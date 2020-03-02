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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Полиция разоблачила крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками: задержаны 9 человек, изъяты около 300 кг наркотических веществ, - Аваков. ФОТОрепортаж

Правоохранители Киева пресекли деятельность масштабной сети интернет-торговли наркотиками и лабораторию, где ежемесячно изготавливались около 100 кг психотропных веществ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"НПУ Киева разоблачила крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию, где ежемесячно производилось до 100 кг психотропных веществ. Задержаны девять участников ОПГ", - рассказал Аваков.

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Глава МВД добавил, что правоохранители изъяли около 300 кг наркотических веществ и более 2 т прекурсоров стоимостью 110 млн грн.

Полиция разоблачила крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками: задержаны 9 человек, изъяты около 300 кг наркотических веществ, - Аваков 01
Полиция разоблачила крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками: задержаны 9 человек, изъяты около 300 кг наркотических веществ, - Аваков 02
Полиция разоблачила крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками: задержаны 9 человек, изъяты около 300 кг наркотических веществ, - Аваков 03
Полиция разоблачила крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками: задержаны 9 человек, изъяты около 300 кг наркотических веществ, - Аваков 04
Полиция разоблачила крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками: задержаны 9 человек, изъяты около 300 кг наркотических веществ, - Аваков 05

Источник: https://censor.net.ua/p3178846
 
 
 Топ комментарии
 
так розповсюджувачами були самі мусора, тому затримали тільки тих, хто виготовляв
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и занимались торговлей давно и перед чисткой аваков решил новую перемогу показать, все делается для показухи, а не для дела
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На хера вообще запрещать наркотики ? Упоролся сдох и все проблемы . Алкоголь тоже наркотик его же не запрещают. Каждый хозяин своей жизни.
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так розповсюджувачами були самі мусора, тому затримали тільки тих, хто виготовляв
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и занимались торговлей давно и перед чисткой аваков решил новую перемогу показать, все делается для показухи, а не для дела
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не взяли в долю)) получите)) лучше притон с девками держать, отдал мусорам половину и спи спокойно, главное шоб почаше барадатый анал звонил, постоянным клиентам скидки))
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Аваков .-как бы задержал лично. Поэтому он должен остаться в обновленном Кабмине, - "слуга народа" Монастырский.
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На хера вообще запрещать наркотики ? Упоролся сдох и все проблемы . Алкоголь тоже наркотик его же не запрещают. Каждый хозяин своей жизни.
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как бы да, все верно, но эти твари в поисках денег на наркотики идут на преступления.
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А те твари кто за деньги на бухло бабушек за пенсию до смерти забивают. Это одно и тоже что бухло что наркота , хотя нет по синьке больше всего преступлений совершают.
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Законы о наркоте издаются для борьбы с конкурентами которые не у власти. Так их проще задавить
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"изъяты около 300 кг наркотических веществ"

Підготовка до засідання верховної ради йде повним ходом, бо прийде сам Зе-резедент...
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Чем ближе отставка- тем больше сливает своих подопечных.
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Пи..бол.Решил пустить на расход своих мелких дилеров? Поставщиков давай, а не этих мелких сушек.А лохи 42-ухлетнего учителя истории уже плачут от счастья.
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НАРКОТОРГОВЦАМ ПУБЛИЧНУЮ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ !!!
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коли відсутнє незалежне правосуддя
наркоторговцем(ворогом народу/країни/президента/віри)
при бажанні може буди оголошений кожен..
з усіма наслідками для людини і без наслідків
для наркоторгівлі
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