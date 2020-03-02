 Полиция разоблачила крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками: задержаны 9 человек, изъяты около 300 кг наркотических веществ, - Аваков. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"НПУ Киева разоблачила крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию, где ежемесячно производилось до 100 кг психотропных веществ. Задержаны девять участников ОПГ", - рассказал Аваков.

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Глава МВД добавил, что правоохранители изъяли около 300 кг наркотических веществ и более 2 т прекурсоров стоимостью 110 млн грн.









