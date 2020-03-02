 Памятник Ленину обнаружили в селе на Полтавщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, корреспондент которого побывал в селе.
Согласно имеющейся информации, эта скульптура была памятником монументального искусства. Сейчас его постамент постепенно разрушается, а на самом Ленине видно две дыры.
Местные жители на вопрос о декоммунизации памятника отвечали по разному. Часть соглашалась, что памятник нужно демонтировать, а часть - хотела бы его продать.
Руководитель проекта "Декомунизация. Украина" Вадим Поздняков в комментарии LB.ua рассказал, что ему еще в январе пообещали демонтировать памятник. "Но я понимаю, что без давления на местную власть, это может никогда не произойти", - рассказал он.
дырявый ленин.... символично)) хорошо хоть не уточняю места дыр... мало ли как местные их сделали)
а сельскому голове - идиоту, нужно немедленно убрать это доробало.
с таким постаментом еще дитя кокое-нибудь придавит, прости, Господи !
теперь всем намкрышка!
може варто залишити ?
таким он был
таким он стал
а где та часть, что хочет увековечить вождя ?
Во работа у люде интересная и хорошо оплачиваемая - ездить по Украине и выискивать памятники Ленину!
Снесли? Ещё нет, токо готовитесь? Ждём в нетерплячке!
Как токо снесёте, то маякните нам через "цензор.нет", шобы мы знали, шо стали жить ещё лучше и ещё ближе к Европе.
Создать парк для совко дрочеров и свезти туда всех Членинов...звезды разные...и прочих Павликов Морозовых))))
Членин в степях Украины))))
Видно двигался в сторону Преднистровия....
Не дошел...)))
Покращення не наступило потому, что осталось еще 12 памятников!