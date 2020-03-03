 Партии, в списках которых будет менее 40% женщин, не зарегистрируют на выборах, - ЧЕСНО. ИНФОГРАФИКА

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ЧЕСНО.
В каждой пятерке партийного избирательного списка должно быть не менее двух кандидатов каждого пола. То есть гендерный минимум для женщин и мужчин составляет 40%. Об этом говорится в Избирательном кодексе Украины, который нардепы приняли накануне Нового года. Партийная система обязательно будет действовать на выборах во все советы, где количество избирателей превышает 90 тысяч. В этот перечень попадают все облсоветы и 30 городских советов.
На местных выборах гендерную квоту впервые ввели в 2015 году, но тогда санкций за ее несоблюдение не было, как и отсутствовали дополнительные бонусы за соблюдение этой квоты. Теперь же ЦИК впервые в истории Украины не зарегистрирует список партии, если обнаружит нарушения квотного принципа.
Если на выборах 2015 года можно было стать кандидатом от партии сразу в советы нескольких уровней, то теперь действует новое правило: один кандидат - одно баллотирование. Это означает, что если раньше одни и те же кандидатки могли дополнять гендерную квоту, то теперь партии должны усиленно искать кандидаток-женщин, чтобы подать список в различные советы.
"В случае несоблюдения организацией политической партии при выдвижении кандидатов в депутаты соответствующих советов требований Избирательного кодекса Украины по обеспечению определенного уровня присутствия в избирательных списках и перечнях кандидатов - женщин и мужчин - территориальной избирательной комиссией будет приниматься решение об отказе в регистрации всех кандидатов", - комментирует член ЦИК Виктория Глущенко.
Для партий, выдвигающих кандидатов в советы населенных пунктов с количеством избирателей меньше 90 тысяч, гендерная квота осталась на уровне 30% без указания порядка в списке.
Отметим, что депутаты на местном уровне работают бесплатно, хотя имеют довольно высокую ответственность перед избирателями.
Движение ЧЕСТНО подсчитало, сколько кандидаток нужно найти партиям для участия в местных выборах 2020 года, если они планируют баллотироваться в областные советы и советы крупных городов.
Парламентская гендерная квота для следующих выборов тоже определена на уровне 40% и теперь является обязательной для исполнения. Сравним: на выборах 2019-го она достигала 30% и не была обязательной. Если же партия, которая прошла в парламент, ее придерживалась, то она дополнительно получит 10% к сумме годового госфинансирования.
В американской компании проходит совещание. Начальник отдела говорит:
- У нас в компании сокращение штатов. Необходимо уволить одного сотрудника.
Встает дама:
- Меня вы не можете уволить, иначе я подам в суд за дискриминацию по половому признаку.
Встает негр:
- Меня вы тоже не можете уволить, иначе я подам в суд за расовую дискриминацию.
Встает дедок:
- И меня вы не можете уволить, иначе я подам в суд за дискриминацию по возрастному признаку.
Все оборачиваются и смотрят на молодого парня.
Парень, поднимая глаза:
- ...по-моему, я гей.
А дебильные корпорации и недоправительство думают что это делается бо модно и ставят квоты в руководство и политсилы, по сути проводя дискриминацию по половому признаку против мужчин и уровня компетенции.
И локомотивные ремонтные депо.
Конкуренцию, а значит и развитие убивают на наших глазах..
если вместо члена у тебя вагина, то преимущество тебе уже обеспеченно...
Закат прогресса и человечества как оно есть...
Лишним не будет...
Что за БРЕД?!!!
А давайте не регистрировать партии если там не будет 15% трансов!!! Почему дискриминация по половому признаку ?!!
Та да .Надо же любовниц пристроить или неугомонных типа Черновол. Смотри и порносайтам депутаты не будут шастать....
Как можно принудить кого то баллотироваться или снятся с выборов - по вказивке...
Люди должны выбирать..
Не знаю, как кому, а мне не нравится различной масти фифы, которые принимают законы, даже не думая о последствиях. У них же работает оба полушария одновременно, как и у дрегих дам. Но у депутатШ мысли только о тряпках, сумках, туХлях и как бы больше грудь сделть с губами. ()))Грудь с губами вышла)) 10 % было бы в самый раз. А если того меньеше, только лучше будет. Лучше меньше, да лучше! Парламент ОБЯЗАН работать, а не глазки строить.
Само собой, надо будет обеспечить участие трансгендеров, геев и просто уродов...
Верной дорогой идёте, таваарищи!