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 Картины художника Давыденко представят на вернисаже в Одессе. ФОТО

В пятницу в Одессе состоятся вернисаж картин художника Романа Давыденко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Odessamedia, картины будут представлены в ресторане "Облака".

Роман Давыденко - профессор финансового и банковского права, доктор философии в отрасли права, адвокат, портовик, советник и помощник директора Одесский морской порт.

Картины художника Давыденко представят на вернисаже в Одессе 01

"Несмотря на всю серьезность и ответственность работы, художник всегда находит время для любимого дела - искусства. В его работах пульсирует энергия любви и чистого воздуха, весны и возрождения", - пишет издание.

Ресторан "Облака" 6 марта. Открытие - в лобби 1-го этажа в 18.00.

Картины художника Давыденко представят на вернисаже в Одессе 02

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Источник: https://censor.net.ua/p3179120
 
   
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"В пятницу в Одессе состоятся вернисаж картин художника Роана Давыденко."
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