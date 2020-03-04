 Пограничники предотвратили контрабанду в Румынию нескольких тысяч медицинских масок на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Информацию о возможной противоправной деятельности на границе пограничники получили заранее от офицеров отдела внутренней и собственной безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Около часа ночи пограничный наряд, который патрулировал границу, обнаружил в нескольких десятках метров от госграницы пять полиэтиленовых пакетов. В них находились одноразовые медицинские маски. Всего "предприимчивые" правонарушители планировали переместить в соседнюю Румынию 3650 штук таких изделий.

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Сами же "курьеры", вероятнее всего, прибегли к бегству мотоциклом, на что указывают оставленные на почве следы разворота от транспортного средства.

Продолжаются поисковые мероприятия.









