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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Послы G7 поддержали реформу прокуратуры, - Офис генпрокурора. ФОТО

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал послам стран "Большой семерки" (G7) о проводящейся в Украине реформе органов прокуратуры.

"Обсуждая вопросы изменений в системе украинской прокуратуры, послы поддержали реформу и обратили внимание на важность постоянства и поступательности процессов, которые происходят. Рябошапка сообщил, что это комплексная и длительная реформа, которая уже имеет первые результаты", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечается, что первым результатом реформы стала оптимизация центрального аппарата – Офиса генпрокурора, в который в настоящее время проходит добор кадров.

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Послы G7 поддержали реформу прокуратуры, - Офис генпрокурора 01

Кроме того, в Офисе генпрокурора напоминают о старте 2 марта аттестации прокуроров региональных прокуратур.

Источник: https://censor.net.ua/p3179134
 
 
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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал послам. дальше можно не читать
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говорится в сообщении Офиса генпрокурора

Было бы странно, если бы такое заявили послы G7. А Рябокепка может шо угодно говорить о своей деятельности.

Лучший показатель - шельмовство с делом Шеремета и заказуха на Порошенко.
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А Венецианская комиссия поддержала, прочитав текст, а не на слово веря?
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Я зрозумів одне - посли підтримали оптимізацію. І то зі слів Рябошапки.
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А украинцам можно озвучить в чем заключается реформа?
В том , что беркутов отпустили в Маскву?
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