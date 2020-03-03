 СБУ подозревает настоятеля храма из Ривненской области в торговле оружием. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"По предварительной версии следствия, ранее судимый за торговлю оружием священник пытался наладить механизм нелегального сбыта военных средств поражения. Установлено, что в течение 2015-2018 годов он неоднократно выезжал в зону АТО\ООС с проповеднической миссией", - сказано в сообщении.
Установлено, что из зоны ООС священник возвращался с оружием, которое сбывал среди своих знакомых. Для того, чтобы избежать разоблачения после получения оплаты злоумышленник оставлял закладки с оружием в подвалах многоэтажек и промышленных районах г.Ривне.
Правоохранители задокументировали несколько фактов продажи злоумышленником ручного противотанкового гранатомета, 7 гранат с запалами и 800 граммов тротила, за которые он хотел получить более 40 тыс. грн.
В рамках уголовного производства открытого подозрение по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины настоятелю сообщено о подозрении.
У всіх інших випадках - вам загрожує кримінальна відповідальність, іноді, досить серйозна.
У нас немає правоохоронної системи та , особливо, судів, які би захистили законослухняного громадянина, якщо мало місце захист себе, або іншої громадянки. Подивіться лише на цих реформованих суддів та на їх інтелектуальні обличчя.
Достатньо згадати недавні події, коли чоловік вбив гвалтівника свої дружини десь в Одеські області. У всіх цивілізованих країнах такий чоловік був би негайно виправданий.
-Є,сину,і осика,ітополя,і вільха...
а шо так можно было? или ему условку оформили?