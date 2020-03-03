 Замглавы ОТГ в Запорожской области пойман на взятке 1 млн грн, - полиция. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции области, 3 марта следователи Следственного управления ГУНП и оперативники Управления стратегических расследований региона под процессуальным руководством облпрокуратуры в Запорожье разоблачили подозреваемого во взяточничестве.

Заместитель председателя одной из объединенных территориальных общин региона требовал от представителя местной коммерческой структуры один миллион гривен за содействие в решении вопроса о выделении земельного участка. Правоохранители задержали чиновника при получении очередной части суммы неправомерной выгоды в размере 250 тысяч гривен.

"Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-руководителя Службы автодорог Николаевщины будут судить за взятки в 300 тыс. грн и $90 тыс., - САП

Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", - сообщают в полиции.









Также читайте: Антикоррупционный суд отстранил от должности подозреваемого во взяточничестве председателя Черновицкого облсовета Мунтяна