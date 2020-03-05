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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2988) Госпогранслужба (3664) корабль (1348) Франция (2196)

 Франция за 3 года построит для Госпогранслужбы 20 современных катеров: контракт на 136,5 млн евро подписан и ратифицирован. ИНФОГРАФИКА

4 марта Верховная Рада ратифицировала Соглашение между правительствами Украины и Франции об усилении системы морской безопасности и охраны границы. В результате ее реализации за три года Государственная пограничная служба Украины получит 20 современных патрульных кораблей французской компании ОСЕА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, усиление системы морской охраны и защиты границ - это уже второй очень важный после авиации МВД по масштабу украинского-французский проект.

Глава МВД отметил, что украинская морская граница сегодня - это 1448 км или - 765 миль морского участка государственной границы Украины, из которых: 509 миль - Черным морем, 132 мили - Азовским море, 26 миль - Керченским проливом, 98 миль - протяженность границы по реке Дунай. Площадь исключительной (морской) экономической зоны составляет более 21 000 квадратных миль.

"Поскольку морской участок украинской границы на сегодня самый незащищенный - мы нуждаемся в усилении и мобильности на воде. В оккупированном Крыму остались базы и 19 наших пограничных кораблей и катеров, а 80% имеющихся судов - технически устаревшие и требуют постоянного обновления ", - сказал Аваков.

Франция за 3 года построит для Госпогранслужбы 20 современных катеров: контракт на 136,5 млн евро подписан и ратифицирован 01

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Отмечается, что предложение компании ОСЕА было наиболее экономически выгодным для Украины и максимально соответствовало потребностям пограничной службы. Франция предложила комплексный подход кредитного финансирования и согласилась на частичную локализацию - каждый 4 корабль будет построен на одном из Николаевских судостроительных заводов Украины. Более того, суда будут изготавливаться из морского алюминия, поэтому они будут более легкие и маневренные.

"Наша цель - максимально использовать продукцию украинских производителей, которая соответствует европейскому качеству и украинским потребностям (скоростные RIB-лодки Харьковского производства, корабельное вооружение и т.п.); получить современные технологии и навыки работы с морским алюминием", - рассказал министр.

Аваков отметил, что за 3 года все 20 кораблей будут на вооружении Государственной пограничной службы Украины, а украинские корабелы смогут уже самостоятельно строить аналогичные суда для наших потребностей.

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Кроме производства и поставок судов, проект включает систему сервисного обслуживания, подготовку 240 членов экипажа и 120 человек технического персонала, запасные части и инструменты, необходимые для технического обслуживания в течение 2 лет эксплуатации (или 2400 часов), техническую поддержку в Украине (по одному технику и инженеру компании производителя) в течение 60 месяцев с даты поставки первого корабля в Украине, доставку кораблей в Одессу и страхование на время перехода.

Стоимость контракта между Францией и Украиной составляет 136 500 000 евро. Стоимость одного полностью укомплектованного корабля - 6 825 000 евро. Эти средства Украина получит через специальное заимствование под 4,25% годовых от Государственного казначейства Франции и консорциума французских банков.

Франция за 3 года построит для Госпогранслужбы 20 современных катеров: контракт на 136,5 млн евро подписан и ратифицирован 02Франция за 3 года построит для Госпогранслужбы 20 современных катеров: контракт на 136,5 млн евро подписан и ратифицирован 03
Франция за 3 года построит для Госпогранслужбы 20 современных катеров: контракт на 136,5 млн евро подписан и ратифицирован 04
Франция за 3 года построит для Госпогранслужбы 20 современных катеров: контракт на 136,5 млн евро подписан и ратифицирован 05
Франция за 3 года построит для Госпогранслужбы 20 современных катеров: контракт на 136,5 млн евро подписан и ратифицирован 06
Франция за 3 года построит для Госпогранслужбы 20 современных катеров: контракт на 136,5 млн евро подписан и ратифицирован 07

Источник: https://censor.net.ua/p3179589
 
 
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А какой Был судостроительный Завод и что в Итоге . И так во многом. Восстанавливать , Пора , а не уничтожать и Давать другим зарабатывать , когда своим работы Нет.
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А #Чорт всё с французами гешефты мутит, то вертолеты закупит своим мусорам, то катера протолкнет пограничникам...
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Так они еще и не бронированные, а алюминиевые? Так их с охотничьего ружья топить можно.
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Давайте не путать ПАТРУЛЬНЫЙ катер с ВОЕННЫМ. Вы же не сравниваете патрульный мусорской автомобиль с танком? Франція за 3 роки побудує для Держприкордонслужби 20 сучасних катерів: контракт на 136,5 млн євро підписано і ратифіковано - Цензор.НЕТ 6230
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Макрон "цілується" з пуйллом і заробляє на Україні...
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Чекайте, тобто всі критикували катери кузні порошенка за тонку броню і замовили катери взагалі без броні???
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Катера ленинской кузни критиковали не за отсутствие брони, а за "речное" предназначение, а не морское.
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А при Пете катера в стране строили, работу украинцам давали.
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У самих верфи стоят, зато даем работу иностранным верфям.. пипец абсурд ... видать аваков откатик получает, уж больно он щепетильно к этим заказам относится... свои верфи поднимать нужно... во всем мире строительство судов прибыльное дело, у нас как всегда наоборот.. парадокс
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а 80% имеющихся судов - технически устаревшие и требуют постоянного обновления ", - сказал Аваков. Источник: https://censor.net.ua/p3179589\\\\\\\\

арсен, иды ты на, иди ты на, иди ты на.

б*же, да норм ракетные системы на шасси даже Краза - перекроют возможность высадки русни, это даже дешевле.
но правда.... надо Гетьмана. Вон как Эрдоган, очень долго терпел, но теперь гробовщики Пскова, Ростова и прочего г..вна, имеют нехилый заработок, клея гробы для "сирийцев". Тот - Ванхаладин, этот - Иваносмаил, еще другие - Почастямтелсложиил....
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в основном беженцев подбирать. Или запустить в городские озера.
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не смотря ни на что я рад . да Аваков и остальные себе по любому кусок бюджета урвали . да только пять из двадцати будут построены в Украине . но в любом случае это хоть какое то поступательное движение вперед

я понимаю что сейчас материлизуется ИгорьL и остальные военные эксперты и станут кричать что на катерах нет брони . отсутствуют межконтинентальные ракеты и нет лазерных пушек и гравицап для межпланетного перелета но в целом для своих задач катера очень не плохие . дай бог ЗЕлюки и про ВМСУ вспомнят
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