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Все про:Черновицкая область (385) вор в законе (223) Нацполиция (11029)

 Нацполиция задержала воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции задержали воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского. Первого задержали в Дарницком районе Киева, Каху - на границе с Румынией в Черновицкой области.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Оперативники управления по противодействию бандитизму Департамента стратегических расследований Нацполиции получили информацию, что в столицу приехал вор в законе по кличке Коба Руставский с целью закрепиться в Киеве и восстановить свои связи и контроль в криминальной среде. Этого криминального авторитета с 2016 года разыскивают правоохранительные органы Испании за совершение особо тяжких преступлений. А именно - за создание преступной организации, заказное убийство во Франции и хранение имущества, добытого преступным путем. Также он был так называемым "опекуном" "коронованных" представителей преступного мира Испании.

Отмечается, что в течение года Коба Руставский скрывался в одном из частных домов Дарницкого района столицы и использовал меры конспирации для предотвращения выявления своего места пребывания. Для безопасности и помощи в преступной деятельности его всегда сопровождал охранник. Вечером 1 марта он был задержан. В доме изъяли оружие и боеприпасы, а также заготовки для подделки документов.

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В этот же день оперативники управления стратегических расследований в Черновицкой области Нацполиции совместно с сотрудниками Черновицкого пограничного отряда в Путильском районе задержали еще одного вора в законе по кличке Каха Тбилисский, который незаконно пытался выехать из страны, минуя контрольно-пропускной пункт. Сотрудники миграционной службы составили на него админпротокол за нарушение правил пребывания на территории государства. В ближайшее время будет решен вопрос о его помещении в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Нацполиция задержала воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского 01

Каха Тбилисский

Нацполиция задержала воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского 02

Коба Руставский

Нацполиция задержала воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского 03

Следует отметить, что Каха Тбилисский уже задерживался в Киеве в 2016 году. Тогда его выдворили из страны с запретом въезда до 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/p3178849
 
   
 Топ комментарии
 
терміново показати їх зєллінському - нехай подивиться їм в очі.... можливо, вони не злодії Нацполиция задержала воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского - Цензор.НЕТ 4679
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Походу Аваков грузинских авторитетов одних и тех же может бесконечно арестовывать и отпускать. Нацполиция задержала воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского - Цензор.НЕТ 8693
Им все равно, а Авакову приятно.
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кто-то очень хочет ещё побыть министром.....
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кто-то очень хочет ещё побыть министром.....
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терміново показати їх зєллінському - нехай подивиться їм в очі.... можливо, вони не злодії Нацполиция задержала воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского - Цензор.НЕТ 4679
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Коли вже Петю Мальдівського за сраку візьмете, півні мусорилі?
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Сразу после того, как возьмут Вавана Оманского. Нацполиция задержала воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского - Цензор.НЕТ 457 Если будет за что.
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І що далі?!!! Дякуємо за рекламу! Та вибачте, якщо, що то звертайтеся....
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Походу Аваков грузинских авторитетов одних и тех же может бесконечно арестовывать и отпускать. Нацполиция задержала воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского - Цензор.НЕТ 8693
Им все равно, а Авакову приятно.
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Ну и ваще. Кто еще столько авторитетов арестовал а?
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ВО-ВО
Продолжайте не вводить визы со странами совка и скоро все бандюки совка окопаются в Украине . Ещё и в депутаты пролезут
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Как Миша Карслон сюда перебрался, так и за ним все грузинские бандюки полезли. За последние 6 лет из задержаных воровских авторитетов процентов 70-80 - грызуны.
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Грузыны братя, тоже в ЕС хотят и нато, безвиз жеж
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Оманский - не авторитет, а фраер пострадавший.
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Ой.
Да на первом же подскоке раскоклолся и сдал, как только начальник МВФ денег предложил.
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фото-полювання "в мирє жЬІвотньіх": спіймали, сфотографували, відпустили))
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Цікаво.а як вони взагалі потрапляють на територію нашої країни? Їх регулярно затримують,потім -висилають,а вони тут як тут. Як казав колись Жванецький: - "Может,что то в консерватории подправить?"
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А арсенчик армянский что, взял общак и скрылся в здании с синенькими буквами?
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Витя Ростовский пока гуляет на свободе.
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Видео, сотрудники ДСР общаются на кацапском наречии, находясь при исполнении. Не знаете Украинский язык? Нарушаем Закон? Смотрим 0.48 секунда видео - сотрудник ДСР задает вопрос на русском языке: "основания нахождения на Украине"????

Объясните всем сотрудникам МВД в целом и Департамента стратегических следований в частности, что они граждане Украины, находясь при исполнении должны соблюдать Закон об украинском языке и не повторять за кацапами "на Украине". Это принципиально. Мы, Украинцы говорим Украине", но на россии/на параше.
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Он просто владеет "иностранными" языками))))))))
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Поставьте Саакашвили министром МВД , и на следующий день эти папуасы забудут дорогу в Украину, и слово "вор в законе"
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Что делают российские полицейские в Украине во время украино-российской войны? Почему российские полицейские в украинской форме?
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