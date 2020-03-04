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 Трое жителей Киевщины переделывали оружие в боевое и продавали в интернете, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала в Киеве деятельность организованной группировки, которая специализировалась на нелегальном изготовлении и сбыте средств поражения.

По данным следствия, группа, в состав которой входило трое жителей Киевщины, наладила переработку оружия, в том числе устаревших образцов, для приведения их в боевое состояние, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ. Мастерские по изготовлению средств поражения фигуранты обустроили в производственном помещении по месту работы и дома двух участников группировки.

Через специализированные интернет-платформы они предлагали клиентам готовый товар, который заказчики получали по почте.

Сотрудники СБУ задокументировали факты незаконной реализации 6 пистолетов ПМ и пистолета-пулемета.

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Во время обысков по месту жительства фигурантов изъяты 10 пистолетов и револьверов, два пистолета-пулемета, одна винтовка, большое количество комплектующих к огнестрельному оружию (заготовки ударно-спускового механизма, ствола, пружины, рукоятки, гильзы, пули) и более 1000 патронов.

Правоохранители задержали участников группировки согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия проводились совместно с Подольским управлением полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве.

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Трое жителей Киевщины переделывали оружие в боевое и продавали в интернете, - СБУ 01
Трое жителей Киевщины переделывали оружие в боевое и продавали в интернете, - СБУ 02
Трое жителей Киевщины переделывали оружие в боевое и продавали в интернете, - СБУ 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3179489
 
 
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Годное дело парни делали...
Жаль наши клоуны у власти боятся вооруженный народ.
Хотят таки покорное стадо без возможности защитить себя
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А ведь по хорошему, если выделить этим парням один из заводов и государственное финансирование, то они бы сделали намного больше для этого завода, нежели все горе-управленцы за время независимости Украины. Грустно...
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Боятся воры вооруженного народа. Оружие всегда было запрещено иметь только рабам.
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