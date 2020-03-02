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 Политика Украины, Экономика
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Все про:пенсионеры (664) пенсионная реформа (1087) пенсия (1884) Юлия Соколовская (25)

 У правительства есть четкая стратегия развития пенсионной системы, выплаты будут ежегодно расти для всех, - Соколовская. ИНФОГРАФИКА

Уже к 2023 году в рамках стратегии пенсионного обеспечения размер средней пенсии вырастет на 1200 грн.

Об этом сообщила в Facebook министр социальной политики Юлия Соколовская, информирует Цензор.НЕТ.

"Индексация пенсий будет! А вместе с ней - и новая стратегия роста пенсий, которую правительственная команда и депутатский корпус разработали по поручению президента Владимира Зеленского! Инициатива заключается в планомерном повышении выплат - уже к 2023 году размер средней пенсии вырастет на 1200 грн", - заявила глава ведомства.

По словам Юлии Соколовской, повышение будет осуществляться в несколько этапов. "Сначала старшие люди в возрасте от 80 лет. С учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 грн/мес, далее - от 78, еще через год - от 75 лет и т.д.", - отметила министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение об индексации пенсий еще в состоянии разработки, - Гончарук

Она подчеркнула, что у правительства есть четкая стратегия развития пенсионной системы, в результате которой пенсия будет ежегодно расти для всех.

По словам министра, рост пенсий будет происходить в том числе за счет индексации: "Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет! Наше правительство запланировало это на сентябрь. В среднем, за счет индексации размер пенсии вырастет на 216 грн/мес в 2020 году".

"Кроме того, если парламент поддержит законопроект Минсоцполитики №2494, то уже начиная с этого месяца одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать еще одно пособие - на уход! Таким образом, мы увеличим выплаты для еще 100 тыс. наших пенсионеров, которые будут дополнительно ежемесячно получать по 670 грн", - добавила Юлия Соколовская.

У правительства есть четкая стратегия развития пенсионной системы, выплаты будут ежегодно расти для всех, - Соколовская 01

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У правительства есть четкая стратегия развития пенсионной системы, выплаты будут ежегодно расти для всех, - Соколовская 02

Источник: https://censor.net.ua/p3178941
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
У правительства есть четкая стратегия развития пенсионной системы, выплаты будут ежегодно расти для всех...

Ага, спостерігається прискорений ріст темпів падіння.
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та реально - эти клоуны - брехуны.

Уже к 2023 году в рамках стратегии пенсионного обеспечения размер средней пенсии вырастет на 1200 грн.

при этом, Кабмин отложил индексацию пенсий на осень, - Минсоцполитики
т.е. украли у каждого пенсионера повышение пенсии за 7 месяцев - минимум.. те самые 1200-1500 грн суммарно, прироста. Если они вообще повысят с осени. И это только в 2020 году.
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та знаємо ми вашу "стратегію"!
кинете пару гривень перед виборами, як собаці кістку
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Как пенсионер, понимаю радость других пенсионеров.
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При Порохе было повышение всем сейчас только кому больше 80 лет типа их мало!
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чтоб вы себе так зарплаты повышали - вот мое скромное пожелание
и да 670 грн в месяц - на уход - это много... за них дааалеко можно уйти ))))
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Это по по 8 гривен в час при 8 часовом рабочем дне и 22 дневном рабочем месяце!
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На эти деньги можно легко уйти из жизни.
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Сначала выплаты за 80 , подождут пока вымрет половина , а тем кому 78 может и не доживет до 80 лет, а если плохо мрут , то тем помогут. Пенсию сейчас, если человек на пенсии , а не жебрак.
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Вы голосовали и теперь получите ответку и распишитесь . Я рад этому и вы это заслужили
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Ну, все правильно.
В марте ничего вообще, к выборам на палку колбасы
Через три года - тем, кто в реанимации.
Это габздец
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Вместо индексации с 1марта у них родилась "четкая стратегия".
В 19 году ни 1копейки не добавили, субсидии урезали.
Похоже до конца зеленой каденции или до путевки на ростов будем "кушать" очередные анонсы о планах, стратегиях, тактиках и прочую лапшу на уши.
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А еврейским пенсионерам в Израиле помарает , так что надо называть вещи своими именами
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Хорошо что ЗЕ подписал договор с Израилем и платит пенсии евреям . Вы же за это голосовали ?
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«Она подчеркнула, что у правительства есть четкая стратегия развития пенсионной системы, в результате которой пенсия будет ежегодно расти для всех.
Источник: https://censor.net.ua/p3178941»
Тобто працював, чи числився, какая разніца...
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Написано ясно к 2023 году. Стратегически мыслят, а нас уже не будет во власти, да многих и пенсионеров вообще. Не верил в инопланетян, напрасно. Они существуют.
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Тоді місцеві вибори "слуги" програють восени! Нічого обманювати знедолених!! Це початок їхнього кінця.
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