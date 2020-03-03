 Маркарова неверно указала данные по поступлениям от таможни в феврале, а Минфин сообщил о росте в 9,9% при недополучении 5,5 млрд. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на старницу в фейсбуке группы "Митники".
"В таблице Госказначейства выполнение плана таможней в феврале 2020-го зафиксировано на уровне 73,8%. А госпожа Маркарова говорит о 78,3%", - говорится в сообщении.
Также обращается внимание на сообщение о росте поступлений ГФС за февраль 2020-го в сравнении с февралем 2019-го при реально меньшей сумме: указано 67,7 млрд гривен поступлений за 2019 год, а в свежем отчете Министерства финансов - 62,2 миллиарда, но при этом это говорится, что "на 9,9% выше февраля 2019-го".
....ложь об уменьшении расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов. "Если сравнить с 2018 годом, то на самом деле расходы на обслуживание государственного долга в 2019 году выросли на 3,8 млрд грн, или 3,3%"
Але є одне цікаве спостереження. УСІ (стовідсотково) пенсіонери "забули" на скільки їм у березні минулого року підняли пенсію. Матері моєї знайомої підняли майже на 800 грн. (вчителька, майже 50 років стажу), батькові - трохи більше, ніж на тисячу (серед іншого, близько 15 років працював шахтарем). От скажіть, ЯК можна всього за рік геть забути тисячу гривень?? до пенсії???
Забули усі - знайомі, родичі, колишні і нинішні сусіди.. Пам'ятають "нємношко" у грудні... А я із задоволенням нагадую - знову і знову. І нагадую, за що вони проголосували ...
Аршином общим не измерить
У них особенная стать
Нелохам надо просто верить