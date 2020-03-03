 Мост в Запорожье достроит за 11,9 млрд турецкая компания Onur, - Гончарук. ФОТО

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
"Правительство возобновляет строительство Запорожского моста, который начали строить еще 15 лет назад, в 2004 году. Сегодня в Кабмине состоялось подписание контракта между "Укравтодором" и турецкой компанией Onur Taahhut по строительству моста в Запорожье. Компания выполнит работы за 11,9 млрд грн (с НДС)", - написал премьер, назвав данный объект "очень символическим".
надеюсь, конкуренция научит нас работать качественно..
еще раз. турки будут нанимать именно рукожопых на лопату ,"принеси-подай" и на самые грязные и низкооплачиваемые работы. и это никак не означает что ВСЕ украинцы рукожопые.ферштейн? или до сих пор не догоняешь?
Со стороны выглядит жалко и отвратительно.
Это не местные рукожопы, экскаваторщик в белой накрахмаленной рубашечке очень бросается в глаза, сильно отличаясь от привычной глазу вітчизняной опухшей от водки хари.
Наши у них работают, но только до уровня сложности лома или лопаты.
Если для работы нужен уровень, или шо-то сложнее - там уже по-любому турок.
Если они и были когда-то - то давно уехали в Польшу.
Подойди к ближайшему экскаватору - и посмотри в лицо чувака, который в нём сидит.
Можешь нюхнуть его ещё, для верности.
И я как житель Запорожья, знал крановщика со строительства мостов - убежденный трезвенник, так что не надо тут разводить кацапскую пропаганду.
Также видел плитку Атек.
Кстати в Икее стеклянная посуда из Раши.
Государства нет, работы нет, есть оккупанты которые выдают себя за государственную власть.
теперь не можем
чтобы не заморочиваясь
как спрятать денежки
а на счет дороги в аэропорт
вопрос там проезжают машины по 60тон