 Картины художника Давыденко представят на вернисаже в Одессе. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Odessamedia, картины будут представлены в ресторане "Облака".

Роман Давыденко - профессор финансового и банковского права, доктор философии в отрасли права, адвокат, портовик, советник и помощник директора Одесский морской порт.

"Несмотря на всю серьезность и ответственность работы, художник всегда находит время для любимого дела - искусства. В его работах пульсирует энергия любви и чистого воздуха, весны и возрождения", - пишет издание.

Ресторан "Облака" 6 марта. Открытие - в лобби 1-го этажа в 18.00.

Читайте также: Художественный музей получил от меценатов 222 графические работы Кричевского. ФОТОрепортаж