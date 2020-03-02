EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  2647  17
Материалы по теме:
Все про:граната (735) Метрополитен (665) Нацполиция (11036) правоохранительные органы (1044) Харьков (4600)

 Мужчина хотел проехать в метро Харькова с гранатами в рюкзаке, его задержали. ФОТО

При обыске полицейские изъяли у пассажира 2 боевых гранаты с запалами - "Ф-1" и "РГД-5".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сотрудники отдела полиции в метрополитене остановили гражданина при прохождении турникетного контроля на станции "Южный вокзал". При осмотре полицейские обнаружили в рюкзаке мужчины 1 граната "Ф-1" и 1 - "РГД-5" с запалами к ним", — сказано в сообщении.

На место тут же выехали взрывотехники. Гранаты изъяли, а мужчину — задержали.

Выяснилось, что ему 22 года, и он — житель Кировоградской области.

Читайте также: Житель Киевщины задержан при попытке продать гранату РГД-5 и патроны 5,45 мм, - Нацполиция. ФОТО

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Сейчас следователи выясняют, где мужчина взял гранаты и куда их вез.

Мужчина хотел проехать в метро Харькова с гранатами в рюкзаке, его задержали 01
Мужчина хотел проехать в метро Харькова с гранатами в рюкзаке, его задержали 02

Источник: https://censor.net.ua/p3178948
 
 
 Топ комментарии
 
це був такий придурок як ти..недолуга зелена тварюка.
 показать весь комментарий
 
Он прав Гранаты порноактрисам не нужны.Эбонитовые палочки и на колени-это их оружие.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мабуть для самозахисту носив з собою гранати.
 показать весь комментарий
 
В смысле в метро нельзя , а маршрутками можно Чоловік хотів проїхати в метро Харкова з гранатами в рюкзаку, його затримали - Цензор.НЕТ 8504 Кстати и почему его задержали , может быть он мешки перепутал . Кожара за убийство не сидит .
 показать весь комментарий
 
 
Наверное давно в метро не ездил, не знал, что оружие, наркотики надо в камеру хранения сдавать.
 показать весь комментарий
 
Перед входом на стадион стоят копы.

- Наркотики, колюще-режущие есть? - Спрашивают.
- Свои пора иметь, - отвечаю.
 показать весь комментарий
 
Ну ,зараз почнеться... паліцаі... авакафци... "Лягаш,мусор,падло ...ненавижу!"...(с)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх