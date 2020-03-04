 Зеленский обсудил с главой МИД Канады Шампанем расследование дела о сбитом в Иране самолете МАУ, - ОП. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Зеленский поблагодарил Канаду и лично Премьер-министра Джастина Трюдо за поддержку, которую официальная Оттава предоставляет Украине.
"Есть много стран, с которыми у Украины дружеские отношения, но с Канадой они на самом деле особенные. Существует немало программ поддержки Украины Канадой: это и программа реформ, и реабилитация ветеранов – за все это мы вам очень благодарны", - подчеркнул Зеленский.
Стороны детально обсудили расследование авиакатастрофы украинского самолета в Иране. Речь шла о компенсации родственникам погибших, полном расследовании трагедии, изучении черных ящиков.
"Украина полностью открыта в этом вопросе. И при необходимости готова сотрудничать с международными партнерами для полного получения информации из черных ящиков", - отметил глава государства.
Стороны также обсудили ход реформ в Украине. Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань выразил удовлетворение их высоким темпом.
Отдельно остановились на инвестициях.
"С экономической точки зрения инфраструктура - наш приоритет. Нам нужно "сшить" страну, поэтому мы приглашаем канадских инвесторов. Мы будем упрощать систему инвестирования, коммуникаций, защищать права, чтобы создавать в Украине качественную инфраструктуру и рабочие места", - Зеленский.
Президент Украины подробно рассказал о концессионных проектах, большой приватизации, а также сосредоточил внимание на реформировании правовой системы.
Кроме того, Владимир Зеленский проинформировал канадскую делегацию о ситуации на Донбассе.
зюзі треба одних клованів поміняти на інших
Бєня наказав
Официальный Каир отказался признавать терактом взрыв российского самолета над Синаем пять лет назад.
Апелляционный суд Каира отклонил иски семей россиян, погибших в результате авиакатастрофы пассажирского самолета авиакомпании "Когалымавиа" в небе над
Синаем осенью 2015 года, сообщило издание «Коммерсантъ».
Суд не стал рассматривать каждый иск по-отдельности, постановив, что,во-первых,
причиной трагедии была авария, а не террористический акт, а во-вторых, не доказан факт пребывания погибших в самолете.
Напомним, что рейс 9268, вылетевший из Шарм а-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года, рухнул через несколько минут после взлета. Находившиеся на борту 224 человека погибли.