 Пограничники на КПВВ "Новотроицкое" выявили партию психотропов, которые тайно везли в оккупированный Донецк. ФОТОрепортаж

Об этом сегодня, 2 марта, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что 57-летний украинец ехал через КПВВ во временно неподконтрольный Донецк.

"Во время контроля мужчина вел себя крайне нервно и недаром, ведь на его транспортное средство сработала служебная собака пограничников. Впоследствии, во время проверки его автомобиля, сотрудники Госпогранслужбы и ГФС в боковых карманах багажного отделения обнаружили медицинские препараты", - рассказали в пресс-службе.

Как выяснилось, мужчина планировал провезти 400 пластин с содержанием психотропного вещества, а именно - фенобарбитал.







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"Согласно правительственному постановлению оборот этого вещества ограничен. Гражданин и медицинские препараты переданы Нацполиции", – отметили в пресс-службе.