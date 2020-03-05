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Все про:Львовщина (1853) МВД (8076) откат (66) шахта (861)

 Руководитель шахты на Львовщине задержан за организацию системы "откатов", - МВД. ФОТО

За организацию системы получения неправомерной выгоды задержали руководителя угольной шахты во Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Сотрудниками областного управления стратегических расследований, следственного управления полиции и прокуратуры области были задокументированы многочисленные факты получения чиновниками "откатов"... Должностное лицо и представитель коммерческой структуры задержаны во время передачи средств", - говорится в сообщении.

Была задокументирована противоправная деятельность руководства одной из угольных шахт региона. С целью собственного обогащения наладили процесс реализации угля за наличные, без должного отражения в бухгалтерском учете, а также продажау угля по заниженной цене. За такую убыточную для предприятия "услугу" получали от покупателей "откат" в размере 250 гривен с тонны.

В рамках уголовного производства в течение февраля - марта было задокументировано более 20 фактов получения руководителем шахты неправомерной выгоды от субъектов предпринимательской деятельности. Средства были предоставлены за возможность приобретения качественного угля по заниженной цене.

Чиновника угольного предприятия и представителя общества задержали при передаче еще одного "транша". Общая сумма полученного "отката" составляет 27 650 грн.

Решается вопрос о сообщении руководителю угольной шахты о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, представителю коммерческой структуры - по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

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Руководитель шахты на Львовщине задержан за организацию системы откатов, - МВД 01
Руководитель шахты на Львовщине задержан за организацию системы откатов, - МВД 02

Источник: https://censor.net.ua/p3179555
 
 
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Ну и что мы Имеем , - Шахтеры без зарплаты в То время как на шахты идут громадные бюджетные деньги субсидирующих Их. Кошмар , а пенсионерам не могут добавить 250 гр.
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Была бы шахта частной, проблемку решала бы охрана шахты, состоящая из уволенных по сокращению прокурорских Руководитель шахты на Львовщине задержан за организацию системы "откатов", - МВД - Цензор.НЕТ 6163
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Шановні читачі! Підпишіть будь ласка петицію до президента щодо відставки чинного міністра енергетики Оржеля, який прагне знищити вітчизняну вугільну енергетику на догоду російському агресору та експортерам електроенергії з Росії.
Попри те, що вчора Кабінет міністрів Гончарука було відправлено у відставку, ця петиція досі є актуальною, оскільки нового міністра енергетики ще не призначено. І дуже важливо, щоб новий міністр енергетики України усвідомлював важливість збереження та розвитку вугільної галузі, без якої гарантувати енергетичну незалежність України неможливо.
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и такое везде, на каждом шагу! как можно навести порядок в этой стране?
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Сделать страну "не этой", например. Построить совсем другую
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из чего построить? людей не изменить! какую зарплату не поставь, все равно будут искать лазейки, чтобы дополнительно урвать за государственный счет!
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Этот "государственный счёт" должен быть настолько мал, чтобы нас с вами это не волновало
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И ТАК ВЕЗДЕ! А ПОТОМ **** НОЮТ ЧТО НЕТ ЗАРПЛАТ! Х#Й НА ВОРОТНИК ВАМ А НЕ ЗАРПЛАТУ!
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1. Принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды, а также просьба предоставить такую ​​выгоду для себя или третьего лица за совершение или несовершение таким должностным лицом в интересах того, кто предлагает, обещает, предоставляет неправомерную выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения -наказывается штрафом от одной тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17000 до 25500 грн.)с 250 25 официально в казну отслюнявит, полтос адвокату, полтос судье, сотка прокурору, так что в принципе по нулям, на следующей сделке всё отобьёта не пишут шо за скотиняка и каким образом их спалила? коммерсов видно пресанули хорошо за ворованый госуголь
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С этих шахт только убытки, нужно их понемногу закрывать.
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