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 Политика Украины
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Все про:избирательный закон (199) местные выборы (1282) ЧЕСНО (29)

 Партии, в списках которых будет менее 40% женщин, не зарегистрируют на выборах, - ЧЕСНО. ИНФОГРАФИКА

На местных выборах 2020 года ЦИК будет впервые отказывать партиям в регистрации в случае несоблюдения гендерных квот.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ЧЕСНО.

В каждой пятерке партийного избирательного списка должно быть не менее двух кандидатов каждого пола. То есть гендерный минимум для женщин и мужчин составляет 40%. Об этом говорится в Избирательном кодексе Украины, который нардепы приняли накануне Нового года. Партийная система обязательно будет действовать на выборах во все советы, где количество избирателей превышает 90 тысяч. В этот перечень попадают все облсоветы и 30 городских советов.

На местных выборах гендерную квоту впервые ввели в 2015 году, но тогда санкций за ее несоблюдение не было, как и отсутствовали дополнительные бонусы за соблюдение этой квоты. Теперь же ЦИК впервые в истории Украины не зарегистрирует список партии, если обнаружит нарушения квотного принципа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не верю в проведение местных выборов в ОРДЛО осенью только на 50%, - Данилов

Партии, в списках которых будет менее 40% женщин, не зарегистрируют на выборах, - ЧЕСНО 01

Если на выборах 2015 года можно было стать кандидатом от партии сразу в советы нескольких уровней, то теперь действует новое правило: один кандидат - одно баллотирование. Это означает, что если раньше одни и те же кандидатки могли дополнять гендерную квоту, то теперь партии должны усиленно искать кандидаток-женщин, чтобы подать список в различные советы.

"В случае несоблюдения организацией политической партии при выдвижении кандидатов в депутаты соответствующих советов требований Избирательного кодекса Украины по обеспечению определенного уровня присутствия в избирательных списках и перечнях кандидатов - женщин и мужчин - территориальной избирательной комиссией будет приниматься решение об отказе в регистрации всех кандидатов", - комментирует член ЦИК Виктория Глущенко.

Для партий, выдвигающих кандидатов в советы населенных пунктов с количеством избирателей меньше 90 тысяч, гендерная квота осталась на уровне 30% без указания порядка в списке.

Отметим, что депутаты на местном уровне работают бесплатно, хотя имеют довольно высокую ответственность перед избирателями.

Также читайте: ЦИК принял решение, что следующие первые выборы в ОТГ состоятся одновременно с очередными местными выборами

Движение ЧЕСТНО подсчитало, сколько кандидаток нужно найти партиям для участия в местных выборах 2020 года, если они планируют баллотироваться в областные советы и советы крупных городов.

Партии, в списках которых будет менее 40% женщин, не зарегистрируют на выборах, - ЧЕСНО 02
Партии, в списках которых будет менее 40% женщин, не зарегистрируют на выборах, - ЧЕСНО 03

Парламентская гендерная квота для следующих выборов тоже определена на уровне 40% и теперь является обязательной для исполнения. Сравним: на выборах 2019-го она достигала 30% и не была обязательной. Если же партия, которая прошла в парламент, ее придерживалась, то она дополнительно получит 10% к сумме годового госфинансирования.

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Источник: https://censor.net.ua/p3179159
 
 
 Топ комментарии
 
И закройте шахты, где работает менее 40% женщин.
И локомотивные ремонтные депо.
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маразм шагает по планете. на очереди квоты для пида... геев! Партии, в списках которых будет менее 40% женщин, не зарегистрируют на выборах, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 2297
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Я вот тут подумал... В принципе ничто не мешает создать женскую партию... Так в ней должно быть 40% мужиков? Партии, в списках которых будет менее 40% женщин, не зарегистрируют на выборах, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 5153
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А откуда взяли эти 40%? Если равенство то 50%. Где логика у законодавців? Где мозги? Ау!
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Равенсто - это не делать никакие квоты. Партия хочет берет женщин, хочет не берет, хочет берет мужчин, хочет берет трансов.
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На хочет не получится. Меня не устраивают хотелки дрочера Кивы или масона Рабиновича. Нет у меня желание подчиняться их хотелкам.
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Чево пля? Где логика? Читая такое вообще становится ясно что женщинам надо запретить заниматься политикой. Политика - не место, где банки с гармонами будут устраивать свои истерики.
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Лариса, ты хоть перечитывай ветку комментариев, а то такой бред пишешь.
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Если уж говорить о равенстве, то квота женщин должна быть не более 33,3%, Геи что даром по парадах бегали под охраной рюкзаков?..

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маразм шагает по планете. на очереди квоты для пида... геев!
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Старый анекдот в тему:
В американской компании проходит совещание. Начальник отдела говорит:
- У нас в компании сокращение штатов. Необходимо уволить одного сотрудника.
Встает дама:
- Меня вы не можете уволить, иначе я подам в суд за дискриминацию по половому признаку.
Встает негр:
- Меня вы тоже не можете уволить, иначе я подам в суд за расовую дискриминацию.
Встает дедок:
- И меня вы не можете уволить, иначе я подам в суд за дискриминацию по возрастному признаку.
Все оборачиваются и смотрят на молодого парня.
Парень, поднимая глаза:
- ...по-моему, я гей.
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На конституцію всім вже плювати ((( Дійсно, що ж далі?
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конституция заплевана еще со времен Закона о пенсионном обеспечении, и не только у нас
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И из этих 40 обязательно, чтобы не менее 20 были с виду совершенно убойные, чтобы не говорили, что симпатичным - предпочтение.
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Зато наличие %% имеющих мозгов теперь не нужно. Партии, в списках которых будет менее 40% женщин, не зарегистрируют на выборах, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 3025
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Я вот тут подумал... В принципе ничто не мешает создать женскую партию... Так в ней должно быть 40% мужиков? Партии, в списках которых будет менее 40% женщин, не зарегистрируют на выборах, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 5153
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Я не уверен, но думаю что Закон определяет квоту именно для женщин.
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Культ Карго во всей красе, на Западе равенство пропагандонят чтобы меньше зависить от иммиграции и вовлекать баб в работу.
А дебильные корпорации и недоправительство думают что это делается бо модно и ставят квоты в руководство и политсилы, по сути проводя дискриминацию по половому признаку против мужчин и уровня компетенции.
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И закройте шахты, где работает менее 40% женщин.
И локомотивные ремонтные депо.
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Ці скоріше шахтарів на панель відправлять, для вирівнювання гендерного показника.
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Инвалидов, пенсионеров, трансгендеров, беременных.
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наличие знаний и интеллекта в получении должностей и карьер уходят в прошлое....
Конкуренцию, а значит и развитие убивают на наших глазах..
если вместо члена у тебя вагина, то преимущество тебе уже обеспеченно... Партии, в списках которых будет менее 40% женщин, не зарегистрируют на выборах, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 8029
Закат прогресса и человечества как оно есть...
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Мужчинам надо потихоньку тренировать свои сиськи давать молоко.

Лишним не будет...
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Оце біда буде. Вкрай дибільний закон, жінкам і так нічого не перешкоджає в партію потрапити, але щоб дотянути до 40% будуть добирати мяко кадучи не дуже адекватні кадри, а якийсь годний мужчина політик залишиться за бортом...
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слово годний и политик никак не совместимые вещи
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А если это ЛГБТ? Или любителей пива? Или партия добробатов - там тоже 40% не найдется...
Что за БРЕД?!!!
А давайте не регистрировать партии если там не будет 15% трансов!!! Почему дискриминация по половому признаку ?!!
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Бред какой-то. Почему гендер а не пол? Пол - это половина. Человечество состоит из друх половин: мужской и женсокй. Что за дебильный гендер? Если женщины не хотят в политику? Бегать за ними и взятки давать чтобы пошли в партию?
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Партии, в списках которых будет менее 40% женщин, не зарегистрируют на выборах,

Та да .Надо же любовниц пристроить или неугомонных типа Черновол. Смотри и порносайтам депутаты не будут шастать....
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Я бы тоже такие партии- в шею гнал! Правильная партия: 50/50. Потом ведь- сборы партийные, типа Трускавца. А там, дабы избежать мордобоя, за самку- нужен таки именно паритет! Итак: 50/50. Остальные- в ЛГБТ. Иначе как???
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Прийде час і щоби вижити, чоловіки будуть переодягатись у жінок!
Партии, в списках которых будет менее 40% женщин, не зарегистрируют на выборах, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 3574
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Гадаю, з цих 40% жінок в партії 50% мають бути лесбіянками.
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Не вижу ничего плохого. Отобрать людей можно вне зависимости от пола, а если не умеешь подбирать людей, то кто тебе виноват.
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А чому жінки не йдуть на в армію призов? Це приниження чоловіка і сексизм.Чому в нас чоловіки мають менше свобод? Давайте будемо жити по справедливості,а не по лицимірстві.
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Как бы в США феминистки как раз боролись чтобы женщин брали в армию как и мужчин. А когда женщина стала генералом, то они этим гордятся как победой феминизма.
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Ivan573014 Зараз це вже не фемізм,а абсурдне посміховисько.Раніше жінки боролися за права,бо в них навіть право голосу не було.Нехай ці феміністки боряться не на заході,а на сході.Нехай в арабських країнах боряться за рівність.А то в них саме до європейсько чоловіка притензії.І кажуть що білий чоловік,це пригноблювач.
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На самом деле у нас феминизм не актуален особо. Как раз оттого что коммунисты его ввели еще в двадцатых годах. Так что никакой революции не будет. У нас директрисы и завсклада женщины были давным давно и депутаты разного уровня. Просто оформят официально, вот и всё.
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Ivan573014 Це що зараз це не фемінізм,а абсурд ліваків.
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когда баб в армию призывать начнут, так сказать соблюдать гендерну рівність?
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Це вже повна фігня.Я не проти наприклад ЛГБТ,але не потрібно все в одну купу мішати і приймати людей,не по розуму,а по статті.
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Так кто мешает найти умных женщин? Если не можешь найти, то может в тебе проблема?
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Ivan573014 А причому тут я? Я хочу щоб була справедливість у всьому,а не квоти.Квоти не можуть бути справедливістю і рівністю.
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Квоты это когда есть люди с привилегиями. А тут нет гарантии, что возьмут именно тебя. Так что это не квоты.
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Ivan573014 Але обов'язково має бути прийнята за статевою ознакою.Це вже не правильно.
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Це повний маразм. Людину визначають не за її якостями чи знаннями, а за статтю. Це і є дискримінація за статевою ознакою. Запровадження таких квот є антиконституційним і має бути скасованим.
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А кто мешает набрать в партию женщин с якостями и знаннями?
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Це все попридумували ліваки,а ліваки,це закінченні соціалісти,які ******* загравати з московитами.Ліваки,це не ліберали,вони спаскудили і перекрутили це слово.
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Как по мне , так как раз это и есть проявление гендерного давления !
Как можно принудить кого то баллотироваться или снятся с выборов - по вказивке...
Люди должны выбирать..
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Если они будут достаточно умны и прилично одеты, тогда ок.
Не знаю, как кому, а мне не нравится различной масти фифы, которые принимают законы, даже не думая о последствиях. У них же работает оба полушария одновременно, как и у дрегих дам. Но у депутатШ мысли только о тряпках, сумках, туХлях и как бы больше грудь сделть с губами. ()))Грудь с губами вышла)) 10 % было бы в самый раз. А если того меньеше, только лучше будет. Лучше меньше, да лучше! Парламент ОБЯЗАН работать, а не глазки строить.
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"То есть гендерный минимум для женщин и мужчин составляет 40%". Получается дважды по 40%=80%, а остальные 20% ****** и лесби?
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Ну всё, гендерный маразм от евролиберастов дошёл и до Украины. Следующим номером будут обязательства представительства для этносов, а потом и для рас.
Само собой, надо будет обеспечить участие трансгендеров, геев и просто уродов...
Верной дорогой идёте, таваарищи!
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Лісапетний Батальйон праходіт без проблєм
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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