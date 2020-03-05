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Все про:Госпогранслужба (3664) запрет (1385) Россия (75110)

 Певцу и флейтисту из РФ запрещен въезд в Украину на 3 года из-за посещения оккупированных Крыма и Донбасса, - Госпогранслужба. ФОТО

Вчера в двух пунктах пропуска "Борисполь" и "Жуляны" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили и не пропустили в Украину двух граждан РФ, которые ранее посещали оккупированные территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Что касается первого - пассажира рейса "Рига-Киев" сработала база данных, в которой содержались поручения правоохранительных органов в отношении него. Кроме этого, в ходе беседы сотрудники Госпогранслужбы также выяснили, что когда-то участник одной из российских музыкальных групп, а ныне сольный исполнитель недавно гастролировал в оккупированном Донецке. Конечно же, попал он туда незаконным способом - через закрытый пункт пропуска на неподконтрольном украинской власти участке российско-украинской границы. Таким же образом он и покинул оккупированную территорию", - говорится в сообщении.

Другой деятель культуры и искусств РФ прибыл в Киев рейсом из Братиславы. В ходе дополнительной проверки пограничники установили, что гражданин РФ прибыл в Украину на прослушивание и для участия в фестивале классической музыки.

Пересечь государственную границу российскому флейтисту помешало нарушение украинского законодательства. Правоохранители выяснили, что этот человек посещал территорию оккупированного полуострова АР Крым.

В обоих случаях гражданам РФ отказано в пересечении госграницы. Кроме того, они получили запрет въезда на территорию Украины сроком на 3 года.

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Певцу и флейтисту из РФ запрещен въезд в Украину на 3 года из-за посещения оккупированных Крыма и Донбасса, - Госпогранслужба 01
Певцу и флейтисту из РФ запрещен въезд в Украину на 3 года из-за посещения оккупированных Крыма и Донбасса, - Госпогранслужба 02

Источник: https://censor.net.ua/p3179610
 
   
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Небось рузьге игрок на кожаной флейте?
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Нехай на шкіряній флейті Душиліна грає цей кацапчик.
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Дивно, що СН продовжують політику Порошенка Певцу и флейтисту из РФ запрещен въезд в Украину на 3 года из-за посещения оккупированных Крыма и Донбасса, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 552
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Я думаю Украина как-то переживет без флейтиста скрепонутого
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Пусть учатся членом на рояле играть кузнечика. Таких пускают даже в президенты.
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Да, флейтист-то точно зря сунулся.
В комментах ему не поздоровится))
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