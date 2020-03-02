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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (3659) контрабанда (1930) наркотики (1684) Донецкая область (4416) КПВВ (100)

 Пограничники на КПВВ "Новотроицкое" выявили партию психотропов, которые тайно везли в оккупированный Донецк. ФОТОрепортаж

В Донецкой области на КПВВ "Новотроицкое" пограничники задержали иномарку, в которой перевозили партию психотропов.

Об этом сегодня, 2 марта, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что 57-летний украинец ехал через КПВВ во временно неподконтрольный Донецк.

"Во время контроля мужчина вел себя крайне нервно и недаром, ведь на его транспортное средство сработала служебная собака пограничников. Впоследствии, во время проверки его автомобиля, сотрудники Госпогранслужбы и ГФС в боковых карманах багажного отделения обнаружили медицинские препараты", - рассказали в пресс-службе.

Как выяснилось, мужчина планировал провезти 400 пластин с содержанием психотропного вещества, а именно - фенобарбитал.

Пограничники на КПВВ Новотроицкое выявили партию психотропов, которые тайно везли в оккупированный Донецк 01
Пограничники на КПВВ Новотроицкое выявили партию психотропов, которые тайно везли в оккупированный Донецк 02
Пограничники на КПВВ Новотроицкое выявили партию психотропов, которые тайно везли в оккупированный Донецк 03

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"Согласно правительственному постановлению оборот этого вещества ограничен. Гражданин и медицинские препараты переданы Нацполиции", – отметили в пресс-службе.

Источник: https://censor.net.ua/p3178824
 
   
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Ой, та такое пусть везут, йаду еще туда дасыпать.
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Я бы разрешил. И паленую водку на метиловом спирте, и наркоту, любую, и шрицы б.у., наркоманские, из под спида.
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Там и так уже почти все психически больные,если еще и это добавить,то на стенку полезут. от победоносия.
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Та їх і так нормально штирить, вже шостий рік не відпускає.
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