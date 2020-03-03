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 Политика Украины
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Все про:Запорожье (1589) мост (594) строительство (1700) Укравтодор (403) Гончарук_Алексей (770)

 Мост в Запорожье достроит за 11,9 млрд турецкая компания Onur, - Гончарук. ФОТО

Государственное агентство автомобильных дорог Украины подписало договор с турецкой компанией Onur Taahhut, которая победила в тендере на постройку моста через Днепр в Запорожье.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство возобновляет строительство Запорожского моста, который начали строить еще 15 лет назад, в 2004 году. Сегодня в Кабмине состоялось подписание контракта между "Укравтодором" и турецкой компанией Onur Taahhut по строительству моста в Запорожье. Компания выполнит работы за 11,9 млрд грн (с НДС)", - написал премьер, назвав данный объект "очень символическим".

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Мост в Запорожье достроит за 11,9 млрд турецкая компания Onur, - Гончарук 01
Мост в Запорожье достроит за 11,9 млрд турецкая компания Onur, - Гончарук 02
Мост в Запорожье достроит за 11,9 млрд турецкая компания Onur, - Гончарук 03
Мост в Запорожье достроит за 11,9 млрд турецкая компания Onur, - Гончарук 04

Мост в Запорожье достроит за 11,9 млрд турецкая компания Onur, - Гончарук 05

Источник: https://censor.net.ua/p3179096
 
   
 Топ комментарии
 
может эрдогана попросить крымскую область очистить от ваты Мост в Запорожье достроит за 11,9 млрд турецкая компания Onur, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7239
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может эрдогана попросить крымскую область очистить от ваты
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малюнок на дроні можна назвати: зустріч ***** з близьким родичем))
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помидоры закончились , остались только ...
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турки и белорусы хорошо строят.. наши могут только подляны делать и технику ломать..
надеюсь, конкуренция научит нас работать качественно..
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где то была инфа что этот ОНУР это Львовский филиал материнской компании и был подконтролен Кононенко. так что под видом турок наймут местных рукожопов.
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******** ты не прав. кацарылый это ты. у тебя даже флажок отвалился
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видать для тебя и земразь президент если ты украинцев рукожопами называешь
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нах ты пиз ишь если не знаешь. а рукожопов полно судя по тому как делают дороги и в каком они состоянии. возможно их 73 процента. как тебе такое *********?
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Что я не знаю? Что тварь пытается рассказывать про неполноценность украинцев? Так это сразу видно.
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ну ты и дурик.где я сказал про неполноценность украинцев долбодятел?а турки будут нанимать "элиту нации" или таких как ты непонятливых и тебе подобных идиотов из 73 проуентов? на ознакомься,на всю Украину 200км. нормальной дороги. https://tsn.ua/ru/********/recept-idealnoy-dorogi-kak-na-lvovschine-sozdali-idealnye-200-km-pokrytiya-na-mezhdunarodnoy-trasse-863340.htm
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ты упорно доказываешь, что ты из этих самых рукожопых идиотов. хотя даже до тебя начало доходить,что сморозил ты херню.
еще раз. турки будут нанимать именно рукожопых на лопату ,"принеси-подай" и на самые грязные и низкооплачиваемые работы. и это никак не означает что ВСЕ украинцы рукожопые.ферштейн? или до сих пор не догоняешь?
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Как земразь оправдываешься - "Говоря что Украина порноактриса, я имел ввиду правительство, а не страну. Ну то есть правительство это тоже страна только не совсем страна".
Со стороны выглядит жалко и отвратительно.
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хотя не ознакамливайся.до тебя все равно них ра не дойдет.
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Они возле меня дорогу делали четыре года назад.
Это не местные рукожопы, экскаваторщик в белой накрахмаленной рубашечке очень бросается в глаза, сильно отличаясь от привычной глазу вітчизняной опухшей от водки хари.
Наши у них работают, но только до уровня сложности лома или лопаты.
Если для работы нужен уровень, или шо-то сложнее - там уже по-любому турок.
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Тварь пытается доказать что украинские работники все с опухшей от водки харей?
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Да, а ты шо, где-то видел непьющего экскаваторщика?
Если они и были когда-то - то давно уехали в Польшу.
Подойди к ближайшему экскаватору - и посмотри в лицо чувака, который в нём сидит.
Можешь нюхнуть его ещё, для верности.
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Пьющий экскаваторщик и вообще пьющий рабочий, это прямой пережиток совка.
И я как житель Запорожья, знал крановщика со строительства мостов - убежденный трезвенник, так что не надо тут разводить кацапскую пропаганду.
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Та перестаньте мне тут рассказывать за кацапскую пропаганду, как жителю Запорожья вам прекрасно известно, что такое непьющий сварщик или электронщик, сколько их вообще в городе, и как с них директора заводов пылинки сдувают.
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Никто ни с кого пылинки не сдувает - установка у начальника такая - на ваше место за забором стоит десяток. И заводские этим особенно отличаются.
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Работать качественно нужно учиться. Лучше орать про зраду и ехать в Польшу клубнику собирать - большого ума не надо!
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Зеленский подписал указ о запрете распространения паники!
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Мост построить только технически грамотные страны могут, а это денег стоит.
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Менее 500 лямов баксов за два мостовіх мерехода, где что-то построено, но не понятно в каком оно сотоянии? Ну не знаю дорого ли...
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В 2017 тоже подписали договор с китайцами о строительстве метро на Троещину...
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«Ипполит Матвеевич хотел сказать какую‑нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. « (с)
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Той міст, тобто його фундамент ще янукодло закладало.
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Так дорого потому что отката дохрена, да гочарук массовка для шоу.
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Дожились *** ,турки в Украине мосты строят ... Мост в Запорожье достроит за 11,9 млрд турецкая компания Onur, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2100
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Не, я бы хотел чтобы украинцы ВСЁ будували в Украине а не дачи вате в ********* . Мост в Запорожье достроит за 11,9 млрд турецкая компания Onur, - Гончарук - Цензор.НЕТ 439
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Так не буде, бо українці будують в ЄС. А в ********* лише будують виборці Зе=вибзе
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Украинцы и будут. Турки будут руководить и следить чтоб не тырили.
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Турки будут украинцами руководить ? Міст у Запоріжжі добудує за 11,9 млрд турецька компанія Onur, - Гончарук - Цензор.НЕТ 324Приехали-конечная .
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Значит деньги с Украины уйдут в Турцию, вместо того чтобы остаться в Украине
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позор , а мы хоть что то умеем делать ,кроме деребана что предыдущие поколения построили ?
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Нет ! Никакой продукции с Украины я в Дании не встречал . Вот чехи даже пиво в Дании продают , а Украина ничего
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В Україні теж важко знайти свою продукцію.
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Я в Польше покупал ламинат из Украины, в Лерой Мерлен. Отличное качество.
Также видел плитку Атек.
Кстати в Икее стеклянная посуда из Раши.
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Свежо питание, но серется с трудом. На этом запорожском долгострое многие чиновники здорово наварились. И еще многие наварятся!
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(((отакі славні запорожці, нездатні на відсіч бусурманам
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Кстати да символично, перевелся славный род запорожский и под турками снова теперь.
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Украина будет выдавать «золотые визы» в обмен на инвестиции - турки мосты строят , что дальше ? Утилизация украинцев продолжаться евреями ?
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Кабинет министров вводит упрощенную систему получения гражданства для иностранных граждан, которые инвестировали в Украину не менее 100 000 у.е. -- уступите место украинцы китайцам , россиянам , арабом и т д . Вы голосовали за это ? Тогда ваши место у параши .
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упрощенное получение гражданства есть в очень многих странах. Даже в Англии. Там тоже зрада?
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интересно как это существо получило гражданство Дании?
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Я думаю родители приехали как турысты и там прикинулись "беженцами, преследуемыми по антисемитским мотивам".
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Это для Германии прокатывает - у немцев комплекс вины перед евреями. А тут надо, что-то по забористей.
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По Германии прокатывает просто еврейское присхождение, без преследований. В остальных странах надо "преследования". Например вышел с красным флагом не 9 мая, с накладными пейсами, тебя злые биндеровцы нехорошими словами пообзывали, а твой друг снял это на камеру - и вот ты уже "преследуемый антисемитами" и можешь подаваться на беженца.
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упрощенное получение гражданства есть в очень многих странах. Даже в Англии. Там тоже зрада? -- почему ты смотришь что там в Англии? Это пример для тебя ? Почему украинцев вытесняют с Украины, тогда как нет такого в Англии ?
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интересно как это существо получило гражданство Дании? -- 10 лет надо прожить , имеет постоянный вид на жительство, сдать экзамен , не имеет криминала.
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Я думаю родители приехали как турысты и там прикинулись "беженцами, преследуемыми по антисемитским мотивам". -- как всегда ху и ево ты думаешь ! Я приехал в Данию 1992 и до этого уже отслужил 2 года родине.
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Мне вот больше интересно почему датчан вытесняют из Дании?
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Мне вот больше интересно почему датчан вытесняют из Дании? - как ? Заставляют ехать их с Дании на заработки в Польшу ? Объясни , как их вытесняют ?
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интересно как это существо получило гражданство Дании? -- Ещё не имеет штрафа больше как 4 000 датских крон. Не получать никакой помочи от государства минимум 2 года
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что значит "вытесняют"? Процедура такая же как в Англии, но в Англии не "вытесняют" а в Украине - "вытесняют". Л - Логика. Не, не слышал?
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Почему такой тупой ты ? Что значит процедура такая как в Англии ? Что с Англии англичан вытесняют , как украинцев с Украины ? А то что только в Польше миллион украинцев , это не вытеснение их с Украины ? А что ? Заработки ? Хахаха
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А ты как в Дании оказался? По вытеснению, или датчанин в душе?
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Меня , как и миллионы украинцев вытеснили с Украины . Что тут не понятного ?
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Кому интересно ехать и получать гражданство Украины? Где массовый наплыв мигрантов?
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Китайцам , сирийцам , Афганистан , таджикам , Иран, Сомали и т д
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40 млн жопоруких не могут мост построить.
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потому что десяток кошерной национальности у власти
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Онур дорогу в запорожский аэропорт делала три года назад. пока с ней всё гуд. только разметка кое-где стёрлась.
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Мы думали что будет как в фильмах оккупация с кордомнами и полицаями.
Государства нет, работы нет, есть оккупанты которые выдают себя за государственную власть.
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..кацапи, за меньшую сумму, в 19 км мост построили с нуля...интересно смету на достройку запорожского бы посмотреть.. Міст у Запоріжжі добудує за 11,9 млрд турецька компанія Onur, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2228..судя по снимкам,там 75% готовности самой трудоемкой и дорогостоящей..я за половину дострою нашими местными работягами и нашей техникой... Міст у Запоріжжі добудує за 11,9 млрд турецька компанія Onur, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2228..еще и на мороженку каждому запорожцу останется Міст у Запоріжжі добудує за 11,9 млрд турецька компанія Onur, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2228 бонус при открытии...12 млрд. зелени!!!..п-****ц!!!.. Міст у Запоріжжі добудує за 11,9 млрд турецька компанія Onur, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2228, ото дебилы рУлят, как последний день живут!!!.. Міст у Запоріжжі добудує за 11,9 млрд турецька компанія Onur, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2881
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..ооо...сори...это в гривнах сумма., недосмотрел...
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но все равно, это очень много!!!..под млрд.зеленью, еще и доп. работы появятся, непредвиденка, изменения в проекте...и много. еще "вкуснях" разных... Міст у Запоріжжі добудує за 11,9 млрд турецька компанія Onur, - Гончарук - Цензор.НЕТ 895
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сколько мостов построили. ,,могли,,
теперь не можем
чтобы не заморочиваясь
как спрятать денежки
а на счет дороги в аэропорт
вопрос там проезжают машины по 60тон
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Ага. Вспомните как СССР мосты в АФРИКЕ СТРОИЛ!
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