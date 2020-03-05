 Волонтеры "МегаПолиграфа" собирают средства на автозапчасти, медприборы и прочие потребности для 6 бригад ВСУ. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на страничке группы в фейсбуке.

"Сначала незакрытые потребсти:

- Кабель СИП4 2*16 - 550 м (надо запитать 2 позиции в Широкино и Водяном).

- Кабель СИП4 2*25 - хотя бы 1000 м (на самом деле надо больше; позиция в р-не ДАПа).

- Коробка и раздатка на УАЗ 452. У очень хорошего подразделения - это единственная машина. Коробку и раздатку мы, конечно, заберем с собой на восстановление, но машина должна ездить...

4 бензопилы.

- 2 стабилизатора напряжения (на 2х позициях очень плохо с электричеством: есть риск поломки компьютеров и аппаратуры "слушающей" эфир).

- Топливо. Бак сухой, надо 600л (да - наша фура кушает примерно 35 на сотню). Туда, кстати, тащим скорую; оттуда - забираем в ремонт 2 джипа. Еще одну машину ребята заберут из Киева сами.

- 2 месяца как не можем помочь травматологам одного из наших мобильных госпиталей (сейчас он в Мариуполе). Поспрашивайте знакомых врачей и медсестер - может сможем найти хоть что то... Надо: артроскопическая стойка, ортопедический инструмент: дрель, аппараты внешней фиксации, осциллирующая пила, пластины, винты , стержни, тейпы, ортезы. Можно живое б/у.

Хочешь помочь?!

Контактные телефоны - 0676188747, 0503550177 - Константин; 0509278010; 0973750000 - Александр, 0445816815

Киев, Марка Вовчка 12\14

Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:

Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович

4731 2191 0499 3989

ИПН: 2390702897", - говорится в сообщении.

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Также волонтеры рассказали о том, что им уже удалось приобрести.

"Теперь о том, что уже сделано и/или лежит на складе.

- Лопаты/кирки/топоры/колуны/гвозди (да - на 6-м году войны эти позиции в каждой первой заявке).

- 2 холодильника и небольшая морозилка.

- Мешки - около 10000шт (спасибо корпорации "Рошен").

- Монтажная пена, бочки для воды, много медицины, чай, кофе, бытовая химия, палета новых детских вещей (да - заезжаем не только к военным), домкраты, инструменты, стоматологическое кресло (даже такое случается), ноутбук (нужен еще хотя бы один), телевизор 40" и т.д. и т.п.

- 10 функциональных кроватей уехали в госпиталь Днепра; еще 2 - ждут отправки.

- 4 покрышки для Нивы и 4 колеса в сборе для "таблетки" уже у ребят.

- 9 марта - очередная операция "ковролин". Как обычно - нужна помощь по месту. (Левобережка; МВЦ)", - написали они.























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