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 Замглавы ОТГ в Запорожской области пойман на взятке 1 млн грн, - полиция. ФОТОрепортаж

Запорожские полицейские разоблачили во взяточничестве заместителя председателя одной из территориальных общин региона. Представитель коммерческой структуры должен был передать ему один миллион гривен за содействие в решении вопроса о выделении земельного участка.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции области, 3 марта следователи Следственного управления ГУНП и оперативники Управления стратегических расследований региона под процессуальным руководством облпрокуратуры в Запорожье разоблачили подозреваемого во взяточничестве.

Заместитель председателя одной из объединенных территориальных общин региона требовал от представителя местной коммерческой структуры один миллион гривен за содействие в решении вопроса о выделении земельного участка. Правоохранители задержали чиновника при получении очередной части суммы неправомерной выгоды в размере 250 тысяч гривен.

"Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.

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Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", - сообщают в полиции.

Замглавы ОТГ в Запорожской области пойман на взятке 1 млн грн, - полиция 01
Замглавы ОТГ в Запорожской области пойман на взятке 1 млн грн, - полиция 02
Замглавы ОТГ в Запорожской области пойман на взятке 1 млн грн, - полиция 03
Замглавы ОТГ в Запорожской области пойман на взятке 1 млн грн, - полиция 04

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Источник: https://censor.net.ua/p3179230
 
 
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Гривнами брал. За что задержали патриота? Замглавы ОТГ в Запорожской области пойман на взятке 1 млн грн, - полиция - Цензор.НЕТ 6887
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Три недели назад поймали главу Черновицкой обласной рады на взятке 400 тыс. евро, в перерасчете это 10 млн. грн. Уже отпустили и восстановили в должности. Скоро, судя по всему, за вязтку будут еще и премию выписывать топ чиновникам ))
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Хорошо а дальше что, как обычно отпустят?
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