 Срок обсервации в Новых Санжарах окончен, коронавирус ни у кого не обнаружен, - Скалецкая. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на странице в сети Facebook.
"14-дневный срок обсервации закончился. Мы уже упаковали вещи и готовимся вернуться к своим семьям, друзьям и привычной жизни. Самым важным является то, что все эвакуированные из Китая, члены экипажа и команда сопровождения - не больны коронавирусом", - говорится в сообщении.
По словам Скалецкой, в течение двух недель вся Украина имела возможность детально следить за обсервацией эвакуированных из Ухани граждан.
"Мы подробно освещали все ее аспекты: состояние здоровья, результаты анализов, вопросы быта. Я хочу поблагодарить каждого, кто находился эти дни в обсервации, за ответственное отношение и понимание. Вы молодцы! Также хочу выразить огромную благодарность всем, кто принимал участие в организации эвакуации и процесса обсервации. Вы настоящие профессионалы! Хочу отдельно поблагодарить тех, кто поддерживал нас все это время: присланным письмом, подаренной книгой и просто добрым словом", - добавила она.
Скалецкая надеется, что их пример поможет обществу осознать необходимость ответственного оношения к своему собственному здоровью и здоровью других.
"И еще раз хочу поблагодарить всю команду Министерства здравоохранения за ежедневную упорную работу. Мы все время были на связи, проводили скайп-конференции, подготовили ряд важных решений. А главное - провели масштабную подготовку к появлению коронавируса в Украине. Как показывает практика, медицинская система готова, алгоритмы работают", -подытожила Скалецкая.
Напомним, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая с пятницы, 21 февраля, находится вместе с гражданами, эвакуированными из Китая, на обсервации в санатории "Новые Санжары". Накануне она заявила, что не видит оснований продлевать срок обсервации более, чем на 14 дней.
И сразу увидишь, кто из быдла героев делал.
Главное, не выйти на себя.
По Фрейду!
Кирилл Лещенко
ну покажи мне, где я "************" топил.
05.03.2020 11:21
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Кирилл Лещенко
где я ЗА "************" топил.
05.03.2020 11:22
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По Фрейду!
Кирилл Лещенко
ну покажи мне, где я "************" топил.
05.03.2020 11:21
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Кирилл Лещенко
где я ЗА "************" топил.
05.03.2020 11:22
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презервативів хоч вистачило?
Этот физрук испортился, несите нового!
Испугали вирус.
Теперь поезжайте в Черновцы.
С бутылками и камнями, вирус изгонять.
Оказывается, поголовно - порохоботы!
Вирус объединил Украину.
И поймешь у кого "підгоряє".
УКРАЇНКА, ЯКА ЗАЛИШИЛАСЯ В УХАНІ ЧЕРЕЗ СОБАКУ: ПІСЛЯ ДЗВІНКА ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗІ МНОЮ НІХТО НЕ ЗВ'ЯЗУВАВСЯ
Українка Анастасія Зінченко, яка перебуває в китайському Ухані зі своєю собакою, обурена, що про її евакуацію досі нічого не чути і вже тиждень їй ніхто не телефонував.Про це вона написала у своєму акаунті в Instagram."Через два тижні після того як мені зателефонував президент і пообіцяв допомогти, забрати мене з собакою, Україна ставить заборону, причиною якої є випадок в Гонконзі - підозра в собаки на коронавірус. І чомусь тільки Україна поставила таку заборону. Зі мною ніхто не зв'язувався, мені не дзвонили вже протягом тижня, історія лише тільки стала гучною, і потім згасла. Ані про евакуацію нічого чутно, ані про те, що нам робити далі. Україна знову дотягла з евакуацією до такого моменту, коли на ряду стоять вже нові проблеми", - написала дівчина.Вона не знає, скільки триватиме карантин у Китаї та як вона потрапить додому.Анастасія додала, що з харчовими продуктами проблем зараз немає, але є проблема з питною водою, тому що вона закінчилася і охорона будинку не змогла їй допомогти в цьому питанні і вийти теж не дозволила.