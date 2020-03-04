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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11696) темники (33) Слуга народа (699)

 СМИ опубликовали темник для "слуг народа" по перезагрузке Кабмина. ФОТО

Нардепам от "Слуги народа" раздали пояснения причин перезагрузки правительства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, данный документ оказался в распоряжении ZN.UA.

Темник содержит вступление на три блока (структура, кадры, политика), в каждом из которых описывается и обосновывается тот или иной шаг. В частности, дается опровержение того, что предложенный на пост премьер-министра Денис Шмыгаль является человеком олигарха Рината Ахметова.

СМИ опубликовали темник для слуг народа по перезагрузке Кабмина 01
СМИ опубликовали темник для слуг народа по перезагрузке Кабмина 02
СМИ опубликовали темник для слуг народа по перезагрузке Кабмина 03

Читайте также: Профильный комитет рекомендовал Раде принять заявление Гончарука об отставке. ДОКУМЕНТ

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.

29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.

Вечером 3 марта на совещании фракции "Слуга народа", в присутствии президента Зеленского, спикер ВР Разумков заявил, что в секретариате Рады есть заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, которое фракция "СН" намерена удовлетворить.

Тогда же стало известно, что президент Зеленский рекомендует назначить премьер-министром Дениса Шмыгаля.

Позже стали известны и фамилии новых министров.

Источник: https://censor.net.ua/p3179301
 
 
 Топ комментарии
 
Нужно говорить правильно!

Не "слуги народа", а фракция Зеленского!


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Прочитав все. Чергова бла-бла-бла для зебілів від зебілів.
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В українців є три вороги - нинішня влада, попередня та наступна.
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Спасибо Дубинский шо выложил это бла-бла-бла. Темник для "слуг народа" по перезагрузке Кабмина - Цензор.НЕТ 3338
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В українців є три вороги - нинішня влада, попередня та наступна.
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Але головний ворог українців - це самі українці.
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Православ.я.

А по-друге, я дуже цікавився та мислив(лізе у бочку як Діоген), то є т.з. "доля". христоїди праві з висером - "ніц не дєлається без волі Боба".
І це, як не важко, слід визнати(всім хто не бидло).
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І головне, таки зробив ж... Світ 20 років цю "табуретку" терпить!
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Потому, что нет и не было никакого правительства Гончарука. Есть ручное правительство 1 Зеленского, теперь будет ручное правительство 2 Зеленского. "Это все мои люди". Вот бубочка и меняет портки, когда обделался.
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выше новость посм. Походу клоунада, либо Гончарук поехавший.(на сумо.кате то))
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Нужно говорить правильно!

Не "слуги народа", а фракция Зеленского!


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политический лозунг - ишакам у нас свобода, ишакам у нас почёт.
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А як правильно розуміти "перегрупування у бою", про яке згадується у темнику? З ким зелена влада воює? Невже з власним народом, конституційним ладом і самою країною? Щось дуже схоже на це.
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шо, опять?! пора в Трускавец? или на берег океана в этот раз?
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Прочитав все. Чергова бла-бла-бла для зебілів від зебілів.
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Тот кто это писал, отдает себе отчет что ни один зепутат эту скучную простыню даже до середины не дочитает?
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ЗМІ опублікували темник для "слуг народу" щодо перезавантаження Кабміну - Цензор.НЕТ 3964Как фотошопом можно за руль посадить Голобородько? ЗМІ опублікували темник для "слуг народу" щодо перезавантаження Кабміну - Цензор.НЕТ 9415
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ну, если руль сзади, то.... ЗМІ опублікували темник для "слуг народу" щодо перезавантаження Кабміну - Цензор.НЕТ 1797
Гомобородько тут 1значно третий лишний
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Если велосипед едет, юбка будет развиваться, а не висеть.
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Лучше просто посадить Голобородько.
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Кстати, а для уродов типо Бужанского и фошиста Рабиновича - мона было бы перевести на испанский(а им какаяразница?)
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абетка для розумово неповноцінних депутатів-зєбілів
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В темнику немає відповіді на одне просте питання: якщо уряд не справився з задачами, то нахіба їм всім по результатах 2019 року гігантські премії повиписували? За які-такі досягнення?
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Чудес не бывает. Не будут приглашать в группу Ахметова людей, не лояльных к Ахметову. Это ответ на вопрос "з якого дива?". З такого. Это первое. Второе. Такие сливы - постная фигня. На кого это рассчитано? То что здесь пишут, и то что они делают в реальности - совершенно разные вещи.
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но вы друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь...
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Но вот хозяин гасит свечи -
Кончен бал и кончен вечер,
Засияет месяц в облаках...
И кукол снимут с нитки длинной
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.
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для тех,кто кричит каркаркаррруцыя...



Лизистрата

«Борьба с коррупцией и навязывание её в школах - это очень опасная тенденция» Патриотическое воспитание под угрозой - узнавшие правду о ситуации с коррупцией не будут любить Россию по-прежнему. Бдительная Мерзулина уверена, что надо наказать тех, кто говорит детям о коррупции.
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Так правительство вроде меньше всего критиковали. Больше всего критикуют самого Зеленского, потом ОП, и партию СН, и уже потом правительство. А эти клоуны уверены что проблема именно в правительстве а не в них самих. У людей больше всего вопросов к силовикам а их как раз и не меняют. Нельзя развить экономику в коррумпированной и неправовой стране. Это основа всего.
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....."три останніх роки він працював на різних посадах у компанії ДТЕК. З якого дива він людина Ахметова "..... ЗМІ опублікували темник для "слуг народу" щодо перезавантаження Кабміну - Цензор.НЕТ 5406 ну просто божья роса а не темник.......
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Самое главное, что Шмыгаль - не человек Ахметова. Это самое главное в нем, что не человек Ахметова он. Запомните.
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имхо слишком много букв
большинство слуг не осилит
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Про армейскую аналогию понравилось. Чувствуется почерк ГРУ РФ.
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Про брак досвіду та брак практичних знань зебобам з першого дня вказували.
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/// ЗМІ опублікували темник для "слуг народу" щодо перезавантаження Кабміну - Цензор.НЕТ 1470
У вівторок, одразу після закінчення засідання фракції "Слуга народу", де обговорювалися майбутні кадрові перестановки в Уряді, нардеп і колишній телеведучий Олександр Дубінський поїхав до бізнес-центру "Міленіум". Там знаходиться офіс бізнесмена Ігоря Коломойського. Авто Дубінського під "Міленіумом" помітили журналісти Bihus.Info.
Приблизно за двадцять хвилин з підземного паркінгу бізнес-центру виїхав кортеж, яким найвірогідніше користується сам Ігор Коломойський. З різницею в декілька хвилин з парковки навпроти від'їхало і авто Дубінського.
У коментарі Bihus.Info нардеп заявив, що дійсно вчора приїжджав до "Міленіуму", але не зустрічався з Коломойським і нічого з ним не обговорював. За словами нардепа, він "зайшов до друзів в "Міленіум". Називати імена "друзів" Дубінський не захотів, але наголосив, що в "Міленіумі" також є офіс нардепа і соратника Ігоря Коломойського Ігоря Палиці.
На уточнюючі запитання нардеп заявив, що в позаробочий час має право займатися чим заманеться. "Смотрите, у меня в 6 часов закончилось рабочее время - я с кем хочу, с тем и встречаюсь" - заявив Дубінський.
Раніше журналісти телепрограми "Схеми" помітили Олександра Дубінського на святкуванні дня народження бізнесмена Михайла Кіпермана. Там же в якості гостей перебували Ігор Коломойський та Ігор Палиця.
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Какая разница, какое правительство?
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та ви, *****, знущаєтесь.

прочитали оце: "часу на розгон не має"?
та це ж пряма путінська цитата: "времени на раскачку нет".
де ця пісулька писалась? та там й писалась відки автор цієї цитати.
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Странно, что для печати "темников" использовали цветную печать и виньетки не добавили.))))) А может автор выложил оригинал темника?
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«Пожалуй», говорят: «возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть:
Скажи лишь, как нам сесть!» -
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней»,
Им отвечает Соловей:
«А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».
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написав неграмотний баран для таких як він круторогих )))
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когда читал меня всё время не покидало чувство что этот документ и был написан исключительно для слива в общественность... очередной пиар... мы за всё хорошее и против всего плохого
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Есть несколько причин, по которым кабинет министров в нынешней конфигурации власти работать не будет. "Предыдущий" КМ был совсем уж бесхребетный готовый выполнять любые забаганки Зерро, "следующий" по ходу будет ничем не лучше. Монобольшинство ВР, такое же "желе" не думающее своей головой. Но самое главное, то что Зерро не представляет что ему делать, нет ни стратегии ни тактики в управлении государством. Хотя и сейчас, еще у него есть выход из сложившегося положения, ЗАНЯТЬСЯ ТЕМИ ФУНКЦИЯМИ КОТОРЫЕ ПРОПИСАНЫ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА В КОНСТИУЦИИ, отдав таким образом управление экономикой в руки действительно сильного правительства, которое должно быть сформировано ВР на условиях компромиса, при этом освободить "Свидетелей Зерро" от тотального контроля. Это только поможет ему выполнить свою заветную мечту, определяемую лозунгом "Рейтинг - наше ВСЕ". В противном случае его съедят (тот же Аваков)
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Чтоб понимали. Потому что выйдя из возраста читающих "Про волка и семеро козлят", трудно вникнуть в понятие Кабинет министров.
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Це другий конверт.............Зе
З такими темами - Тигіпко команду зібрав восени - приготуватись.
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ДБР, Венекдіктова і Бабіков розпочали кримінальне переслідування майданівців. Стаття: "захоплення державної влади, державна зрада, дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України"
Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин повідомив, що до нього звернувся адвокат АО "Авер ЛЄКС" Біленко Б.В., в інтересах експрезидента України Віктора Януковича. У адвокатському запиті йдеться про "відкрите (ДБР?? - а хто ж ще?) чинне кримінальне провадження щодо самого Ганущина, а також щодо Олександра Турчинова, Андрія Парубія, Валентина Наливайченка, Ігоря Тенюха (цікаво, що Аваков не згадується!) та інших чільних учасників Революції Гідності в частині захоплення державної влади, державної зради, дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та інших злочинів", - йдеться у дописі в мережі Facebook.
https://www.facebook.com/ganushchyn1/photos/a.730620116999147/2907025286025275/?type=3&theater
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