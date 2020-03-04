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 Из-за угрозы коронавируса городской транспорт в Одессе дезинфицируют дважды в день, - мэрия. ФОТОрепортаж

С 4 марта коммунальное предприятие "Одесгорэлектротранс" усилило контроль над обработкой дезинфицирующими веществами транспортных средств общего пользования на конечных остановках.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Одессы, мероприятия проводятся согласно решению городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"Если ранее ежедневная дезинфекция проводилась на территории депо после окончания вечерней смены, то теперь процедура будет проводиться еще и во время пересменки", - отмечается в публикации.

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Из-за угрозы коронавируса городской транспорт в Одессе дезинфицируют дважды в день, - мэрия 01
Из-за угрозы коронавируса городской транспорт в Одессе дезинфицируют дважды в день, - мэрия 02
Из-за угрозы коронавируса городской транспорт в Одессе дезинфицируют дважды в день, - мэрия 03
Из-за угрозы коронавируса городской транспорт в Одессе дезинфицируют дважды в день, - мэрия 04

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Из-за угрозы коронавируса городской транспорт в Одессе дезинфицируют дважды в день, - мэрия 05
Из-за угрозы коронавируса городской транспорт в Одессе дезинфицируют дважды в день, - мэрия 06
Из-за угрозы коронавируса городской транспорт в Одессе дезинфицируют дважды в день, - мэрия 07
Фото: omr.gov.ua

Напомним, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.

В Черновицкой облгосадминистрации сообщили, что мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. По данным эпидрасследования, во время путешествия и после возвращения домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. Симптомы - сухой кашель и лихорадка - у него появились 29 февраля. Госпитализировали его на машине экстренной медицинской помощи. На вызов медики ехали полностью защищенными.

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Источник: https://censor.net.ua/p3179525
 
 
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респираторы есть, а фильтров для них нет
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Вообще жесть, зачем дезинфицировать ведь все же хорошо?
Три аленя в масках без фильтров лазят с дешевыми опрыскивателями... если сюда придет болезнь, то будет массовый мор!
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ППЦ... В масках без фильтров! На голову мне это не налазит.
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а, а то я подумал что вы не поняли как может быть маска без фильтра и зачем он там Из-за угрозы коронавируса городской транспорт в Одессе дезинфицируют дважды в день, - мэрия - Цензор.НЕТ 2984
Потому что те кто их туда послал именно так и подумали! Просто фильтра дорогие, решили сэкономить на чужем здоровье. Комплект примерно 300-500грн
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А насколько хватает фильтра не в курсе?
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Ну это не противогаз, но у меня ребята используют 3М на работе при поклейке, хватает на на 1 неделю при 5 часах поклейки, методом распыления. от клея не то что бы туман но фигачит нормально, если снять маску можно можно и легкие поклеить из нутри.
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а в случае дезинфекции тролейбуса то они будут вечные
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