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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Пограничники предотвратили контрабанду в Румынию нескольких тысяч медицинских масок на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Незаконное перемещение через границу медицинских масок предотвратили сегодня ночью военнослужащие отделения инспекторов пограничной службы "Дюла" Мукачевского отряда.

Информацию о возможной противоправной деятельности на границе пограничники получили заранее от офицеров отдела внутренней и собственной безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Около часа ночи пограничный наряд, который патрулировал границу, обнаружил в нескольких десятках метров от госграницы пять полиэтиленовых пакетов. В них находились одноразовые медицинские маски. Всего "предприимчивые" правонарушители планировали переместить в соседнюю Румынию 3650 штук таких изделий.

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Сами же "курьеры", вероятнее всего, прибегли к бегству мотоциклом, на что указывают оставленные на почве следы разворота от транспортного средства.

Продолжаются поисковые мероприятия.

Пограничники предотвратили контрабанду в Румынию нескольких тысяч медицинских масок на Закарпатье 01
Пограничники предотвратили контрабанду в Румынию нескольких тысяч медицинских масок на Закарпатье 02
Пограничники предотвратили контрабанду в Румынию нескольких тысяч медицинских масок на Закарпатье 03
Пограничники предотвратили контрабанду в Румынию нескольких тысяч медицинских масок на Закарпатье 04
Пограничники предотвратили контрабанду в Румынию нескольких тысяч медицинских масок на Закарпатье 05

Источник: https://censor.net.ua/p3179319
 
 
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случай в аптеке!
- всем стоять! это ограбление! дайте мне все маски!
- возьмите лучше деньгами!
- деньги оставьте себе! я требую маски!
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Ага че то вспомнилось : "Меняю БМВ Х5 на ящик медицинских масок". Птичий грипп, свиной грипп...... Прикордонники запобігли контрабанді в Румунію кількох тисяч медичних масок на Закарпатті - Цензор.НЕТ 7090
"И только врачи, как всегда, безуспешно пытаются объяснить людям, что маски должны носить в первую очередь заболевшие, а не здоровые. Чтобы во время кашля и чихания вирусы и бактерии не разлетались брызгами и не оседали на поверхностях, где они вполне живучи до 5 часов. Всемирная организация здравоохранения уже давно выяснила, что профилактическое ношение маски мало кого спасает от заражения." (с)
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там румыния рядом...а ты хотел, чтобы на буковине...так туда уже назначена новость о первом украинском заразившемся
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облажались погранцы, до них не дошли еще слова санврача, что маски в украине бесполезны
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А они для здорового - действительно (так скажем) - имеют чисто психологический эффект, а если носить больше нескольких часов - вообще опасны. Вот респираторы - да, но тоже - надо не забывать менять фильтры.
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Какие ужасные контрабандисты. Аж несколько упаковок масок хотели вывезти. Ето вам не милиарды долларов вывозить из страны
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Срочно поднять в небо вертолеты и ввести военное положение
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вертолеты заняты - в ожидании указания тайно перевозить зараженных в госпитали ровно, житомира и сарн
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Не скажи... быдлоскоту по тв сказали что мы все скоро умрем. Скот паникует и в этой хрене (коем мы именуем медмаски) оно увидело спасение и готово скупать в панике их как гречку со спичками. Более грамотный скот будет им этот фуфло скоро впаривать по цене сравнимой кг. кокса. И скот будет брать, лезть в кредиты, но брать. И в итоге заразится какой то хренью, так как скот не может понять, что эта херня не помогает. Более того, если эту херню носить более 3 часов она стает прекрасным местом для размножения бактерий, и не только "ужасного" и "убийственного" нового вида гриппа, а и для кучи куда более опасных заболеваний. Но скоту пофиг... скот скоро будет готов убить за сраную маску. Вот такие дела.
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Улов года. 1400 гривен цена вопроса в обычное время.
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