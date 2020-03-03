EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  27992  64
Материалы по теме:
Все про:Луганщина (4289) обстрел (8760) прокуратура (3875) СБУ (14404) потери (1792) операция Объединенных сил (2153)

 Опубликованы фото военного грузовика, в который 1 марта попала ракета из ПТУР оккупантов. ФОТО

ГУ СБУ в Луганской области открыло производство по факту гибели одного и ранения четверых защитников Украины вследствие вражеского обстрела.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

"1 марта 2020 вблизи населенного пункта Нижнетеплое Станично-Луганского района открыт огонь из противотанкового управляемой ракеты (ПТУР) по военному грузовом автомобилю, который развозил продукты питания", — сказано в сообщении.

Вражеский снаряд попал в кабину грузовика, отметили в прокуратуре.

"Приблизительное расстояние до автомобиля составляла 3500 метров, что свидетельствует о прицельность выстрела. В непосредственной близости от места обстрела — жилые дома гражданского населения, о чем противнику было хорошо известно", — добавили в пресс-службе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Один украинский воин погиб в результате обстрела наемниками РФ на Донбассе, трое получили ранения, еще трое - боевые поражения, - штаб ООС

На месте происшествия следователи изъяли элементы ракеты, с помощью которых принимались команды для ее управления, и сам грузовик. И то, и другое отправят на экспертизу.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 марта в в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще три человека получили боевые поражения.

Также на Цензор.НЕТ: Наемники РФ целенаправленно обстреляли из 120-мм минометов жилые дома в Красногоровке, ранена женщина, - штаб ОС

Опубликованы фото военного грузовика, в который 1 марта попала ракета из ПТУР оккупантов 01
Опубликованы фото военного грузовика, в который 1 марта попала ракета из ПТУР оккупантов 02
Опубликованы фото военного грузовика, в который 1 марта попала ракета из ПТУР оккупантов 03
Опубликованы фото военного грузовика, в который 1 марта попала ракета из ПТУР оккупантов 04

Источник: https://censor.net.ua/p3178997
 
 
 Топ комментарии
 
Это Нижнетеплое. ДРГ прошла по мосту, который открыл Зеля. Зашла в тыл по берегу Донца, потому что Зеля именно там увел ВСУ от берега на 2-3 км и уничтожил все наши ВОПы. Взорвали машину в нашем тылу и комфортно пошли тем же маршрутом в ОРЛО
 показать весь комментарий
 
"Гєта прАвАкація" (с)
Знову моніка побіжить у дупло до фуйла заглядати Опубликованы фото военного грузовика, в который 1 марта попала ракета из ПЗРК оккупантов - Цензор.НЕТ 1635
 показать весь комментарий
 
Если народ выбирает себе в президенты говно , то мне этого народа не жалко ! Аминь!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Опубликованы фото военного грузовика, в который 1 марта попала ракета из ПЗРК оккупантов." ПТРК, а не ПЗРК.
 показать весь комментарий
 
 
"Гєта прАвАкація" (с)
Знову моніка побіжить у дупло до фуйла заглядати Опубликованы фото военного грузовика, в который 1 марта попала ракета из ПЗРК оккупантов - Цензор.НЕТ 1635
 показать весь комментарий
 
 
Заслуга Украины в том,
что она сорвала овечью маску с русского народа и представила Миру *****.
Русское ***** оказалось тоже маской, под которой скрывается Сатана!
Пока ещё не серебряная, а обычная пуля - очень помогает, а больше ничего в аптечке против русских у меня нет...
 показать весь комментарий
 
 
Это Нижнетеплое. ДРГ прошла по мосту, который открыл Зеля. Зашла в тыл по берегу Донца, потому что Зеля именно там увел ВСУ от берега на 2-3 км и уничтожил все наши ВОПы. Взорвали машину в нашем тылу и комфортно пошли тем же маршрутом в ОРЛО
 показать весь комментарий
 
 
можна зелебобіків поздоровити. За Сіверський Донець орки не совались з 2015 року.
 показать весь комментарий
 
 
С "веселой горы'- на лодони, стремная позиция с 15-го. Это был вопрос времени.
 показать весь комментарий
 
 


Дмитро Корчинський
23 год

1 березня між Станицею Луганською і Щастям російські окупанти в 3 км від фронту поцілили противотанковою керованою ракетою вантажний автомобіль ЗСУ, 7 поранених , з них троє важких . Один десантник загинув. В цьому районі більше трьох років не було обстрілів.
Далі відводимо війська ?

Опубликованы фото военного грузовика, в который 1 марта попала ракета из ПЗРК оккупантов - Цензор.НЕТ 5489
 показать весь комментарий
 
 
Ще раз кажу - брехня. Поранених не 7 а 4, важких немає. І так. на відміну від ФСБшника Корча, я їх всіх вживу бачив. Але не переймайся, розганяй зраду зрадную, корисниий кремлівський ідіоте.
 показать весь комментарий
 
 
А ничего что от Донца до Нижнетеплого по карте 500м и берег на ОРЛДО-стороне выше?\
В шоколадной ферме не знают, что тамошняя местность позволяет комфортно валить все, что движется, не переходя реку. Маленькие тролли - такие тролии. Опубліковано фото військової вантажівки, в яку 1 березня влучила ракета з ПТКР окупантів - Цензор.НЕТ 1978
 показать весь комментарий
 
Ето уже который грузовик так тупо подбит на передовой? Как можно быть таким тупым чтобы на линию фронта посылать гражданские грузовики. Вы бы еще автобусами солдат возили на передовую.
 показать весь комментарий
 
 
Можете по-подробнее про "гражданские грузовики"?
 показать весь комментарий
 
 
А какой ето грузовик без брони и без решеток, с деревянными бортами? На таких в селах скотину возят
 показать весь комментарий
 
 
Дятел, ПТРК и танк завалит... Млять, лезут безмозглые уклонисты отмазывать уклонистов! Тебе турку пишут, что обстрел был с местности с которой отступили...
 показать весь комментарий
 
 
Дегенерат лишнехромосомный, с решетками поверх брони ПТРК не пробивает даже легкобронированные машины. Посмотри как наши добровольцы воевали в 2014, бронируя гражданские авто подручными материалами. А здесь тентованую деревянную фуру на линию огня выкатили на поле, типо не знали что ПТРК достает до 5 км
 показать весь комментарий
 
давай без турків, як діє ердоган і як діє зефуфел видима разніца
 показать весь комментарий
 
 
Так а я про що??? Кажу ж, що обстріл був з території з якої відступили... Якби не цей ідіотський "розвод" то такого не було б!
 показать весь комментарий
 
ПТРК це розшифровується як ПРОТИТАНКОВИЙ, будете тепер знати
 показать весь комментарий
 
 
Це не передова. Це відносно тихий тил за річкою, за яку орків не пускали з 2015 року.
 показать весь комментарий
 
 
А где турецкие дроны купленные Украиной ? Зеля продав России ?
 показать весь комментарий
 
 
Їх лише 6 шт. на всю Україну, а потрібно щонайменше 30
 показать весь комментарий
 
Зачем тебе дроны. Тем более что их всего несколько штук, больше для учений на парадах показывать. Для войны таких нужно десятки ато и сотни, да еще дроны прикрытия. Садить на Ахметовские ветряки, купленные за миллиарды государственных денег и воюй
 показать весь комментарий
 
 
Если народ выбирает себе в президенты говно , то мне этого народа не жалко ! Аминь!
 показать весь комментарий
 
 
чучмо, ничтожество, завгарище, мародерище, фиаско..
может ликвидировать пост президента Украины?
 показать весь комментарий
 
 
Я за ! Датская Королева лучше бы управляла этим народом , чем это ЗЕ говно .
 показать весь комментарий
 
 
Поц, а ваша королева ввела санкции против рашки. Или твое бла-бла-бла и есть датские санкции? Опубліковано фото військової вантажівки, в яку 1 березня влучила ракета з ПЗРК окупантів - Цензор.НЕТ 433
 показать весь комментарий
 
може королева й тобі щось має ввести, пліснявий ?
 показать весь комментарий
 
 
макароны везите имм

калбаску везите бутеброды везите..

а вы стерегите дебилы атошные
 показать весь комментарий
 
Порох закупил в свое время 30 дронов (Турецких) и 250 боеприпасов так почему б не устроить им Сирию ну и наши дроны взять
 показать весь комментарий
 
 
Ты видел 30 дронов купленных порохом? Может они все у него в гараже стоят потому что больше никто кроме тебя их не видел.
 показать весь комментарий
 
 
30 там не было, но первая партия - всегда пробная. Только за этот год даже операторов перестали учить ими пользоваться. А тем временем турки ипут путлеровцев и в хвост и в гриву
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ці дрони закуплені для парадів з участю Свинобариги (воно ж думало, що буде 2 терміни поспіль на троні), для телекартинки. Максимум - патрулювати повітряний простір навколо соєвого палацу. Охороняти спокій Бариги від отари дурнуватих "дякувальників", які в пориві любові до свого мародера готові розірвати одне одного біля стін палацу свого божка.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
"Свинобариги" не можна так про презедента!
Просто скажи-свиночолий кондитер. Опубліковано фото військової вантажівки, в яку 1 березня влучила ракета з ПЗРК окупантів - Цензор.НЕТ 1626
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Свиночолий недо-гетьман
 показать весь комментарий
 
 
таки да, свинособак тупорилі понавибирали Опубліковано фото військової вантажівки, в яку 1 березня влучила ракета з ПЗРК окупантів - Цензор.НЕТ 2302
 показать весь комментарий
 
 
Зебил держит их в ангаре и запрещает даже летать. Турецкие спецы в сильном ах.е от такого.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А где же пэтины бронированные грузовики о которых так усердно верещат порохоотбросы?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Проходять 35-ту модернізацію за барижному заводі "Богдан" ))) Потужний опозиціонЭр-рИформатор - потужна армія, мова і що там ще третє? віра в томос
 показать весь комментарий
 
 
Штаны постирай. Тебе с утра вних Порошенко нас..л.
 показать весь комментарий
 
 
ПЗРК коштує в районі 40000 доларів, ними по автомобілях не стріляють, крім того велике питання чи вона взагалі захопить його як ціль. Без захоплення цілі ПЗРК просто не запуститься
 показать весь комментарий
 
 
ну таки надо хоть как то сгладить зебильные проё.ы вот и пишут пзрк . напиши птрк и сразу станина . заряды . это получается свободный выгул толпы дырявых по нашей территории . а так вроде один с трубой под мышкой прошмыгнул.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так Зєля ж розмінував все, тепер обізяни можуть безпечно тудом-сюдом.
Байдуже, хто кращій, а хто гірший, мародер, або клован. Зєлю геть. Дострокові. Українці вчергове помилились.
 показать весь комментарий
 
 
Мародерша звісно трішки краща за клована. Бо вона тільки посадила на газову голку моцкальську. та методично знищувала армію, а той відвів війська і розмінував поле під час війни. Це всі друзі Бені, вони чекали цих перемін. Знай Ваньок Сулейманов.
 показать весь комментарий
 
 
Говори про себя, ты топил за соплю, так и говори - я выбрал это говно, готов понести наказание.
 показать весь комментарий
 
успехи зекоманды на лицо!
если при барыге, дырявые не шастали в тылу, то теперь вот потери за потерями. а все потому, что зельцман со своим корешом ермаком работают на кремль. жаль, безмозглые люмпены проголосовавшие по приколу до сих пор этого не понимают.
 показать весь комментарий
 
 
В этой ситуации не виноват ни янелох, ни барыга. Это обычное наше военное головотяпство и пох..зм. За 6 лет войны пора бы уже сделать выводы, но воз и ныне там...
 показать весь комментарий
 
НАДО ОТПРАВИТЬ ЯНЕЛОХА42 НА ФРОНТ, ПУСТЬ ПОЕЗДИТ С РЕБЯТАМИ В ГРУЗОВИКЕ
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх