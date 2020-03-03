 Опубликованы фото военного грузовика, в который 1 марта попала ракета из ПЗРК оккупантов. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
"1 марта 2020 вблизи населенного пункта Нижнетеплое Станично-Луганского района открыт огонь из противотанкового управляемой ракеты (ПТУР) по военному грузовом автомобилю, который развозил продукты питания", — сказано в сообщении.
Вражеский снаряд попал в кабину грузовика, отметили в прокуратуре.
"Приблизительное расстояние до автомобиля составляла 3500 метров, что свидетельствует о прицельность выстрела. В непосредственной близости от места обстрела — жилые дома гражданского населения, о чем противнику было хорошо известно", — добавили в пресс-службе.
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На месте происшествия следователи изъяли элементы ракеты, с помощью которых принимались команды для ее управления, и сам грузовик. И то, и другое отправят на экспертизу.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 марта в в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще три человека получили боевые поражения.
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Знову моніка побіжить у дупло до фуйла заглядати
что она сорвала овечью маску с русского народа и представила Миру *****.
Русское ***** оказалось тоже маской, под которой скрывается Сатана!
Пока ещё не серебряная, а обычная пуля - очень помогает, а больше ничего в аптечке против русских у меня нет...
может ликвидировать пост президента Украины?
калбаску везите бутеброды везите..
а вы стерегите дебилы атошные