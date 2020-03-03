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 Опубликованы фото военного грузовика, в который 1 марта попала ракета из ПЗРК оккупантов. ФОТО

ГУ СБУ в Луганской области открыло производство по факту гибели одного и ранения четверых защитников Украины вследствие вражеского обстрела.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

"1 марта 2020 вблизи населенного пункта Нижнетеплое Станично-Луганского района открыт огонь из противотанкового управляемой ракеты (ПТУР) по военному грузовом автомобилю, который развозил продукты питания", — сказано в сообщении.

Вражеский снаряд попал в кабину грузовика, отметили в прокуратуре.

"Приблизительное расстояние до автомобиля составляла 3500 метров, что свидетельствует о прицельность выстрела. В непосредственной близости от места обстрела — жилые дома гражданского населения, о чем противнику было хорошо известно", — добавили в пресс-службе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Один украинский воин погиб в результате обстрела наемниками РФ на Донбассе, трое получили ранения, еще трое - боевые поражения, - штаб ООС

На месте происшествия следователи изъяли элементы ракеты, с помощью которых принимались команды для ее управления, и сам грузовик. И то, и другое отправят на экспертизу.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 марта в в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще три человека получили боевые поражения.

Также на Цензор.НЕТ: Наемники РФ целенаправленно обстреляли из 120-мм минометов жилые дома в Красногоровке, ранена женщина, - штаб ОС

Опубликованы фото военного грузовика, в который 1 марта попала ракета из ПЗРК оккупантов 01
Опубликованы фото военного грузовика, в который 1 марта попала ракета из ПЗРК оккупантов 02
Опубликованы фото военного грузовика, в который 1 марта попала ракета из ПЗРК оккупантов 03
Опубликованы фото военного грузовика, в который 1 марта попала ракета из ПЗРК оккупантов 04

Источник: https://censor.net.ua/p3178997
 
 
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"Опубликованы фото военного грузовика, в который 1 марта попала ракета из ПЗРК оккупантов." ПТРК, а не ПЗРК.
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"Гєта прАвАкація" (с)
Знову моніка побіжить у дупло до фуйла заглядати Опубликованы фото военного грузовика, в который 1 марта попала ракета из ПЗРК оккупантов - Цензор.НЕТ 1635
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Заслуга Украины в том,
что она сорвала овечью маску с русского народа и представила Миру *****.
Русское ***** оказалось тоже маской, под которой скрывается Сатана!
Пока ещё не серебряная, а обычная пуля - очень помогает, а больше ничего в аптечке против русских у меня нет...
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Это Нижнетеплое. ДРГ прошла по мосту, который открыл Зеля. Зашла в тыл по берегу Донца, потому что Зеля именно там увел ВСУ от берега на 2-3 км и уничтожил все наши ВОПы. Взорвали машину в нашем тылу и комфортно пошли тем же маршрутом в ОРЛО
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можна зелебобіків поздоровити. За Сіверський Донець орки не совались з 2015 року.
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Ето уже который грузовик так тупо подбит на передовой? Как можно быть таким тупым чтобы на линию фронта посылать гражданские грузовики. Вы бы еще автобусами солдат возили на передовую.
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Можете по-подробнее про "гражданские грузовики"?
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А где турецкие дроны купленные Украиной ? Зеля продав России ?
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Їх лише 6 шт. на всю Україну, а потрібно щонайменше 30
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Если народ выбирает себе в президенты говно , то мне этого народа не жалко ! Аминь!
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чучмо, ничтожество, завгарище, мародерище, фиаско..
может ликвидировать пост президента Украины?
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макароны везите имм

калбаску везите бутеброды везите..

а вы стерегите дебилы атошные
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Порох закупил в свое время 30 дронов (Турецких) и 250 боеприпасов так почему б не устроить им Сирию ну и наши дроны взять
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