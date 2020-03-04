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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Зинкевич (42) Европейская Солидарность (278) Федына София (31) Украинский киберальянс (1)

 Власть пытается расправиться с теми, кто активно защищал Украину, - фракция "ЕС" требует прекратить преследование "Украинского киберальянса"

Нардепы от фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич и София Федына заявили, что власть должна прекратить преследование участников общественной организации "Ukrainian Cyber Alliance", которые с первых дней войны прилагали немало усилий для защиты киберпространства нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Украинское государство в разных плоскостях скатывается к тоталитарному недемократическому государству, имеющего образы коллективного, "советского" концлагеря, поскольку права на свободу слова уже нет. Права на выражение собственного мнения нет, права на оборону своего государства также нет. Яркий пример - преследование активных участников общественной организации "Ukrainian Cyber Alliance", - отметила Федына.

По словам Федыны, организация "Ukrainian Cyber Alliance" с первых дней войны делала все, чтобы защитить украинское государство и найти подтверждение московских вторжений.

"Они сканировали системы безопасности и указывали на проблемные вопросы, чтобы Украина становилась сильнее. Сегодня вместо того, чтобы бороться с московскими "пришельцами", чтобы бороться против возвращения тех людей, которые способствовали началу войны, привели к ситуации с расстрелами на Майдане власть пытается расправиться с теми, кто активно защищал все эти годы украинское государство", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский преследует ветеранов и волонтеров просто за видеоролики, - Зинкевич о повестке Федыне

Нардеп Зинкевич во время брифинга сообщила, что депутаты "Европейской Солидарности" отправили соответствующие запросы к председателю Национальной полиции и к Генеральному прокурору Украины с требованием прекратить преследование активистов организации "Ukrainian Cyber Alliance".

25 февраля полиция провела обыски у основателей и активистов "Украинского киберальянса". Согласно постановлению Малиновского райсуда Одессы, обыски провели Обыски у активистов Украинского киберальянса проходят в рамках дела о взломе табло Одесского аэропорта и размещении надписи "F#ck you Gretta".

Напомним, в 2018 году сообщество киберактивистов Ukrainian Cyber Alliance (UCA) по случаю Дня защитника Украины взломало около 150 российских сайтов, разместив на них поздравление для украинских воинов.также в 2018 году активистам удалось получить доступ к перепискам и документам так называемых "депутатов народного совета "ДНР".

В 2016 году украинские хакеры посвятили взлом более 15 сайтов российских пропагандистов Дню Конституции.

В 2017 году был представлен документальный фильм об операция украинского киберальянса.

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Власть пытается расправиться с теми, кто активно защищал Украину, - фракция ЕС требует прекратить преследование Украинского киберальянса 01
Власть пытается расправиться с теми, кто активно защищал Украину, - фракция ЕС требует прекратить преследование Украинского киберальянса 02
Власть пытается расправиться с теми, кто активно защищал Украину, - фракция ЕС требует прекратить преследование Украинского киберальянса 03
Власть пытается расправиться с теми, кто активно защищал Украину, - фракция ЕС требует прекратить преследование Украинского киберальянса 04

Источник: https://censor.net.ua/p3179379
 
   
 Топ комментарии
 
видно, что кацап пришел. Ему нужно доказывать невиновность!
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Москалику, це у вас невинність треба доводити, а у нас (як у нормальних країнах) менти і прокурори мають доводити ВИНУ!
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читай выше

Обыск у юриста Маслова, выступающего на стороне защиты Антоненко, завершен: изъяли телефоны, диск к компьютеру и патроны, - адвокат Галенченко

"Украинскмй киберальянс" это прямой заказ фсб за взлом почты Суркова а здесь вся ватная власть взяла под козырек
и начала как дело шеремета, благо раша рядом там мультики показывают про супер орудие, а здесь по старинке дела белыми нитками шьют и одна беда у них одни проф непригодные по профессии и все дела швей мотористок начинают разваливаться
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у нас украинцев так повелось, тебе, фуфайка, не понять
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На суде в Одессе не было представлено ни одного доказательства, связанного с событиями в аэропорту, но зато фигурировали посты в фейсбуке с критикой зеленского.
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Их подозревают во взломе табло аэропорта, и требовать прекратить любые расследования просто потому что они патриоты идиотизм. Пусть доказывают невиновность в суде а не кричат что я мол патриот и меня трогать нельзя, закон один для всех.
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видно, что кацап пришел. Ему нужно доказывать невиновность!
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Москалику, це у вас невинність треба доводити, а у нас (як у нормальних країнах) менти і прокурори мають доводити ВИНУ!
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Придурок, а как менты и прокуроры будут доказывать вину если у них требуют закрыть дела на основании патриотизма подозреваемых.
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А какие тебе нужны доказательства. Они патриоты. Они невиновны. Вот и все.
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Another Russian idiot. Have you ever heard of "presumption of innocence"?
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Perhaps "probable cause"? " After the government has presented enough evidence to constitute PROBABLE CAUSE to believe that the defendant has committed a crime, the accused need not be treated as if he or she was innocent of a crime, and the defendant may be jailed with the approval of the court."
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А у них є достатні докази, щоб відкрити ці справи????
Вони підозрюють кіберальянс просто через те, що ці програмісти один раз сказали директору Одеського аеропорту, що в нього не захищена система (а він це проігнорував). Афігєть доказ!

Тобто якщо я, наприклад, скажу сусіду, що треба замикати двері на ключ, а він не послухається мене і його хтось обчистить, то я маю бути головним підозрюваним??? Влада намагається розправитися з тими, хто активно захищав Україну, - фракція "ЄС" вимагає припинити переслідування "Українського кіберальянсу" - Цензор.НЕТ 8212
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читай выше

Обыск у юриста Маслова, выступающего на стороне защиты Антоненко, завершен: изъяли телефоны, диск к компьютеру и патроны, - адвокат Галенченко

"Украинскмй киберальянс" это прямой заказ фсб за взлом почты Суркова а здесь вся ватная власть взяла под козырек
и начала как дело шеремета, благо раша рядом там мультики показывают про супер орудие, а здесь по старинке дела белыми нитками шьют и одна беда у них одни проф непригодные по профессии и все дела швей мотористок начинают разваливаться
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Паша рузьге дебил! Доводити в суді невинність-це зачьот!!!! ))))
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Еще один придурок, никогда не слышал о том что невиновность доказывают в судах, обычно это делает адвокат.
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Презу́мпция невино́вности (лат. praesumptio innocentiae) - один из основополагающих принципов уголовного судопроизводства, заключающийся в том, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Основной принцип презумпции невиновности гласит: «Бремя доказывания уголовной вины лежит на обвинителе».
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Павло... Лахта знаєш як палиться? Вони беруть прізвища відомих українців...
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Ес )) - От же ш ,хамелеоны )) Единственное шо вы защищали и защищаете так это свой бизнес и карманы. Все ! - Рыги не люстрированы. Агенты расии только сейчас выявляются. Олигархи еще больше нажились при вас. - А теперь они патриотами прикрываются. Которых в котлы по сговору с рашкой и загнали. А корманных камуфляжников ни разу на фронте небывших - у вас тьма.
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Игорь Хирскл
...А корманных камуфляжников ни разу на фронте небывших - у вас
тьма. Власть пытается расправиться с теми, кто активно защищал Украину, - фракция "ЕС" требует прекратить преследование "Украинского киберальянса" - Цензор.НЕТ 5026
Власть пытается расправиться с теми, кто активно защищал Украину, - фракция "ЕС" требует прекратить преследование "Украинского киберальянса" - Цензор.НЕТ 7279
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В той час коли ти відпочивав в окупованому Криму Зінкевич воювала.
Чи минулого року ти
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За языком надо следить а то он расходился Власть пытается расправиться с теми, кто активно защищал Украину, - фракция "ЕС" требует прекратить преследование "Украинского киберальянса" - Цензор.НЕТ 890
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киберальянс - это те, которые смогли добыть существенные доказательства преступления путлеровского режима против Украины.
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