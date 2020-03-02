 "Страна.ua" опубликовала фейковую выписку из реестра о несуществующем производстве против ГБР, - САП. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщили в Специальной антикоррупционной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что "Страна.ua" указала, что 27 февраля прокуроры САП зарегистрировали уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса в отношении должностных лиц Государственного бюро расследований. Последние якобы "с целью получения неправомерной выгоды по договоренности с другими гражданами планируют провести назначения на руководящие должности в центральный аппарат ГБР от начальников управлений до рядового состава".

В прокуратуре отметили, что по данному факту не вносили сведений об уголовном производстве в Единый реестр досудебных расследований.

Читайте также: Антикоррупционный суд отстранил от должности подозреваемого во взяточничестве председателя Черновицкого облсовета Мунтяна

Также в САП прикрепили к сообщению два снимка: с фейковых документов "Страны" и настоящей выпиской из ЕРДР.

"В подделке не указана точная дата регистрации документа, ключевые фразы написаны проще - вместо "краткое изложение обстоятельств" написано "фабула", вместо "правовая квалификация уголовного преступления" - просто "правовая квалификация" и еще множество неточностей и несоответствий с оригинальной выпиской", - говорится в сообщении.