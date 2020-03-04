EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  225  2
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4745) Канада (1381) Офис Президента (275) Шампань (10)

 Зеленский обсудил с главой МИД Канады Шампанем расследование дела о сбитом в Иране самолете МАУ, - ОП. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский поблагодарил Канаду и лично Премьер-министра Джастина Трюдо за поддержку, которую официальная Оттава предоставляет Украине.

"Есть много стран, с которыми у Украины дружеские отношения, но с Канадой они на самом деле особенные. Существует немало программ поддержки Украины Канадой: это и программа реформ, и реабилитация ветеранов – за все это мы вам очень благодарны", - подчеркнул Зеленский.

Стороны детально обсудили расследование авиакатастрофы украинского самолета в Иране. Речь шла о компенсации родственникам погибших, полном расследовании трагедии, изучении черных ящиков.

"Украина полностью открыта в этом вопросе. И при необходимости готова сотрудничать с международными партнерами для полного получения информации из черных ящиков", - отметил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неполный месяц на горячую линию по противодействию насилию поступило более 1,7 тыс. звонков, - Офис Президента

Стороны также обсудили ход реформ в Украине. Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань выразил удовлетворение их высоким темпом.

Отдельно остановились на инвестициях.

"С экономической точки зрения инфраструктура - наш приоритет. Нам нужно "сшить" страну, поэтому мы приглашаем канадских инвесторов. Мы будем упрощать систему инвестирования, коммуникаций, защищать права, чтобы создавать в Украине качественную инфраструктуру и рабочие места", - Зеленский.

Президент Украины подробно рассказал о концессионных проектах, большой приватизации, а также сосредоточил внимание на реформировании правовой системы.

Кроме того, Владимир Зеленский проинформировал канадскую делегацию о ситуации на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фракция "СН" заслушает Шмыгаля на собрании перед внеочередным заседанием Рады: ожидаем присутствия Зеленского, - нардеп

Зеленский обсудил с главой МИД Канады Шампанем расследование дела о сбитом в Иране самолете МАУ, - ОП 01
Зеленский обсудил с главой МИД Канады Шампанем расследование дела о сбитом в Иране самолете МАУ, - ОП 02

Источник: https://censor.net.ua/p3179362
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
та зюзі воно вже: "хєр із ним, з тим літаком, та з тими хохлами"
зюзі треба одних клованів поміняти на інших
Бєня наказав
 показать весь комментарий
 
Сегодня. --

Официальный Каир отказался признавать терактом взрыв российского самолета над Синаем пять лет назад.
Апелляционный суд Каира отклонил иски семей россиян, погибших в результате авиакатастрофы пассажирского самолета авиакомпании "Когалымавиа" в небе над

Синаем осенью 2015 года, сообщило издание «Коммерсантъ».
Суд не стал рассматривать каждый иск по-отдельности, постановив, что,во-первых,

причиной трагедии была авария, а не террористический акт, а во-вторых, не доказан факт пребывания погибших в самолете.
Напомним, что рейс 9268, вылетевший из Шарм а-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года, рухнул через несколько минут после взлета. Находившиеся на борту 224 человека погибли.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх