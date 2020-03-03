EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  4443  13
Материалы по теме:
Все про:граната (736) Нацполиция (11041) правоохранительные органы (1047) Харьков (4600)

 Хозяину Subaru в Харькове залили лобовое стекло красной краской и положили на дворники боевую гранату. ФОТО

Полиция разыскивает того или тех, кто это сделал.

Предмет, похожий на гранату, был обнаружен на дворниках автомобиля "Subaru" на улице Гвардейцев Широнинцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"По заключению специалистов, изъятый ​​предмет является ручной гранатой РГД-5. Боеприпас был обезврежен на месте", — сказано в сообщении.

На опубликованном с места происшествия фото видно, что половина лобового стекла машины залита красной краской.

Сейчас полицейские выясняют, кому принадлежит машина.

Читайте также: Мужчина хотел проехать в метро Харькова с гранатами в рюкзаке, его задержали. ФОТО

Решается вопрос об открытии производств по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Хозяину Subaru в Харькове залили лобовое стекло красной краской и положили на дворники боевую гранату 01
Хозяину Subaru в Харькове залили лобовое стекло красной краской и положили на дворники боевую гранату 02

Источник: https://censor.net.ua/p3179210
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
аккуратное такое предупреждение)) в этом доме много таких, кто его заслужил.
 показать весь комментарий
 
 
А что тут удивительного. В Харькове мэр бандит, власть бандитско-сепарская, полиция повязана с бандитской властью и сама бандитская. Какой там порядок понятно?
 показать весь комментарий
 
 
ММГ в "тряпочкє". Мать парковою запарив.
 показать весь комментарий
 
Наверное, там в салоне к зеркалу была привязана колорадская ленточка. Красиво так завязана - бантиком.
 показать весь комментарий
 
т.е как это полиция не знает кому принадлежит авто? классно...
 показать весь комментарий
 
 
хозяин машины наверно бандюк местный, а нормальные пацаны ездят на пшекских или литовских номерам
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Сепар, наверное. Владелец авто.
 показать весь комментарий
 
 
а почему угроза убийства?? а не угроза взорвать машину. вы казлы так всех террористами сделаете. если б хотели убить, убили бы
 показать весь комментарий
 
 
Зачем заливать краской стекло, если можно облить крышу, капот и др.поверхности автосмывкой старой краски? Не так заметно, но намного эффективнее. ))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх