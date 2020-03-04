 Власть пытается расправиться с теми, кто активно защищал Украину, - фракция "ЕС" требует прекратить преследование "Украинского киберальянса"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
"Украинское государство в разных плоскостях скатывается к тоталитарному недемократическому государству, имеющего образы коллективного, "советского" концлагеря, поскольку права на свободу слова уже нет. Права на выражение собственного мнения нет, права на оборону своего государства также нет. Яркий пример - преследование активных участников общественной организации "Ukrainian Cyber Alliance", - отметила Федына.
По словам Федыны, организация "Ukrainian Cyber Alliance" с первых дней войны делала все, чтобы защитить украинское государство и найти подтверждение московских вторжений.
"Они сканировали системы безопасности и указывали на проблемные вопросы, чтобы Украина становилась сильнее. Сегодня вместо того, чтобы бороться с московскими "пришельцами", чтобы бороться против возвращения тех людей, которые способствовали началу войны, привели к ситуации с расстрелами на Майдане власть пытается расправиться с теми, кто активно защищал все эти годы украинское государство", - подчеркнула она.
Нардеп Зинкевич во время брифинга сообщила, что депутаты "Европейской Солидарности" отправили соответствующие запросы к председателю Национальной полиции и к Генеральному прокурору Украины с требованием прекратить преследование активистов организации "Ukrainian Cyber Alliance".
25 февраля полиция провела обыски у основателей и активистов "Украинского киберальянса". Согласно постановлению Малиновского райсуда Одессы, обыски провели Обыски у активистов Украинского киберальянса проходят в рамках дела о взломе табло Одесского аэропорта и размещении надписи "F#ck you Gretta".
Напомним, в 2018 году сообщество киберактивистов Ukrainian Cyber Alliance (UCA) по случаю Дня защитника Украины взломало около 150 российских сайтов, разместив на них поздравление для украинских воинов.также в 2018 году активистам удалось получить доступ к перепискам и документам так называемых "депутатов народного совета "ДНР".
В 2016 году украинские хакеры посвятили взлом более 15 сайтов российских пропагандистов Дню Конституции.
В 2017 году был представлен документальный фильм об операция украинского киберальянса.
Вони підозрюють кіберальянс просто через те, що ці програмісти один раз сказали директору Одеського аеропорту, що в нього не захищена система (а він це проігнорував). Афігєть доказ!
Тобто якщо я, наприклад, скажу сусіду, що треба замикати двері на ключ, а він не послухається мене і його хтось обчистить, то я маю бути головним підозрюваним???
Обыск у юриста Маслова, выступающего на стороне защиты Антоненко, завершен: изъяли телефоны, диск к компьютеру и патроны, - адвокат Галенченко
"Украинскмй киберальянс" это прямой заказ фсб за взлом почты Суркова а здесь вся ватная власть взяла под козырек
и начала как дело шеремета, благо раша рядом там мультики показывают про супер орудие, а здесь по старинке дела белыми нитками шьют и одна беда у них одни проф непригодные по профессии и все дела швей мотористок начинают разваливаться
...А корманных камуфляжников ни разу на фронте небывших - у вас
тьма.
Чи минулого року ти