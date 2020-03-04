 Айсберг "русского мира", старые и новые лица, путинский заложник. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Новые лица закончились...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оказалось, что просто новым быть недостаточно. Надо еще быть в чем-то опытным, - глава партии "Слуга народа" Корниенко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые лица закончились, будут назначать регионалов, - Нацкорпус протестует из-за отмены закона о люстрации

И никакого мира в глазах...

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Идлибе сбиты два "Су-24" сил Асада, - минобороны Турции. ВИДЕО

Принуждение правительства к отставке

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский приехал в Раду на заседание фракции "Слуга народа"

Логично

Есть план!

Заложник

Как же так можно?

Айсберг "русского мира"

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