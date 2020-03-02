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 Украинские правоохранители на правильном пути, об этом свидетельствует возбужденное следкомом РФ дело против них, - представительство президента в АРК. ИНФОГРАФИКА

"Карательная машина" государства-оккупанта заработала против украинских правоохранителей - Следком РФ открыл уголовное дело против сотрудников Нацполиции и прокуратуры АР Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу представительства президента в АРК.

"Поддерживаем сотрудников Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе и Прокуратуры Автономной Республики Крым, которые в условиях временной оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя делают все возможное для обеспечения справедливого наказания для военных преступников, которые оккупировали полуостров и уже в течение 6 лет грубо нарушают нормы международного гуманитарного права в отношении гражданского населения Автономной Республики Крым.

Такое "внимание" следственных органов страны-агрессора свидетельствует о том, что украинские правоохранители на правильном пути.

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Друзья, верим, что вас этим не запугать и не сломать. Знаем, что ни один факт нарушения прав человека на временно оккупированном полуострове не останется без вашего внимания, а виновные лица будут привлечены к ответственности как на национальном, так и на международном уровнях", - говорится в сообщении.

Украинские правоохранители на правильном пути, об этом свидетельствует возбужденное следкомом РФ дело против них, - представительство президента в АРК 01
Украинские правоохранители на правильном пути, об этом свидетельствует возбужденное следкомом РФ дело против них, - представительство президента в АРК 02
Украинские правоохранители на правильном пути, об этом свидетельствует возбужденное следкомом РФ дело против них, - представительство президента в АРК 03
Украинские правоохранители на правильном пути, об этом свидетельствует возбужденное следкомом РФ дело против них, - представительство президента в АРК 04

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Напомним, Следственный комитет Российской Федерации в ответ на уголовное производство из-за военного преступления в отношении граждан Украины - участников митинга 26 февраля 2014 в Симферополе, возбудил уголовное дело в отношении сотрудников Национальной полиции и прокуратуры АР Крым, которые находятся в городе Херсон, среди которых заместитель начальника Главного управления национальной полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе - начальник следственного управления Сергей Пантелеев.

В сентябре 2017 года Ахтем Чийгоз был осужден российским судом в оккупированном Россией Крыму на 8 лет колонии строгого режима по обвинению в организации массовых беспорядков у здания Верховного Совета Крыма в Симферополе 26 февраля 2014 года. 25 октября Россия освободила Чийгоза и передала его Турции вместе с еще одни политузником - Ильми Умеровым.

26 февраля 2020 года прокуратура АР Крым закончила процесс сообщения о подозрении оккупационным "следователям", "прокурорам" и "судьям", всего 25 человек, которые незаконно преследовали Чийгоза.

Источник: https://censor.net.ua/p3178898
 
   
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Давите рашистских гнид! Удачи вам!
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Если следовать этой логике, то надо было голосовать за Гриценко, или Яцика......
т.к. ни против зели ни против порохни рашка деля не открыла!
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Правильність шляху наших правоохоронних органів мають визначати відкриті ними справи,а не проти них...
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Правильный путь правоохранительной системы: "Вор должен сидеть в тюрьме!"
Запись на бумажке: "Вовка вор" - слабое утешение для пострадавших.
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