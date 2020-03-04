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 Происшествия, Общество
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Все про:агитация (436) Запорожье (1591) Одесса (5937) СБУ (14407) сепаратизм (11213)

 СБУ разоблачила интернет-агитаторов в Одессе и Запорожье: призывали к свержению власти и федерализации юго-востока. ФОТО

Служба безопасности Украины обнаружила в Одессе и Запорожье очередных агитаторов, призывавших к захвату государственной власти и нарушению территориальной целостности страны.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, злоумышленники регулярно размещали на персональных страницах в запрещенных российских соцсетях деструктивные материалы. Агитаторы, в частности, призывали к свержению конституционного строя, пропагандировали идеи насильственной федерализации и выхода южных областей из состава Украины, поддерживали идею создания фейковой Новороссии. Контент они получали из пропагандистских интернет-изданий страны-агрессора и сайтов боевиков так называемых "Л/ДНР".

Во время обысков по месту жительства фигурантов производств правоохранители обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с материалами, подтверждающими их противоправную деятельность.

СБУ разоблачила интернет-агитаторов в Одессе и Запорожье: призывали к свержению власти и федерализации юго-востока 01
СБУ разоблачила интернет-агитаторов в Одессе и Запорожье: призывали к свержению власти и федерализации юго-востока 02

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Следователи органов государственной безопасности сообщили жителю Одессы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Действия жителя Запорожья квалифицированы по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК. Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении.

Источник: https://censor.net.ua/p3179291
 
   
 Топ комментарии
 
ну наконец то.. Слава Украине!! душить , душить этих пидорков , на корню.
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еще одних прокацапских ********, что срут против Пороха на цензоре, за жопу взяли!
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Ниче они не взяли.С приходом клоуна сбушники в одессе с бизнеса не слазят.А в это время шарийская ******** шабашы крутит по всей одессе без ограничений.Спасибо 73%!Вы это сделали.Сбу,менты и госнакуйнепотреб служба начала доить бизнес так,что времена яныка кажется оттепелью,про пороха говорить не пр ходится.
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к сожалению ето факт, как и то что етим жуликам в погонах нет никакого интереса, что би руснявая гебня пришла и их подвинула с хлебних мест. Поетому они заинтересовани травить прокацапских крис.
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Зє! протіф сєпаратізьма - Україну целіком отдайот *****
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Правильно. Ещё нужно вкрутить мозги тем, кто одесситов называет 'малороссами'. Хотя проект малороссия закрыл даже хутин, как несостоявшийся. Но троллякам не ймется
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Неплохо Обустроился , - Правда все Хаотично , как и в Его Мозгах и Любви к Деньгам ничего Нет . Не Родины , а Значит и Совести Нет.
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На юго востоке Украины ФСБ россии,этим давно тихо и методично занимается, по моему опроснику,было выявлено ,что 73% готовы на советское спаривание с восточным соседом СБУ разоблачила интернет-агитаторов в Одессе и Запорожье: призывали к свержению власти и федерализации юго-востока - Цензор.НЕТ 7306
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многие так думали прежде, но как показал 2014 год, ето совсем не так. При всей многолетней подривной работе паРаши, в час Х им так и не удалось поднять там прорашисткий шабаш как в Криму и Донбассе.
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Две Генетически Сильные Особи при Спаривании , дают Сильное потомство, - а дефектные есть порождение Мутантов.Должен произойти естественный Отбор и сработать Фильтр при помощи силовых структур. А верховная Рада Законом. Те кто хотят развалить и уничтожить , то Где Живут , - Лишить Гражданства, а затем как себе хотят . А то там где Жить там и Гадить.
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Таких и на Цензоре хватает, но действуют более скрыто, призывают к свержению, точнее полностью дискредитируют в глазах людей органы власти, сознательная манипуляция фактами и прочее, такие методы они применяют и в Европе и США.
Война идет гибридная, в том числе через информацию, Россия не только убивает физическа, часто достаточно "убить" мозги, посеять хаос.
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ну наконец то.. Слава Украине!! душить , душить этих ******** , на корню.
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S90, сколько же им лет? У моих давно рассыпались диффузоры.
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Ну а почему и нет. Если ЗЕ заявил что даунбаситам не сегодня -завтра даст автономию то догадайтесь что будет завтра. Цепная реакция которую уже не остановить
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Перед судом (якщо буде?!?!) повезти цих любітєлєй русскогоміра на екскурсію на передову та в розбиті населені пункти.
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