 Послы G7 поддержали реформу прокуратуры, - Офис генпрокурора. ФОТО

"Обсуждая вопросы изменений в системе украинской прокуратуры, послы поддержали реформу и обратили внимание на важность постоянства и поступательности процессов, которые происходят. Рябошапка сообщил, что это комплексная и длительная реформа, которая уже имеет первые результаты", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
В сообщении отмечается, что первым результатом реформы стала оптимизация центрального аппарата – Офиса генпрокурора, в который в настоящее время проходит добор кадров.
Кроме того, в Офисе генпрокурора напоминают о старте 2 марта аттестации прокуроров региональных прокуратур.
Было бы странно, если бы такое заявили послы G7. А Рябокепка может шо угодно говорить о своей деятельности.
Лучший показатель - шельмовство с делом Шеремета и заказуха на Порошенко.
В том , что беркутов отпустили в Маскву?