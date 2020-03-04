 Пограничники предотвратили контрабанду в Румынию нескольких тысяч медицинских масок на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Информацию о возможной противоправной деятельности на границе пограничники получили заранее от офицеров отдела внутренней и собственной безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Около часа ночи пограничный наряд, который патрулировал границу, обнаружил в нескольких десятках метров от госграницы пять полиэтиленовых пакетов. В них находились одноразовые медицинские маски. Всего "предприимчивые" правонарушители планировали переместить в соседнюю Румынию 3650 штук таких изделий.
Сами же "курьеры", вероятнее всего, прибегли к бегству мотоциклом, на что указывают оставленные на почве следы разворота от транспортного средства.
Продолжаются поисковые мероприятия.
- всем стоять! это ограбление! дайте мне все маски!
- возьмите лучше деньгами!
- деньги оставьте себе! я требую маски!
"И только врачи, как всегда, безуспешно пытаются объяснить людям, что маски должны носить в первую очередь заболевшие, а не здоровые. Чтобы во время кашля и чихания вирусы и бактерии не разлетались брызгами и не оседали на поверхностях, где они вполне живучи до 5 часов. Всемирная организация здравоохранения уже давно выяснила, что профилактическое ношение маски мало кого спасает от заражения." (с)