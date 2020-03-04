 "Слушаем Президента и голосуем", "Сняли Гончарука. Первый в зале", - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта. ФОТОрепортаж

День 4 марта от корреспондента Цензор.НЕТ.

В Раду прибыл президент Зеленский

Правительственная ложа перед отставкой

Фракция "Слуга народа"

Премьер Гончарук - последний день на своей должности

Фракция ЕС





Выступление Зеленского









Гончарук перед отставкой

Глава фракции "СН" Корниенко и вице-спикер Стефанчук

4 марта Шмыгаль стал премьер-министром Украины





Голосование за отставку

Руководство фракции "СН" - Корниенко и Арахами вместе с коллегой Дубинским





Дубинский и Деркач







"Слуга народа" Сольский

Нардеп от ЕС Гончаренко резко критикует позицию фракции "СН"





Гончарук после отставки









Депутаты за чтением Цензор.НЕТ

"Слуга народа" Ткаченко и президент Зеленский





Переписка "слуг народа" - Команда Арахамии: "Все в кинозал. Карточки с собой. Слушаем Президента, Премьера и голосуем. Вопрос передаем Фрису".





Переписка "слуги народа" Литвиненко





Ответ абоненту "Славон" - первый в зале . Мы их возим.





Стефанчук и Зеленский





У некоторых депутатов хватало времени на изучение труда российского либерального историка Олега Хлевнюка.

Фото - Цензор.НЕТ