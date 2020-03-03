 Мост в Запорожье достроит за 11,9 млрд турецкая компания Onur, - Гончарук. ФОТО

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство возобновляет строительство Запорожского моста, который начали строить еще 15 лет назад, в 2004 году. Сегодня в Кабмине состоялось подписание контракта между "Укравтодором" и турецкой компанией Onur Taahhut по строительству моста в Запорожье. Компания выполнит работы за 11,9 млрд грн (с НДС)", - написал премьер, назвав данный объект "очень символическим".

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