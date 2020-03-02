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 Происшествия, Общество
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Все про:САП (1270) фейк (251) ГБР (1011)

 "Страна.ua" опубликовала фейковую выписку из реестра о несуществующем производстве против ГБР, - САП. ДОКУМЕНТ

На сайте "Страна.ua" опубликовали фейковый документ об уголовном деле, которого не существует.

Об этом сообщили в Специальной антикоррупционной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что "Страна.ua" указала, что 27 февраля прокуроры САП зарегистрировали уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса в отношении должностных лиц Государственного бюро расследований. Последние якобы "с целью получения неправомерной выгоды по договоренности с другими гражданами планируют провести назначения на руководящие должности в центральный аппарат ГБР от начальников управлений до рядового состава".

В прокуратуре отметили, что по данному факту не вносили сведений об уголовном производстве в Единый реестр досудебных расследований.

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Также в САП прикрепили к сообщению два снимка: с фейковых документов "Страны" и настоящей выпиской из ЕРДР.

"В подделке не указана точная дата регистрации документа, ключевые фразы написаны проще - вместо "краткое изложение обстоятельств" написано "фабула", вместо "правовая квалификация уголовного преступления" - просто "правовая квалификация" и еще множество неточностей и несоответствий с оригинальной выпиской", - говорится в сообщении.

Страна.ua опубликовала фейковую выписку из реестра о несуществующем производстве против ГБР, - САП 01

Страна.ua опубликовала фейковую выписку из реестра о несуществующем производстве против ГБР, - САП 02

Источник: https://censor.net.ua/p3178896
 
 
 Топ комментарии
 
Страна.ua - це ворожий ресурс. Засіб, завдяки якому ворог намагається знищувати Україну, а що вони там пишуть, це усе другорядне.
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Не волнуйся, Медведчука помойки останутся неприкасаемы.
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Він не поганий, але є одне але...
Ця влада, через цей Закон зробить тут ще сотню "Страна.ua" і закриє усі патріотичні ресурси...
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Він не поганий, але є одне але...
Ця влада, через цей Закон зробить тут ще сотню "Страна.ua" і закриє усі патріотичні ресурси...
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Не волнуйся, Медведчука помойки останутся неприкасаемы.
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Страна.ua - це ворожий ресурс. Засіб, завдяки якому ворог намагається знищувати Україну, а що вони там пишуть, це усе другорядне.
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Ну Портнов ошибся, или не срослось, подумаешь... Ну а так "Страна" самое честное СМИ в Украине и не работает не на ничьи интересы.
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Да, Шарий самый независимый и честный, блогер.
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"Страна" самое честное СМИ в Украине и не работает не на ничьи интересы - браво... давно так не сміявся
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короче, это не страна, а бесконечная череда фейков и опровержений..... и, в конечном итоге, становится мало понятным, кому же теперь верить? а путен сидит и улыбается....
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Это альтернативное мнение! Вы должны его уважать!
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На кол их сажать и только там уважать.
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страна юа ещё тот сливной бачёк, или филиал последнего......
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Медведчутская помойка! Они созданы чтоб нести фейки. К сожалению много лохов их смотрят.
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"Срана.ua" - гнусная пророссийская помойка.
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Помойки бывают разные.
Каждый хозяин каждой помойки сортирует собирающийся на его помойке хлам под себя.
Один вид - утилизирует, другой - сохраняет.
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Чомусь Порошенко заважає і слугам, і путіноїдам. Совпадєніє?
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на сколько я знаю , гбр стадо гоняющееся за бабками
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