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 Айсберг "русского мира", старые и новые лица, путинский заложник. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Айсберг русского мира, старые и новые лица, путинский заложник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Новые лица закончились...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оказалось, что просто новым быть недостаточно. Надо еще быть в чем-то опытным, - глава партии "Слуга народа" Корниенко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые лица закончились, будут назначать регионалов, - Нацкорпус протестует из-за отмены закона о люстрации

Айсберг русского мира, старые и новые лица, путинский заложник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

И никакого мира в глазах...

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Идлибе сбиты два "Су-24" сил Асада, - минобороны Турции. ВИДЕО

Айсберг русского мира, старые и новые лица, путинский заложник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Принуждение правительства к отставке

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский приехал в Раду на заседание фракции "Слуга народа"

Айсберг русского мира, старые и новые лица, путинский заложник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Логично

Айсберг русского мира, старые и новые лица, путинский заложник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Есть план!

Айсберг русского мира, старые и новые лица, путинский заложник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Заложник

Айсберг русского мира, старые и новые лица, путинский заложник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Как же так можно?

Айсберг русского мира, старые и новые лица, путинский заложник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Айсберг "русского мира"

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3179223
 
   
 Топ комментарии
 
Від Херсона і до Львова, крізь лунає FuCkUvOVA!!!
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Так собі. Тільки про полідор зачепило.
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Так, професійна карикатура. Все інше - майже шлак...
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Народ кому нужны значки "Я голосовал за ЗЕ" есть ещё такие-же наклейки на автомобиль!
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верхняя рожа это кто? Захараст что-ли(главмусор Яныка)?
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Там где то между ними должна быть и рожа министра экономического развития...
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Походу на Цензоре тоже работают ПРФФЕСИОНАЛЫ!)))
(см первую фотожабу)
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