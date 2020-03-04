 СМИ опубликовали темник для "слуг народа" по перезагрузке Кабмина. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, данный документ оказался в распоряжении ZN.UA.
Темник содержит вступление на три блока (структура, кадры, политика), в каждом из которых описывается и обосновывается тот или иной шаг. В частности, дается опровержение того, что предложенный на пост премьер-министра Денис Шмыгаль является человеком олигарха Рината Ахметова.
28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.
В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.
29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.
Вечером 3 марта на совещании фракции "Слуга народа", в присутствии президента Зеленского, спикер ВР Разумков заявил, что в секретариате Рады есть заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, которое фракция "СН" намерена удовлетворить.
Тогда же стало известно, что президент Зеленский рекомендует назначить премьер-министром Дениса Шмыгаля.
А по-друге, я дуже цікавився та мислив(лізе у бочку як Діоген), то є т.з. "доля". христоїди праві з висером - "ніц не дєлається без волі Боба".
І це, як не важко, слід визнати(всім хто не бидло).
Не "слуги народа", а фракция Зеленского!
Гомобородько тут 1значно третий лишний
Кончен бал и кончен вечер,
Засияет месяц в облаках...
И кукол снимут с нитки длинной
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.
Лизистрата
«Борьба с коррупцией и навязывание её в школах - это очень опасная тенденция» Патриотическое воспитание под угрозой - узнавшие правду о ситуации с коррупцией не будут любить Россию по-прежнему. Бдительная Мерзулина уверена, что надо наказать тех, кто говорит детям о коррупции.
большинство слуг не осилит
У вівторок, одразу після закінчення засідання фракції "Слуга народу", де обговорювалися майбутні кадрові перестановки в Уряді, нардеп і колишній телеведучий Олександр Дубінський поїхав до бізнес-центру "Міленіум". Там знаходиться офіс бізнесмена Ігоря Коломойського. Авто Дубінського під "Міленіумом" помітили журналісти Bihus.Info.
Приблизно за двадцять хвилин з підземного паркінгу бізнес-центру виїхав кортеж, яким найвірогідніше користується сам Ігор Коломойський. З різницею в декілька хвилин з парковки навпроти від'їхало і авто Дубінського.
У коментарі Bihus.Info нардеп заявив, що дійсно вчора приїжджав до "Міленіуму", але не зустрічався з Коломойським і нічого з ним не обговорював. За словами нардепа, він "зайшов до друзів в "Міленіум". Називати імена "друзів" Дубінський не захотів, але наголосив, що в "Міленіумі" також є офіс нардепа і соратника Ігоря Коломойського Ігоря Палиці.
На уточнюючі запитання нардеп заявив, що в позаробочий час має право займатися чим заманеться. "Смотрите, у меня в 6 часов закончилось рабочее время - я с кем хочу, с тем и встречаюсь" - заявив Дубінський.
Раніше журналісти телепрограми "Схеми" помітили Олександра Дубінського на святкуванні дня народження бізнесмена Михайла Кіпермана. Там же в якості гостей перебували Ігор Коломойський та Ігор Палиця.
прочитали оце: "часу на розгон не має"?
та це ж пряма путінська цитата: "времени на раскачку нет".
де ця пісулька писалась? та там й писалась відки автор цієї цитати.
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть:
Скажи лишь, как нам сесть!» -
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней»,
Им отвечает Соловей:
«А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».
З такими темами - Тигіпко команду зібрав восени - приготуватись.
Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин повідомив, що до нього звернувся адвокат АО "Авер ЛЄКС" Біленко Б.В., в інтересах експрезидента України Віктора Януковича. У адвокатському запиті йдеться про "відкрите (ДБР?? - а хто ж ще?) чинне кримінальне провадження щодо самого Ганущина, а також щодо Олександра Турчинова, Андрія Парубія, Валентина Наливайченка, Ігоря Тенюха (цікаво, що Аваков не згадується!) та інших чільних учасників Революції Гідності в частині захоплення державної влади, державної зради, дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та інших злочинів", - йдеться у дописі в мережі Facebook.
https://www.facebook.com/ganushchyn1/photos/a.730620116999147/2907025286025275/?type=3&theater