 Польша до сих пор не восстановила уничтоженную вандалами в январе плиту на могиле воинов УПА. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Представители диаспоры и гости из Украины почтили память погибших в бою с НКВД на горе Монастырь в 1945 году воинов УПА. Они обнаружили, что могильная плита по-прежнему разбита.

"На сегодняшний день нет ответа от польской власти. ... Украина открыта к сотрудничеству, а здесь вандалы уничтожили могилы. Только на этих территориях Перемышльщины около 10 могил разрушены. В христианском государстве, независимо от того, кто кем является, следует придерживаться спокойствия и молиться об упокоении душ", - сказала Мария Туцька, представитель Объединения украинцев Польши.

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Восстановление плиты Зеленский и Дуда обсуждали о время 75-годовщины освобождения концлагеря "Аушвиц" 27 января 2020. Президент Украины напомнил польскому коллеге, что Украина в 2019 году разблокировала мораторий на поисковые работы и "следующим шагом будет восстановление польской стороной поврежденной украинского могилы на горе Монастырь и взятие ее под защиту". Однако в ответ на эти слова польский президент промолчал.

С 2014-го до 2019 года в Польше были уничтожены почти два десятка памятников и могил украинцев. В 2017 году Украина запретила Польше проводить поисковые работы на своей территории до тех пор, пока не будут восстановлены украинские могилы. Президент Зеленский в прошлом году снял мораторий при условии, что польская сторона сдержит слово. Однако поляки до сих пор не восстановили разрушенные вандалами могилы украинцев.

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Напомним, 20 января стало известно, что вандалы уничтожили плиту на могиле воинов УПА на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве. Обломки плиты и повязанные на деревьях украинские рушники вандалы бросили в яму.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица назвал действия вандалов "недопустимыми в цивилизованном мире". По его словам, сейчас украинская сторона ведет с польской переговоры о восстановлении плиты.