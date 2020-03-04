 "Слушаем Президента и голосуем", "Сняли Гончарука. Первый в зале", - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта. ФОТОрепортаж

День 4 марта от корреспондента Цензор.НЕТ.
В Раду прибыл президент Зеленский
Правительственная ложа перед отставкой
Фракция "Слуга народа"
Премьер Гончарук - последний день на своей должности
Фракция ЕС
Выступление Зеленского
Гончарук перед отставкой
Глава фракции "СН" Корниенко и вице-спикер Стефанчук
4 марта Шмыгаль стал премьер-министром Украины
Голосование за отставку
Руководство фракции "СН" - Корниенко и Арахами вместе с коллегой Дубинским
Дубинский и Деркач
"Слуга народа" Сольский
Нардеп от ЕС Гончаренко резко критикует позицию фракции "СН"
Гончарук после отставки
Депутаты за чтением Цензор.НЕТ
"Слуга народа" Ткаченко и президент Зеленский
Переписка "слуг народа" - Команда Арахамии: "Все в кинозал. Карточки с собой. Слушаем Президента, Премьера и голосуем. Вопрос передаем Фрису".
Переписка "слуги народа" Литвиненко
Ответ абоненту "Славон" - первый в зале . Мы их возим.
Стефанчук и Зеленский
У некоторых депутатов хватало времени на изучение труда российского либерального историка Олега Хлевнюка.
Фото - Цензор.НЕТ
Он напомнил о том, что после мюнхенской конференции по безопасности нынешний глава Минобороны Андрей Загороднюк заявил о готовности НАТО к усилению сотрудничества с Украиной и повышению уровня взаимоотношений до партнера с расширенными возможностями. Это должно произойти, если реформы военного сектора будут продолжаться в том же темпе.
Бывший парламентарий отмечает, что эта информация очень разозлила обитателей Кремля, а президент России Владимир Путин дал указание Дмитрию Козаку, который находится на связи с главой Офиса президента Андреем Ермаком, сорвать соответствующие планы посредством замены министра обороны Украины.
«Нужен тот, кто просто начнет саботировать реформы или срывать их реализацию. Нужен тот, кто остановит продвижение Украины в НАТО», - написал Береза.
Экс-нардеп уверяет, что против данного человека выступает ряд военных, считающих его изменником и предателем. Он пояснил, что назначение такого человека на пост министра обороны просто недопустимо. Береза убежден, данный министр полностью согласован с Москвой и будет назначен для того, чтобы провалить реформы армии, что не позволит Украине получить новый статус в НАТО. Грядущее повышение статуса Украины в НАТО вызвало сильное раздражение в Москве.
Колбаса по 2.20@P22067877 5 ч
Зеля думает, что он повелитель морей и океанов и утверждает министров у себя в голове. Только так я могу объяснить что трое из "узгоджених" отказались
«Загороднюк, насколько я знаю, вроде как реально начал разбираться в этой обстановке и один из вопросов, по которому он не сошелся во мнении с президентом, - это то, что он стал настаивать на отказе от политики разведения войск. Это стало роковой ошибкой Загороднюка и проблемой пребывания на этом посту. Дело в том, что у нас там не все так хорошо, как рассказывают. В плане обстрелов и потерь. Именно на участках разведения. А Зеленский хочет еще подготовить как минимум пять участков на разведение», - пояснил Жданов.
Политика 04-мар, 09:049 2 608 0
По мнению народного избранника от фракции партии "Европейская Солидарность" Артура Герасимова, за все время своего правления президент Владимир Зеленский показал, что он не способен эффективно править государством, проявив свою "полную некомпетентность". Такое заявление прозвучало из уст нардепа с трибуны Верховной Рады.
"За этот почти год Зеленский продемонстрировал свою полную некомпетентность и неспособность управлять страной", - заявил Герасимов.
При этом он отметил, что по его мнению, едва ли не каждая кризисная ситуация, которая произошла при его каденции, только доказала его несостоятельность как компетентного государственного лидера.
"Сбивают российской ракетой украинский самолет, а он потерялся в Омане; россияне начинают наступление 18 февраля, а для него это просто провокация; коронавирус еще не пришел, а экономику уже развалили", - привел несколько примеров нардеп, после чего обратил внимание своих присутствующих коллег на то, в каком плачевном состоянии находится украинская экономика.
При этом он обратился и к своим коллегам из правящей партии и спросил, "почему резко упали поступления в бюджет и почему они отказываются от автоматической индексации пенсий?"
Также Герасимов не обошел стороной и еще несколько достаточно болезненных тем для экономики Украины и отметил, что при "папередниках", на которых всегда валили всю вину в нашей стране, ситуация была несколько иной: "Когда предшественники, как вы говорите, "крали" - казна была полной, а экономика демонстрировала стабильный рост. Как только пришли "честные" и перестали воровать - деньги кончились, а экономика пошла вниз", - подчеркнул нардеп.
Закончил свой Герасимов спич о власти Зеленского, вспомнив о знаменитом заявлении Разумкова о так называемом "турборежиме": "То выходит - вы либо воруете в "турборежиме", либо врете с таким же ускорением", - резюмировал народный избранник.
молодець. так його, так шмарклю недолугу!
https://youtu.be/Gv6JVQgp8TM
Две шаги направо,
Шаг вперьод
И два назад!©
Новий курс под гарантией Гаранта.
то гробануть чи гробануться?
когда смотрю на все это, то трудно не согласится...
SayNoEuro2012
@SayNoEuro2012
·6 ч
Ви ж розумієте, що люди як зєлєнскій і його сєпарська команда не були б при владі, якби український нарід не був генетичним сміттям і скотом, порівняно з яким москалі - нація атлантів?
Розслабтеся і отримуйте задоволення від справедливої розплати за дегенератство.
Україні кінець.
Первое полугодие просто провал.
Тема дня не раскрыта!!!!
травка зеленеет... солнышко блестит
бледный и задумчивый...кое-кто сидит.
держит крепко-крепко сразу две ноздри
о шаурме мечтает...съел бы... сразу три
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