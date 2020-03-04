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 В Одессе задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на отделения почты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Столичные оперативники задержали в Одессе подозреваемого в серии разбойных нападений на отделения почты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Киева.

"Молодой человек, угрожая оружием работникам учреждения, забирал из кассы деньги и убегал. Последний раз "добычей" правонарушителя стали 20 000 гривен, которыми он завладел по аналогичному сценарию в Киеве. Работники уголовного розыска установили и задержали 22-летнего ранее судимого жителя Харьковщины, которому объявили о подозрении в совершении преступлений", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, ранее в столичную полицию обратился работник почты и сообщил о совершении разбойного нападения на отделение, расположенное на бульваре Ярослава Гашека. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции, кинологи со служебными собаками.

В Одессе задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на отделения почты 01

Оперативники Днепровского управления полиции на месте происшествия выяснили, что перед закрытием в почтовое отделение зашел неизвестный в маске и, угрожая пистолетом персоналу, завладел деньгами в сумме более 20 000 гривен, после чего побежал в неизвестном направлении.

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Как рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко, несколько дней кропотливой работы столичных правоохранителей дали свои результаты - личность нападавшего была установлена.

В Одессе задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на отделения почты 02

"Работники криминальной полиции Киева задержали серийного преступника, который совершил нападения на отделения почтовой связи. Правонарушителю - 22 года, из которых четыре он уже находился в местах лишения свободы за совершение аналогичных преступлений. Злоумышленник освободился лишь несколько месяцев назад и уже совершил два разбойных нападения в Киеве. Он был задержан в Одессе и у него изъято оружие, с которым он совершал преступления на территории столицы".

В Одессе задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на отделения почты 03

По словам начальника киевской милиции, есть информация, что он причастен к подобным преступлениям в Харькове, Днепре, Одессе и Николаеве.

В Одессе задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на отделения почты 04

Установлено, что вещи для совершения преступления фигурант хранил в камере хранения на железнодорожном вокзале в Одессе. Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли оттуда предмет, похожий на пистолет, маски, а также одежду, в которой он совершал преступления. Все вещи направили на проведение экспертного исследования.

В Одессе задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на отделения почты 05
Фото: сайт Нацполиции

"Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 187 Уголовного кодекса Украины, это - разбой. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас следователи согласовали с процессуальными руководителями ходатайство об избрании злоумышленнику меры пресечения", - отметил Андрей Крищенко.

Источник: https://censor.net.ua/p3179288
 
 
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х.з. как в городе в маске идти и забежать вна почту, завладеть, и убежать(в трамвай?)

\\\\\\\\Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Источник: https://censor.net.ua/p3179288\\\\\\\\\\\\

отсидит 7 лет и выйдет с голой жёппой .... и маской, а пистолет еще один зарыт и не заржавел.

Интересно - а как в Англии, или Шотландии и Канаде? - тоже конфискуют? просто чел выйдет бомжем, притом озлобленным. оно кому надо чтобы проломил кому-то(прохожему) чайник то?
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А що пропонуєте йому подяку з премією виписати?
Нехай курва сидить якщо робити не навчений!!!
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Проломить такий "виходець" з/із зони череп твоїй дочці, тоді інакше глянеш.
Ну шо зек буде робити якщо його викинуть за сім років з голим задом? Правильно, він накине оком на твою дочку і твій гаманець. І так, май ти хоч 50 стволів в багажнику, просто ззаду підійде і ти за стволи навіть не згадаєш.
Вибач якщо різко, ну просто я задав питання - як там в норм. країнах такі речі робл*ть?
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прочитайте что не подлежит конфискации в Украине - единственное жилье не конфискуют
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о, ок., ок.
ну я не юрист как уважаемый Антиколорадос то. Он гораздо более мужествен.
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