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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:оружие (3825) Ривненщина (751) СБУ (14404) священник (128) операция Объединенных сил (2153)

 СБУ подозревает настоятеля храма из Ривненской области в торговле оружием. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины подозревает настоятеля одного из храмов Ровенской области в торговле военными средствами поражения, незаконно вывезенными из района проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной версии следствия, ранее судимый за торговлю оружием священник пытался наладить механизм нелегального сбыта военных средств поражения. Установлено, что в течение 2015-2018 годов он неоднократно выезжал в зону АТО\ООС с проповеднической миссией", - сказано в сообщении.

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Установлено, что из зоны ООС священник возвращался с оружием, которое сбывал среди своих знакомых. Для того, чтобы избежать разоблачения после получения оплаты злоумышленник оставлял закладки с оружием в подвалах многоэтажек и промышленных районах г.Ривне.

Правоохранители задокументировали несколько фактов продажи злоумышленником ручного противотанкового гранатомета, 7 гранат с запалами и 800 граммов тротила, за которые он хотел получить более 40 тыс. грн.

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СБУ подозревает настоятеля храма из Ривненской области в торговле оружием 02
СБУ подозревает настоятеля храма из Ривненской области в торговле оружием 03

В рамках уголовного производства открытого подозрение по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины настоятелю сообщено о подозрении.

Источник: https://censor.net.ua/p3179128
 
   
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попи сектанти-рпцешники в ато не їздили,їм заборонено,наскільки я знаю
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Так, але через секунду я зрозумів, що можливо я помиляюсь
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В країні, де 73% неадекватів українець повинен мати зброю.
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Ну не набор же начинающего террориста - граник, гранаты, взывчатка. Ваше охотничье оружие, кстати, у нас именуется assault rifle/ штурмовая винтовка. Когда я знакомым рассказываю, шо в Украине люди на охоту ходят с гражданскими версиями АК и СВД, у них слюни до пола текут.
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В той час коли з аваківськими беркутятами проводять тренінги психологи, готуючи їх стріляти на ураження в мітингуючих- байдуже, жінки то чи діти- зайвим ніщо не буде.
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Шо да Макс то да. Ну нахер "эфки" (Ф-1) и РГД-5 всрались, зачем РПГ-22 "Нетто"? Ладно шашки, рыбу можно глушить (и то думая где). У святого отца, что крахоборство в голове, что отсутствие ума. Как вариант "патологічне кохання до зброї". Но то ж не зброя а засоби ураження.
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при нинішньому законодавстві ви зброю зможете застосувати лише при нападі на Вас у себе в хаті і то не факт, що зразу відносно вас закриють кримінальне провадження.
У всіх інших випадках - вам загрожує кримінальна відповідальність, іноді, досить серйозна.
У нас немає правоохоронної системи та , особливо, судів, які би захистили законослухняного громадянина, якщо мало місце захист себе, або іншої громадянки. Подивіться лише на цих реформованих суддів та на їх інтелектуальні обличчя.
Достатньо згадати недавні події, коли чоловік вбив гвалтівника свої дружини десь в Одеські області. У всіх цивілізованих країнах такий чоловік був би негайно виправданий.
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Якщо потрібно захистити свою сім'ю- начхати на суд.
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ммм-да..... экипированный такой батюшка....
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-Батюшко,у Вас стовбури є?
-Є,сину,і осика,ітополя,і вільха...
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ранее судимый за торговлю оружием священник(с)
а шо так можно было? или ему условку оформили?
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Из Донбасса до Ривного ехать поездом сутки,товарняком батюшка привез на спортивном велике.Настоящий герой
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Шото батюшка цены "ломит" драконовские. Спекулянт херов.
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Я б зрозумів його, якби він роздавав патріотам і націоналістам безкоштовно.
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це ти про членограя з каломойським ахмеркою і рештою "голодних" ...ніколи ...
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правильни батюшка ...Храм потрібно підтримувати , і людям допомогти ...
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Я вірую в Господа,але як кажуть в нашій коханій Одесі:"Господь и Церковь-это две баальшие разницы...
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Так працюють військові капелани. Швидше за все він з ПЦУ. МП капеланами не працюють.
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