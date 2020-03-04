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 "Слушаем Президента и голосуем", "Сняли Гончарука. Первый в зале", - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта. ФОТОрепортаж

Драматический день в ВР - на внеочередном заседании заседании ВР 4 марта депутаты отправили в отставку Алексея Гончарука и назначили премьером Дениса Шмыгаля. Также было назначено большинство министров нового Кабмина.

День 4 марта от корреспондента Цензор.НЕТ.

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 01

В Раду прибыл президент Зеленский

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 02

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 03

Правительственная ложа перед отставкой

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 04

Фракция "Слуга народа"

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 05

Премьер Гончарук - последний день на своей должности

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 06

Фракция ЕС

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 07
Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 08

Выступление Зеленского 

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 09
Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 10


Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 11

Гончарук перед отставкой 

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 12

Глава фракции "СН" Корниенко и вице-спикер Стефанчук

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 13

4 марта Шмыгаль стал премьер-министром Украины

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 14
Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 15

Голосование за отставку 

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 16

Руководство фракции "СН" - Корниенко  и Арахами вместе с коллегой Дубинским

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 17
Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 18

Дубинский и Деркач

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 19
Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 20
Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 21

"Слуга народа" Сольский 

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 22

Нардеп от ЕС Гончаренко резко критикует позицию фракции "СН"

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 23
Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 24

Гончарук после отставки 

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 25
Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 26
Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 27
Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 28

Депутаты за чтением Цензор.НЕТ

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 29

"Слуга народа" Ткаченко и президент Зеленский


Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 30

Переписка "слуг народа" - Команда Арахамии: "Все в кинозал. Карточки с собой. Слушаем Президента, Премьера и голосуем. Вопрос передаем Фрису".


Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 31

Переписка "слуги народа" Литвиненко

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 32
Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 33

Ответ абоненту "Славон" -  первый в зале . Мы их возим. 

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 34
Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 35

Стефанчук и Зеленский 

Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 36
Слушаем Президента и голосуем, Сняли Гончарука. Первый в зале, - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта 37

У некоторых депутатов хватало времени на изучение труда российского либерального историка Олега Хлевнюка.

Фото - Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3179481
 
 
 Топ комментарии
 
Вынос "старого" правительства

"Слушаем Президента и голосуем", "Сняли Гончарука. Первый в зале", - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта - Цензор.НЕТ 1003
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А не так страшен корновирус , как этот цирк безумных .
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Нет и не было никакого правительства Гончарука. Есть ручное правительство 1 Зеленского, теперь будет ручное правительство 2 Зеленского. "Это все мои люди". Вот бубочка и меняет портки 1 на свежие портки 2, когда обделался по самое "нихочу"
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чем он так страшен, чтобы иметь свое правительство. Он засланный казачек и все, шут, согласный показать свое нижнее белье.
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А не так страшен корновирус , как этот цирк безумных .
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но ещё опасней этого цырка безумцов, то общество которое создало этих актёров, если честно, мало вопросов к этим безумцам, куда больше к тем прикольным идиотам, кто это создал.
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Фото преЗедента - зачетные ракурсы 🤣🤣🤣, особенно понравилось фото преЗека и внизу надпись: «голосование за отставку».......😂
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На должность министра обороны может быть назначен генерал Андрей Таран, подозреваемый ранее в госизмене, и в задачу которого входит остановка движения Украины в НАТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-нардеп Борислав Береза.

Он напомнил о том, что после мюнхенской конференции по безопасности нынешний глава Минобороны Андрей Загороднюк заявил о готовности НАТО к усилению сотрудничества с Украиной и повышению уровня взаимоотношений до партнера с расширенными возможностями. Это должно произойти, если реформы военного сектора будут продолжаться в том же темпе.

Бывший парламентарий отмечает, что эта информация очень разозлила обитателей Кремля, а президент России Владимир Путин дал указание Дмитрию Козаку, который находится на связи с главой Офиса президента Андреем Ермаком, сорвать соответствующие планы посредством замены министра обороны Украины.

«Нужен тот, кто просто начнет саботировать реформы или срывать их реализацию. Нужен тот, кто остановит продвижение Украины в НАТО», - написал Береза.

Экс-нардеп уверяет, что против данного человека выступает ряд военных, считающих его изменником и предателем. Он пояснил, что назначение такого человека на пост министра обороны просто недопустимо. Береза убежден, данный министр полностью согласован с Москвой и будет назначен для того, чтобы провалить реформы армии, что не позволит Украине получить новый статус в НАТО. Грядущее повышение статуса Украины в НАТО вызвало сильное раздражение в Москве.
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Колбаса по 2.20@P22067877 5 ч

Зеля думает, что он повелитель морей и океанов и утверждает министров у себя в голове. Только так я могу объяснить что трое из "узгоджених" отказались
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А где фотка как Петя перетирает с Зелей а потом жмет ему руку?
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Президент Владимир Зеленский намерен сменить министра обороны Украины из-за того, что Андрей Загороднюк не сошелся с ним во мнении относительно разведения войск на Донбассе. Об этом в комментарии InfoResist рассказал бывший офицер оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины, полковник запаса Олег Жданов.

«Загороднюк, насколько я знаю, вроде как реально начал разбираться в этой обстановке и один из вопросов, по которому он не сошелся во мнении с президентом, - это то, что он стал настаивать на отказе от политики разведения войск. Это стало роковой ошибкой Загороднюка и проблемой пребывания на этом посту. Дело в том, что у нас там не все так хорошо, как рассказывают. В плане обстрелов и потерь. Именно на участках разведения. А Зеленский хочет еще подготовить как минимум пять участков на разведение», - пояснил Жданов.
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Такого ніде більше в Європі немає.Але це все обрали Українці.Значить і українці такі ж.
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Нет, просто людей обманули. Януковича тоже ш вибирали украинцы.
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Greta Kinuo Е,ні.Просто багато українців цього хочуть,бо такі вже є по своїй сутті.
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"Когда предшественники "крали", казна была полной", - нардеп указал на "неспособность Зеленского управлять страной"
Политика 04-мар, 09:049 2 608 0

По мнению народного избранника от фракции партии "Европейская Солидарность" Артура Герасимова, за все время своего правления президент Владимир Зеленский показал, что он не способен эффективно править государством, проявив свою "полную некомпетентность". Такое заявление прозвучало из уст нардепа с трибуны Верховной Рады.

"За этот почти год Зеленский продемонстрировал свою полную некомпетентность и неспособность управлять страной", - заявил Герасимов.

При этом он отметил, что по его мнению, едва ли не каждая кризисная ситуация, которая произошла при его каденции, только доказала его несостоятельность как компетентного государственного лидера.

"Сбивают российской ракетой украинский самолет, а он потерялся в Омане; россияне начинают наступление 18 февраля, а для него это просто провокация; коронавирус еще не пришел, а экономику уже развалили", - привел несколько примеров нардеп, после чего обратил внимание своих присутствующих коллег на то, в каком плачевном состоянии находится украинская экономика.

При этом он обратился и к своим коллегам из правящей партии и спросил, "почему резко упали поступления в бюджет и почему они отказываются от автоматической индексации пенсий?"

Также Герасимов не обошел стороной и еще несколько достаточно болезненных тем для экономики Украины и отметил, что при "папередниках", на которых всегда валили всю вину в нашей стране, ситуация была несколько иной: "Когда предшественники, как вы говорите, "крали" - казна была полной, а экономика демонстрировала стабильный рост. Как только пришли "честные" и перестали воровать - деньги кончились, а экономика пошла вниз", - подчеркнул нардеп.

Закончил свой Герасимов спич о власти Зеленского, вспомнив о знаменитом заявлении Разумкова о так называемом "турборежиме": "То выходит - вы либо воруете в "турборежиме", либо врете с таким же ускорением", - резюмировал народный избранник.
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На одному фото клоун вхопився за ніс, напевне непереборне бажання втягнути доріжку порошочка.
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Замена клоунов в цирке ЗЮ состоялась! Мои поздравления ЗЮ дебилам.
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Я извиняюсь, а Азиров скоро приедет (и возглавит)?
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Олексiй Гончаренко просто розчавив шмарклю.
молодець. так його, так шмарклю недолугу!

https://youtu.be/Gv6JVQgp8TM
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Две шаги налево,
Две шаги направо,
Шаг вперьод
И два назад!©
Новий курс под гарантией Гаранта.
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абордажная брігада гробовщіков уже на борту
то гробануть чи гробануться?
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хм и хз...., но таки да.....
когда смотрю на все это, то трудно не согласится...



"Слушаем Президента и голосуем", "Сняли Гончарука. Первый в зале", - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта - Цензор.НЕТ 7640 SayNoEuro2012

@SayNoEuro2012

·6 ч

Ви ж розумієте, що люди як зєлєнскій і його сєпарська команда не були б при владі, якби український нарід не був генетичним сміттям і скотом, порівняно з яким москалі - нація атлантів?
Розслабтеся і отримуйте задоволення від справедливої розплати за дегенератство.
Україні кінець.
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Зеленскому нужно заканчивать с этим шабашем и йти на радикальные меры.
Первое полугодие просто провал.
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Сначала -- хотя-бы понимать хоть что-то в этом, иметь хоть элементарное понятие о вопросе.
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а ведь они так же стоя аплодировали своему выбору, когда утвердили уже отставного премьера - кто из вас аплодирует стоя своим ошибкам и проколам - а эти безумцы без проблем и то же сделает следующии раз.
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Мені сподобалась, як Аваков перерахував запаси наркоти в закромах МВС. Кого він хотів зацікавити?
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А где рожа Зеленского в момент выступления Гончаренко?

Тема дня не раскрыта!!!!


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Порохогниды торжествуют - борца с вальцмановской коррупцией отправили в отставку. Теперь премьером будет такое же г.. как Гройсман.
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***
травка зеленеет... солнышко блестит
бледный и задумчивый...кое-кто сидит.
держит крепко-крепко сразу две ноздри
о шаурме мечтает...съел бы... сразу три
"Слухаємо президента і голосуємо", "Зняли Гончарука. Перший у залі", - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня - Цензор.НЕТ 9649

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