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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВР (24467) депутат (2852)

 Список Арахамии, стрим Бондарева и победное рукопожатие Дубинского - работа ВР 4 марта. ФОТОрепортаж

Сегодня Верховная Рада собралась на внеочередное заседание для перезагрузки правительства. Рассмотрение данного пункта повестки дня должно начаться в 16:00. До этого момента депутаты прорабатывают ряд других вопросов, которые успели накопиться в связи с тем, что на протяжении двух последних пленарных недель рассматривались правки к законопроекту о рынке земли.

Работа ВР в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Список Арахамии, стрим Бондарева и победное рукопожатие Дубинского - работа ВР 4 марта 01
Список Арахамии, стрим Бондарева и победное рукопожатие Дубинского - работа ВР 4 марта 02

Нардеп от "СН" Юрий Корявченков (бывший Юзик из "Квартала-95") не скрывает теплого отношения к однопартийцу Александру Куницкому

Список Арахамии, стрим Бондарева и победное рукопожатие Дубинского - работа ВР 4 марта 03

Нардепы от "Голоса" Юлия Клименко и Андрей Осадчук

Список Арахамии, стрим Бондарева и победное рукопожатие Дубинского - работа ВР 4 марта 04

"Слуги народа" Бужанский и Смаглюк-Василевская ведут беседу с нардепом от ОПЗЖ Нестором Шуфричем

Список Арахамии, стрим Бондарева и победное рукопожатие Дубинского - работа ВР 4 марта 05
Список Арахамии, стрим Бондарева и победное рукопожатие Дубинского - работа ВР 4 марта 06

Глава фракции "СН" Давид Арахамия держит список с фамилиями однопартийцев Куницкого, Чернева, Васылива, Гетманцева, Бабака

Список Арахамии, стрим Бондарева и победное рукопожатие Дубинского - работа ВР 4 марта 07

И показывает его коллеге по фракции Савченко

Список Арахамии, стрим Бондарева и победное рукопожатие Дубинского - работа ВР 4 марта 08

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук что-то демонстрирует коллеге Федору Вениславскому ("Слуга народа")

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Список Арахамии, стрим Бондарева и победное рукопожатие Дубинского - работа ВР 4 марта 09

Арахамия совершает обход со списком, а его коллеги по фракции Максим Бужанский и Юлия Яцик в это время ведут разговор

Список Арахамии, стрим Бондарева и победное рукопожатие Дубинского - работа ВР 4 марта 10

Бужанский задумчив

Список Арахамии, стрим Бондарева и победное рукопожатие Дубинского - работа ВР 4 марта 11

"Слуга народа" Вадим Струневич держит в руке розданный нардепам постер с призывом освободить врача Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета

Список Арахамии, стрим Бондарева и победное рукопожатие Дубинского - работа ВР 4 марта 12

Константин Бондарев ("Батькивщина") ведет стрим

Список Арахамии, стрим Бондарева и победное рукопожатие Дубинского - работа ВР 4 марта 13

Нардепы от "ЕС" Петр Порошенко, Артур Герасимов и Михаил Забродский

Список Арахамии, стрим Бондарева и победное рукопожатие Дубинского - работа ВР 4 марта 14Список Арахамии, стрим Бондарева и победное рукопожатие Дубинского - работа ВР 4 марта 15

Гетманцев пришел в гости в президиум Рады

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Список Арахамии, стрим Бондарева и победное рукопожатие Дубинского - работа ВР 4 марта 16

Максим Ткаченко от "СН" в чем-то убеждает коллегу

Список Арахамии, стрим Бондарева и победное рукопожатие Дубинского - работа ВР 4 марта 17

"Слуги народа" Дубинский и Бужанский обмениваются победным рукопожатием

Список Арахамии, стрим Бондарева и победное рукопожатие Дубинского - работа ВР 4 марта 18

"Слуги" in red Оксана Дмитриева и Ольга Руденко

Список Арахамии, стрим Бондарева и победное рукопожатие Дубинского - работа ВР 4 марта 19

На вкус и цвет..

Источник: https://censor.net.ua/p3179356
 
   
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Слава богу, мне за ЕС не стыдно.
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То, шо Дубинскому и Бужанскому (+ Шуфричу) хорошо, Украине смерть!
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Не щадят они себя ,все о народе и о народе
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Лохи все ждут весну и посадок...
А по факту получат видео фиксацию нарушений ПДД))))
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Плєсєнь, лікуєт.
Сдєлалі.
Как завєщал Пу.
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кастінг у борделі . тільки сутенер якийсь збочінець. вибирає з кривих, горбатих, старих і пузатих шльондр!
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Судя по рожам - хорошо служат слуги. Не то, что лохи, которые их избрали, - тем даже не всегда на хлеб хватает Список Арахамии, стрим Бондарева и победное рукопожатие Дубинского - работа ВР 4 марта - Цензор.НЕТ 8224
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