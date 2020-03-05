EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  545  9
Материалы по теме:
Все про:армия (7657) война (3744) помощь (3214) волонтеры (1980)

 Волонтеры "МегаПолиграфа" собирают средства на автозапчасти, медприборы и прочие потребности для 6 бригад ВСУ. ФОТОрепортаж

Волонтерская группа "МегаПолиграф" 10-11 марта планирует выезд на Донбасс и просит помочь со сбором средств для покупки автозапчастей, медицинских приборов и ряда других вещей, необходимых для 10-й, 57-й, 93-й, 72-й, 59-й и 1-й танковой бригад ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на страничке группы в фейсбуке.

"Сначала незакрытые потребсти:
- Кабель СИП4 2*16 - 550 м (надо запитать 2 позиции в Широкино и Водяном).
- Кабель СИП4 2*25 - хотя бы 1000 м (на самом деле надо больше; позиция в р-не ДАПа).
- Коробка и раздатка на УАЗ 452. У очень хорошего подразделения - это единственная машина. Коробку и раздатку мы, конечно, заберем с собой на восстановление, но машина должна ездить...
4 бензопилы.
- 2 стабилизатора напряжения (на 2х позициях очень плохо с электричеством: есть риск поломки компьютеров и аппаратуры "слушающей" эфир).
- Топливо. Бак сухой, надо 600л (да - наша фура кушает примерно 35 на сотню). Туда, кстати, тащим скорую; оттуда - забираем в ремонт 2 джипа. Еще одну машину ребята заберут из Киева сами.
- 2 месяца как не можем помочь травматологам одного из наших мобильных госпиталей (сейчас он в Мариуполе). Поспрашивайте знакомых врачей и медсестер - может сможем найти хоть что то... Надо: артроскопическая стойка, ортопедический инструмент: дрель, аппараты внешней фиксации, осциллирующая пила, пластины, винты , стержни, тейпы, ортезы. Можно живое б/у.

Хочешь помочь?!
Контактные телефоны - 0676188747, 0503550177 - Константин; 0509278010; 0973750000 - Александр, 0445816815
Киев, Марка Вовчка 12\14
Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:
Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович
4731 2191 0499 3989
ИПН: 2390702897", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Воевать не смог, помогаю в тылу: волонтеры в Черкассах ремонтируют автомобили для нужд ООС. ВИДЕО

Также волонтеры рассказали о том, что им уже удалось приобрести.

"Теперь о том, что уже сделано и/или лежит на складе.
- Лопаты/кирки/топоры/колуны/гвозди (да - на 6-м году войны эти позиции в каждой первой заявке).
- 2 холодильника и небольшая морозилка.
- Мешки - около 10000шт (спасибо корпорации "Рошен").
- Монтажная пена, бочки для воды, много медицины, чай, кофе, бытовая химия, палета новых детских вещей (да - заезжаем не только к военным), домкраты, инструменты, стоматологическое кресло (даже такое случается), ноутбук (нужен еще хотя бы один), телевизор 40" и т.д. и т.п.
- 10 функциональных кроватей уехали в госпиталь Днепра; еще 2 - ждут отправки.
- 4 покрышки для Нивы и 4 колеса в сборе для "таблетки" уже у ребят.
- 9 марта - очередная операция "ковролин". Как обычно - нужна помощь по месту. (Левобережка; МВЦ)", - написали они.

Волонтеры МегаПолиграфа собирают средства на автозапчасти, медприборы и прочие потребности для 6 бригад ВСУ 01
Волонтеры МегаПолиграфа собирают средства на автозапчасти, медприборы и прочие потребности для 6 бригад ВСУ 02
Волонтеры МегаПолиграфа собирают средства на автозапчасти, медприборы и прочие потребности для 6 бригад ВСУ 03
Волонтеры МегаПолиграфа собирают средства на автозапчасти, медприборы и прочие потребности для 6 бригад ВСУ 04
Волонтеры МегаПолиграфа собирают средства на автозапчасти, медприборы и прочие потребности для 6 бригад ВСУ 05
Волонтеры МегаПолиграфа собирают средства на автозапчасти, медприборы и прочие потребности для 6 бригад ВСУ 06
Волонтеры МегаПолиграфа собирают средства на автозапчасти, медприборы и прочие потребности для 6 бригад ВСУ 07
Волонтеры МегаПолиграфа собирают средства на автозапчасти, медприборы и прочие потребности для 6 бригад ВСУ 08
Волонтеры МегаПолиграфа собирают средства на автозапчасти, медприборы и прочие потребности для 6 бригад ВСУ 09
Волонтеры МегаПолиграфа собирают средства на автозапчасти, медприборы и прочие потребности для 6 бригад ВСУ 10
Волонтеры МегаПолиграфа собирают средства на автозапчасти, медприборы и прочие потребности для 6 бригад ВСУ 11

Смотрите также: "Для нас важно, что его помнят", - в оперативном командовании "Юг" вручают детям погибших бойцов подарки от волонтеров. ФОТОрепортаж

Волонтеры МегаПолиграфа собирают средства на автозапчасти, медприборы и прочие потребности для 6 бригад ВСУ 12

Источник: https://censor.net.ua/p3179641
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Багатії на армію не дають грошей.Цікаво,чи в Туреччині би таке було?
 показать весь комментарий
 
 
Два генерала:- Говорят, что среди гражданских попадаются умные люди. - Да? И почему же они не ходят строем? Дядя во всех современных и продвинутых армиях, кроме РФ - нет строевого устава! Представь!
 показать весь комментарий
 
А в супер-современной рашке-парашке?
Волонтеры "МегаПолиграфа" собирают средства на автозапчасти, медприборы и прочие потребности для 6 бригад ВСУ - Цензор.НЕТ 6780

Волонтеры "МегаПолиграфа" собирают средства на автозапчасти, медприборы и прочие потребности для 6 бригад ВСУ - Цензор.НЕТ 6207
 показать весь комментарий
 
Кажется мне, что скоро опять будет возле каждого маркета тачка стоять, будем складывать крупы, чаи, сахар ...... с таким министром обороны и главнокомандующим, печаль мужики, печаль.
 показать весь комментарий
 
 
Просто какой-то трэш! И этого не хватает, чтобы победить армию РФ? Коробка для уаза, 600 литров бензина, и 1000 метров кабеля... Хм. Как всё серьёзно.
 показать весь комментарий
 
Кац, этого не хватает, чтобы обустроить быт. А кацманавты сами себя победят.
 показать весь комментарий
 
 
Молодці.
Вони не втомилися!
Вони справжні!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх