 Полицию Закарпатья после стрельбы в Мукачево возглавил экс-начальник криминальной полиции Киевщины Шляховский. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области, им назначен полковник полиции Александр Шляховский.

По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, Шляховский - опытный оперативник, который прошел путь от рядового оперативника уголовного розыска до начальника криминальной полиции Киевской области.





"Его задача вместе с руководителями всех служб полиции Закарпатья - обеспечение безопасности всех жителей области, проведение превентивной работы и противодействие преступности", - заявил Клименко.

В свою очередь новый руководитель поблагодарил за доверие и заявил о готовности к выполнению всех поставленных задач.

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Напомним, 7 февраля в Мукачево неизвестный открыл огонь по группе мужчин на автомобилях. Были ранены 2 человека. Стрелок скрылся.

Горсовет Мукачево попросил Зеленского ввести в город спецсилы Нацгвардии из-за обострения криминогенной ситуации. Для охраны общественного порядка в город Мукачево прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна. Также привлечены гвардейцы 2 Галицкой бригады. Общественный порядок в городе совместные патрули гвардейцев и полицейских охраняют круглосуточно с 9 февраля.

11 февраля отстранили от работы все руководство местной полиции.